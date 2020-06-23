Жара +40 градусов надвигается на Ставрополье

Экстренное предупреждение о сильной жаре объявили сегодня ставропольские спасатели, сообщение опубликовано на сайте ГУ МЧС по краю.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, с 14 до 16 часов 23 и 24 июня в восточной части Ставропольского края ожидается сильная жара до 40 градусов", - сказано в нем.

В ведомстве пояснили, что высокая температура воздуха может стать причиной аварий на автотрассах и железных дорогах из-за деформации асфальта и железнодорожного полотна. Не исключены отключения электричества из-за перегрева трансформаторных подстанций, а также повреждения сельскохозяйственных угодий. Кроме того, у жителей края могут произойти обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары.