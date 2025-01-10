Реставрация храма XVIII века в Кизляре подходит к концу

В Кизляре завершают реставрацию храма XVIII века. Еще предстоит укрепить фундамент и благоустроить прилегающую территорию.

Реставрационные работы завершаются в Никольском храме XVIII века, который находится в Кизляре, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как отметил помощник настоятеля храма иеромонах Силуан, несмотря на все неудобства, связанные с ремонтом, прихожане все равно приходили помолиться.

Он выразил благодарность кизлярскому мэры Александру Шувалову, а также руководителю района Акиму Микирову за помощь при строительных работах в церкви.

Иеромонах также поблагодарил жителей Кизляра и все республики. Он добавил, что строителям нужно еще укрепить фундамент и благоустроить прилегающую территорию.