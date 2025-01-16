Вестник Кавказа

Премьер Армении сообщил о подозрительно прозрачных отношениях с партнерами

Никол Пашинян
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства поведал, к чему стремится республика во внешней политике. Он подчеркнул, что Ереван максимально прозрачен в отношениях со своими партнерами.

Армения намерена создать баланс между отношениями с Евросоюзом, Россией, региональными силами – Азербайджаном, Ираном, Турцией. Такое заявление сделал 23 января премьер-министр республики, находящийся в настоящее время с визитом в Швейцарии, где проходит Давосский форум.

"Это непросто, но нельзя назвать это невозможным. Может показаться странным, но мы очень прозрачны - я бы сказал, подозрительно прозрачны. Мы сообщаем своим партнерам, что предпринимаем с другими партнерами"

– Никол Пашинян

Он подчеркнул, что Ереван в принятии тех или иных решений руководствуется лишь собственными интересами, а нынешнее время, время перемен и угроз, приносит и новые возможности.

"Думаю, это единственный прагматичный путь. Не нужно забывать о балансах, иначе ситуация может привести к тяжелым последствиям для безопасности не только страны, но и региона и, шире, глобальной безопасности во взаимозависимом мире. Поэтому балансы – это наша каждодневная задача"

– глава армянского правительства

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