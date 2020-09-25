Вестник Кавказа

Сын армянского бизнесмена-политика объявлен в международный розыск

Сын армянского бизнесмена-политика объявлен в международный розыск
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Генпрокуратура Армении сообщила об объявлении в международный розыск сына Гагика Царукяна – оппозиционного бизнесмена, лидера одной из армянских парий. Нвер Царукян обвиняется в хулиганстве и ограблении.

Нвер Царукян, сын Гагика Царукяна, возглавляющего партию "Процветающая Армения", попал в список преступников, объявленных в международный розыск, рассказали в Генеральной прокуратуре Армении.

На данный момент он имеет статус заочно арестованного.

Царукян-младший проходит подозреваемым по уголовному делу о драке в казино на курорте Цахкадзор (Котайкская область). ЧП произошло в октябре минувшего года. Тогда в конфликт вступили сам Нвер Царукян, его охрана и работники увеселительного заведения. Он перерос в перестрелку, а сын бизнесмена сбежал.

Ситуацию прокомментировал его адвокат Эмин Хачатрян. По его словам, подозреваемый не пытался ускользнуть от следствия, он уехал за границу по делам, будучи учредителем компании. В течение пяти-десяти дней, пояснил юрист, его подзащитный возвратится в Армению, где он уже арестован (заочно) в рамках дела по статьям о хулиганстве, а также ограблении группой лиц.

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