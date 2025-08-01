Железноводск приглашает на кинофестиваль FERRUM’25

28-31 августа в Железноводске во второй раз пройдет кинофестиваль FERRUM. Творческим ориентиром для киносмотра стал Международный фестиваль «Герой и время», автором и идейным вдохновителем которого был российский актер и режиссер Сергей Пускепалис.

Ключевые идеи кинофестиваля

консолидация общества вокруг традиционных культурных и нравственных идеалов

формирование у молодежи гордости за Отчизну

воспитание уважения к принятым в обществе духовным, этическим и моральным нормам.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России, Правительства Ставропольского края, Администрации города Железноводск.

Мы гордимся тем, что Железноводск превращается в кинематографический и культурный центр юга России — и фестиваль Ferrum играет в этом важнейшую роль. Кино объединяет людей, разрушает границы поколений, оживляет историю и передает ее голос молодым. Это искусство, которое вдохновляет, пробуждает и учит главному — быть человеком. Создавать столь значимое культурное событие на нашей родной земле — не только радость, но и честь, и большая ответственность. Мы с нетерпением ждем всех на фестивале Ferrum — в месте, где встречаются эпохи, оживают истории и рождаются настоящие эмоции!

— глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин

Что ждет гостей фестиваля?

общероссийские премьеры российских киноновинок

культурно-просветительские и образовательные показы современного российского кино и признанных шедевров из золотого фонда советского кинематографа

творческие встречи и мастер-классы

концерты

интерактивные мероприятия

выставки

другие культурные активности.

Традиционным символом FERRUMа станет красная дорожка, по которой в день открытия пройдут звезды советского и российского театра и кино, в разные годы составившие гордость и славу отечественного кинематографа

Юлия Пересильд

Андрей Руденский

Анна Ковальчук

Светлана Тома

Сергей Шакуров

Анна Якунина

Александр Пашутин

Елена Захарова

Борис Каморзин

Елена Бирюкова

Павел Артемьев

Василий Мищенко

Ирина Безрукова

Никита Тарасов

Анжелика и Кристина Каширины

Сергей Мокрицкий

Полина Лазарева

Андрей Кравчук

Мария Лапшина

Олег Тактаров

Георгий Перадзе

Иван И. Твердовский

Александр Котт.

В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому FERRUM’25 откроется киноконцертом «Птица Победа». 28 августа в Доме Культуры имени Пускепалиса в исполнении Юлии Пересильд и группу «Мандрагора» прозвучат песни военных лет.

Специальная программа кинопоказов «В начале славных дел» познакомит с легендарными личностями:

«Императрицы» (2023, реж. А. Кравчук)

«Петр Первый. Последний царь и первый император» (2022, реж. А. Кравчук)

«Пророк. История Александра Пушкина» (2024, реж. Ф. Умаров).

В программу «Донбасс вчера, сегодня, завтра» вошли киноленты

«Большая жизнь» (1939, реж. Л. Луков)

«Это было в Донбассе» (1945, реж. Л. Луков, В. Сухобоков, В. Розенштейн)

«Зеркало для героя» (1987, реж. В. Хотиненко)

Кинопрограмма «Любимые книги на экране» представляет собой серию экранизаций

«Домовенок Кузя» (2024, реж. В. Лакисов)

«Манюня: приключения в деревне» (2024, реж. Д. Гуляр)

«Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024, реж. И. Волошин).

Памяти Данелии

Кроме программных кинопоказов в рамках FERRUM’25 будут организованы специальные фестивальные активности, которые напомнят гостям и жителям Железноводска о любимых фильмах, актерах и режиссерах.

Как и в прошлом году, на территории Курортного парка зрители смогут увидеть фильмы с пленки 35 мм. У Шахматного домика разместится импровизированный кинотеатр, где три вечера подряд с помощью кинопередвижки можно будет увидеть кино в старом формате. В этот раз программа кинопоказов будет посвящена 95-летию со Дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. Под открытым небом зрители увидят культовые фильмы мастера

«Мимино» (1977)

«Осенний марафон» (1979)

«Афоня» (1975)).

Что кроме кино?

Также в Курортном парке развернется целая серия интерактивных программ. Российский союз уличных театров представит новые программы. Любой желающий сможет принять участие в шоу «Музыка в Кино», поэтической интерактивной импровизации на стихи А.С. Пушкина «Бакенбарды», шоу на ретро велосипедах «Лисапед шоу». Зрители окунуться в неповторимую атмосферу всеми любимых мелодий и с детства знакомых стихотворений, а также испытают острые ощущения, наблюдая за яркими велотрюками цирковых артистов.

На площади FERRUM под открытым небом пройдут концерты российских музыкальных групп

29 августа в 19:00 группа «Градусы»

30 августа в 20:00 «Комната культуры» — группа, покорившая сердца поклонников самобытным звучанием и искренностью текстов (Сериал «Ландыши»).

В рамках фестивальных мероприятий каждый сможет приобщиться к новому формату зарядки со спортсменом международного класса, звездой российского и мирового кинематографа Олегом Тактаровым. Он продемонстрирует несложный и эффективный комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, бодрости духа и отличного настроения!

Выставка «Искусство пропаганды», организованная совместно с РОСИЗО, представит зрителю работы в жанре агитационного плаката известных советских художников и современных авторов. Она расскажет об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и многих других.

Выставка пройдет в двух форматах — планируется размещение экспозиции на стендах вдоль Каскадной лестницы и в видео-формате для демонстрации на экранах большой сцены на площади Ferrum. Большинство произведений можно будет увидеть впервые.

Творческие встречи

Также в течение фестиваля в Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений. Елена Захарова, Светлана Тома и Василий Мищенко расскажут о работе с известными режиссерами, съемках в кино и своих ролях на театральной сцене, приоткроют некоторые секреты профессии, а также поделятся творческими планами и ответят на вопросы зрителей.

Смотр киношкол

Особенное место в расписании фестивальных мероприятий занимает цикл культурно-просветительских и профориентационных мероприятий «Смотр киношкол». Школьники старших классов, студенты, учителя, блогеры, журналисты, представители культурных и общественных институций получат возможность познакомиться с разным спектром возможностей современного российского кинообразования, узнают о разных подходах, инструментах и методике современного кинообучения.

Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский, режиссер, продюсер и сценарист Александр Котт, российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор, Сергей Мокрицкий расскажут о принципах обучения, главных методах преподавания, проведут мастер-классы. Мероприятия киносмотра — уникальная возможность для тех, кто мечтает связать свою профессиональную жизнь с кино, познакомиться с лучшими столичными киношколами, оценить их подход к процессу обучения, пообщаться с мастерами и выбрать подходящую.

В дни школьных каникул

Кроме того, посетителей фестиваля ждет специальная программа «В дни школьных каникул» ориентированная на детскую и семейную аудиторию. Маленькие гости фестиваля и их родители увидят анимационный детектив «Финник» (2022, реж. Д. Чернов), трогательную ленту «Малышарики. День рождения» (2024, реж. О. Бычкова, К. Савчук, К. Дорофеева, П. Никифорова) и шоу-программу со Смешариками.

Фестиваль FERRUM’25 торжественно завершится 31 августа на главной площади города киноконцертом «Шире круг». В программу концерта войдут фрагменты из любимых фильмов, песен и инструментальной музыки, написанных выдающимися советскими композиторами к самым популярным фильмам национальных киностудий Советского Союза, которые исполнят звезды российского театра и кино.