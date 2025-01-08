Вестник Кавказа

Вопросы безопасности в регионе обсудили Азербайджан и Турция

встреча Хикмета Мирзоева и Сельчука Байрактароглу
© Фото: сайт Минобороны Азербайджана
Командующий сухопутными войсками Азербайджана отправился с визитом в Турцию. В ходе поездки он провел встречу с местным коллегой.

В пятницу, 24 января, состоялась встреча командующих Сухопутными войсками Вооруженных сил Азербайджана и Турции. Об этом сказано в сообщении на сайте азербайджанского Минобороны.

Переговоры Хикмета Мирзоева и Сельчука Байрактароглу прошли на турецкой территории.

"На встрече было выражено удовлетворение текущим состоянием сотрудничества с братской страной в военной сфере. Стороны обсудили вклад партнерства между Азербайджаном и Турцией в региональную безопасность и перспективы его развития"

– пресс-служба Минобороны АР

Кроме того, стороны обстоятельно поговорили о других темах, представляющих обоюдный интерес.

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