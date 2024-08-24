Азербайджан остался на месте в рейтинге УЕФА

Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге УЕФА. Ранее "Карабах" проиграл в Баку ФКСБ из Румынии в Лиге Европы.

Азербайджан, несмотря на поражение агдамского "Карабаха" в 7-м туре общего этапа Лиги Европы, сохранил свою строчку в рейтинге УЕФА.

В настоящее время Азербайджан находится на 28-й позиции в рейтинге, имея коэффициент 19.625. С таким же коэффициентом ступенью выше расположилась Болгария.

Рейтинг УЕФА сейчас возглавляет Англия с коэффициентом 102.839.

Ранее в рамках еврокубковой встречи "Карабах" в Баку проиграл румынскому клубу ФКСБ со счетом 2:3.