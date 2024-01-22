МГУ имени М.В. Ломоносова исполнилось 270 лет

Московский государственный университет празднует 270-летие. В России также празднуют День студента. Учащихся с Татьяниным днем поздравил Владимир Путин.

Главный университет России – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – сегодня празднует свое 270-летие. Страна также празднует Татьянин день.

Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении первого Московского университета". Именно с его появлением начался век российского просвещения.

Всероссийским данный праздник стал при Николае I. Император повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в Российской Империи.

Помимо этого, по православному календарю 25 января – день памяти святой мученицы Татианы, которая является покровительницей всего студенчества России.

В современной России праздник установлен в соответствии с указом президента от 25 января 2005 года. 24 октября 2007 года был подписан закон, согласно которому день стал памятным.

Сегодня День российского студенчества празднуют свыше 8 млн студентов вузов и колледже по всей России. С их праздником поздравил российский президент Владимир Путин.

Днем ранее глава государства посетил Московский государственный университет. Российский лидер вручил коллективу вуза орден "За доблестный труд".

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет преподавателей и выпускников МГУ с 270-летием университета и желает всем профессиональных успехов и крепкого здоровья.