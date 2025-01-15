В Балхаше начался второй этап реконструкции аэропорта

В городе Балхаш в Карагандинской области Казахстана началась модернизация местного аэропорта: ожидается, что после реконструкции его инфраструктуры и здания аэровокзала число его пассажиров вырастет в три раза.

В казахстанском Балхаше (Карагандинская область) активизировались работы по модернизации инфраструктуры местного аэропорта, сообщили в пресс-службе областного акимата.

"Ожидается, что модернизация инфраструктуры позволит создать новые возможности для развития города и туризма. По планам пассажиропоток должен вырасти в три раза – с 13 до 40 тысяч человек в год"

- акимат Карагандинской области

Реконструкция воздушной гавани проходит в два этапа: на первом были реконструированы рулежные дорожки и перрон, эти работы завершились в декабре минувшего 2024 года, передает Sputnik Казахстан.

На втором этапе будет проведен капитальный ремонт здания аэровокзала и построен объект службы специального автотранспорта, откроется обновленный аэропорт уже в этом году.

Ожидается, что с открытием авиагавани ее пропускная способность вырастет с 60 до 80 пассажиров в час, для путешественников будут созданы комфортные условия, а характеристики и параметры аэродромных сооружений будут приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации, пояснили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог страны.