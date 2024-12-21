Вестник Кавказа

Зурабишвили встретилась с Макроном

Зурабишвили встретилась с Макроном
© Фото: пресс-служба Саломе Зурабишвили
Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая сама считает себя единственной легитимной властью в Грузии, прибыла в Париж, где провела встречу с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили встретилась с президентом Франции Эммануэлем Макроном, рассказали в ее пресс-службе.

Переговоры состоялись в Париже. Фото, на котором Зурабишвили изображена вместе с французским лидером, опубликовала ее пресс-служба.

Ни повестка, ни какие-либо другие детали беседы не сообщаются.

В предыдущий раз Макрон и Зурабишвили виделись недавно – 8 декабря прошлого года, когда у должности грузинского политика еще не было приставки "экс". В тот день Зурабишвили посетила церемонию открытия отреставрированного собора Нотр-Дам-де-Пари. Кроме того, французский президент тогда сам представил ее Дональду Трампу.

Стоит отметить, что перед тем, как отправиться в Париж, Зурабишвили находилась в США, а именно в Вашингтоне, где присутствовала на инаугурации нового президента Трампа.

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