Жестокое убийство молодого мужчины раскрыли в Тбилиси

Грузинские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве. Ему грозит длительный тюремный срок.

Сотрудники правоохранительных органов раскрыли жесткое убийство 26-летнего мужчины в Тбилиси. Об этом пишут грузинские СМИ.

Следствие полагает, что между 23-летним и 26-летним мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В какой-то момент младший участник стычки ранил своего более старшего оппонента тяжелым предметом по голове. После этого его сбросили со строящегося здания, а затем подожгли тело.

По данному факту было заведено уголовное дело. Полиция уже задержала подозреваемого в убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.