Пашинян оценил вероятность принятия закона о вступлении в ЕС

Национальное собрание Армении, скорее всего, поддержит уже одобренный правительством законопроект о начале процесса вступления Армении в Евросоюз, считает глава государства Никол Пашинян.

Армянский парламент, по всей видимости, выскажется в пользу принятия закона о вступлении страны в ЕС, такое заявление сделал премьер-министр Никол Пашинян в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Он напомнил, что данная инициатива была выдвинута гражданским обществом. Законопроект получил позитивную оценку правительства, и вероятность того, что парламент выскажется в его пользу, высока, отметил премьер.

"Это будет означать, что мы начинаем процесс интеграции с Европейским союзом"

– Пашинян

Помимо этого, армянский лидер сообщил, что надеется на максимально быстрое окончание переговоров по либерализации визового режима с Евросоюзом и далее заключение соглашения в рамках достигнутого.

Напомним, законопроект о запуске евроинтеграции Армении начнут рассматривать в парламенте уже завтра. Сначала этим займется профильная комиссия. Если ее члены дадут добро, то документ рассмотрят на пленарном заседании.

Ранее уверенность в том, что закон будет принят, выразил глава МИД Арарат Мирзоян. Соответствующее заявление он сделал в ходе визита в Москву.

При этом власти Армении неоднократно утверждали, что потенциальное членство в ЕС никак не отразится на сотрудничестве страны с ЕАЭС. Российская сторона придерживается другой точки зрения по этому поводу.