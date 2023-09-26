Татьянин день - главный праздник российского студента

Татьянин день - день рождения Московского университета, а также всего российского студенчества. Расскажем, как и когда его праздновали, что пили, что ели, как добирались до дома.

Когда начали праздновать Татьянин день?

В следующем году исполнится 270 лет с той памятной даты, когда 12 (25) января 1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан указ об учреждении Московского университета. По сохранившимся воспоминаниям, "граф Шувалов нарочно выбрал этот день для поднесения государыне проекта; на память Св. великомученицы Татьяны, была именинница мать его: он хотел обрадовать её новым назначением своим в должность куратора русского университета". Так и появился главный праздник российского студенчества.

Обычаи и традиции праздничного дня формировались на протяжении длительного времени и приобрели "классические" формы во второй половине XIX столетия. Прежде всего, это был день, который отмечали не только действующие студенты, но и бывшие. В 1850 году император Николай I подписал указ об учреждении официального праздника Московского университета — Татьяниного дня.

Как праздновали Татьянин день?

Татьянин день объединял всех студиозов, вне зависимости от нынешнего чина и звания, а потому был истинно народным, демократичным праздником. Тем более, что после празднования юбилея в честь 100-летия университета в 1855 году появилась новая традиция – организовывать ежегодную встречу выпускников Московского университета в Татьянин день.

Начало празднования, как правило, носило официальный характер – праздничное богослужение, затем обязательное пение студенческого гимна Gaudeamus, торжественное заседание профессуры с пафосными выступлениями в стенах университетов, спокойный и чинный обед. Настоящий же праздник начинался ближе к середине дня.

Главной питейной точкой студенческого праздника в Москве со временем стал ресторан "Эрмитаж" на Трубной площади. Большим спросом пользовались питейные заведения на Никитской и Тверской улицах.

Сразу заметим, что студенческая масса к середине XIX столетия чувствовала себя защищенной от чрезмерно строго отношения полиции, от возможных "репрессий" по поводу обильных возлияний. Дело в том, что еще Екатерина Великая издала специальный указ, относящийся к Татьяниному дню, который защищал законное право студиозов отпраздновать памятную дату.

Там говорилось, что студенты, отловленные в непотребном виде в Татьянин день, не должны наказываться, а должны были сопровождены в теплое помещение. Более того, утром полагалось "давать стопку для опохмелки и закуску, после чего и отпускать с Богом...".

О масштабах загула оставили свидетельства классики русской литературы.

В этом году выпили всё, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что замёрзла... Было так весело, что один студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди

– Антон Чехов.

В начале ХХ века, озабоченная падением нравов Городская дума предлагала студентам в Татьянин день вместо пивных посетить антиалкогольный музей у Никитских Ворот, но это предложение было расценено праздничной публикой как несерьезное.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ресторан "Эрмитаж", который в прочие дни, принимал исключительно благородную публику, рассматривал Татьянин день как прекрасный повод продемонстрировать "близость к народу". Своего рода пиар ход в реалиях позапрошлого столетия. Ресторанные менеджеры, учитывая обычаи и нравы студенческой аудитории проводили срочный апгрейд залов и помещений ресторана.

Вот как описывает этот процесс Владимир Смирнов, сын знаменитого "водочного короля" России:

Уносились в подвал дорогостоящая мебель, канделябры, снимались люстры из хрусталя, скатывались тысячные персидские ковры, убиралась дорогая посуда, серебряные приборы, вся сервировка, вазы, серебряные ведра для шампанского и пр. Половые и официанты переодевались в костюмы попроще, подемократичнее. И даже их лексикон был кардинально отличен от обычного. В тот день от них не слышали традиционного: "Слушаю-с!", "Чего изволите-с?" Их речь обретала строгость: "Водка, хлеб, пиво. Подавать?"

Меню банкета было предельно простым, без претензий: бутерброды с колбасой, дешевая водка, винегреты, несколько простых салатов, хлеб и дешевое вино. Для студенческой публики эта простота была вполне уместна, никто особо и не ждал разносолов. Говорят, что именно эти торжества породили знаменитую присказку:

Официант! Три корочки хлеба!

Главным ингредиентом Татьянина дня была атмосфера свободы и праздника. Ради этого все и собирались – не только молодежь, но и наиболее демократичная часть профессуры. Необходимо отметить, что Московский университет традиционно отличался более демократичным характером отношений между студентами и преподавателями, поэтому степень сближения в праздничные дни была много теснее, нежели в официальной атмосфере общения профессоров и студентов столичных вузов.

В Москве же обильные возлияния способствовали душевному подъему, поэтому много пели. Как свидетельствует Владимир Гиляровский, ближе к вечеру все студенческое общество подхватывало "Дубинушку". Пели также композиции собственного сочинения:

Да здравствует Татьяна, Татьяна, Татьяна. Вся наша братия пьяна, вся пьяна, вся пьяна.

Те, кому "Эрмитажа" было мало, ближе к ночи отбывали в загородные рестораны "Яр" и "Стрельна" на Петербургском шоссе. Рестораны также закрывались на "спецобслуживание" — водку и пиво там разливали студентам из бочек. Выпускники прежних лет предпочитали "догуливать" в местах более пристойных, например, в "Праге".

Однако конец вечера, как правило, был предсказуем. В книге "Студенты в Москве. Быт. Нравы. Типы. Очерки" историк Петр Иванов вспоминает, как на спинах уснувших студентов швейцары мелом писали имена и домашний адрес, куда извозчику следовало доставить гостя. Для тех, кто передвигаться не мог ни в каком виде, все же определялся "льготный режим", городовые должны были по приказу обер-полицмейстера поздравить задержанных с праздником.

Революция внесла свои коррективы в студенческую жизнь. На какое-то время Татьянин день был признан "буржуазным пережитком". В 1923 году праздник заменили на "День пролетарского студенчества". Но университетские традиции оказались сильнее ограничений. Постепенно традиция была восстановлена и советское студенчество снова обрело свой памятный день.

С 2005 года день 25 января в России официально отмечается как "День российского студенчества".