В Балхаше начался второй этап реконструкции аэропорта

В казахстанском Балхаше (Карагандинская область) активизировались работы по модернизации инфраструктуры местного аэропорта, сообщили в пресс-службе областного акимата.
"Ожидается, что модернизация инфраструктуры позволит создать новые возможности для развития города и туризма. По планам пассажиропоток должен вырасти в три раза – с 13 до 40 тысяч человек в год"
- акимат Карагандинской области
Реконструкция воздушной гавани проходит в два этапа: на первом были реконструированы рулежные дорожки и перрон, эти работы завершились в декабре минувшего 2024 года, передает Sputnik Казахстан.
На втором этапе будет проведен капитальный ремонт здания аэровокзала и построен объект службы специального автотранспорта, откроется обновленный аэропорт уже в этом году.
Ожидается, что с открытием авиагавани ее пропускная способность вырастет с 60 до 80 пассажиров в час, для путешественников будут созданы комфортные условия, а характеристики и параметры аэродромных сооружений будут приведены в соответствие с требованиями Международной организации гражданской авиации, пояснили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог страны.