Вестник Кавказа

МГУ имени М.В. Ломоносова исполнилось 270 лет

МГУ имени М.В. Ломоносова исполнилось 270 лет
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Московский государственный университет празднует 270-летие. В России также празднуют День студента. Учащихся с Татьяниным днем поздравил Владимир Путин.

Главный университет России – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова – сегодня празднует свое 270-летие. Страна также празднует Татьянин день.

Именно 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ "Об учреждении первого Московского университета". Именно с его появлением начался век российского просвещения.

Всероссийским данный праздник стал при Николае I. Император повелел отмечать 25 января как день всех высших учебных заведений в Российской Империи.

Помимо этого, по православному календарю 25 января – день памяти святой мученицы Татианы, которая является покровительницей всего студенчества России.

В современной России праздник установлен в соответствии с указом президента от 25 января 2005 года. 24 октября 2007 года был подписан закон, согласно которому день стал памятным.

Сегодня День российского студенчества празднуют свыше 8 млн студентов вузов и колледже по всей России. С их праздником поздравил российский президент Владимир Путин.

Днем ранее глава государства посетил Московский государственный университет. Российский лидер вручил коллективу вуза орден "За доблестный труд".

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет преподавателей и выпускников МГУ с 270-летием университета и желает всем профессиональных успехов и крепкого здоровья.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1165 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

МГУ им. Ломоносова – 270 лет: к юбилею старейшего и главного вуза России

МГУ им. Ломоносова – 270 лет: к юбилею старейшего и главного вуза России

Открытки на Татьянин день 2025: картинки и поздравления с Днем студента

Открытки на Татьянин день 2025: картинки и поздравления с Днем студента

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Гора будет носить имя известного географа в Дагестане

Кавказские астрономы получат уникальный дальномер

Кавказские астрономы получат уникальный дальномер

Садовничий останется на посту ректора МГУ еще на пять лет

Садовничий останется на посту ректора МГУ еще на пять лет

Гора в Дагестане получила название в честь ученого-географа

Гора в Дагестане получила название в честь ученого-географа

Алексей Ретеюм: о развитии ботсада МГУ, новых инициативах университета и проблемах экологии

Алексей Ретеюм: о развитии ботсада МГУ, новых инициативах университета и проблемах экологии

Ушел из жизни бывший игрок «Что? Где? Когда?»

Ушел из жизни бывший игрок «Что? Где? Когда?»

МГУ имени Ломоносова признан одним из лучших университетов мира

МГУ имени Ломоносова признан одним из лучших университетов мира

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов

Ушел из жизни ученый-историк МГУ Александр Орлов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы