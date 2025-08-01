Железноводск приглашает на кинофестиваль FERRUM’25

Ключевые идеи кинофестиваля
- консолидация общества вокруг традиционных культурных и нравственных идеалов
- формирование у молодежи гордости за Отчизну
- воспитание уважения к принятым в обществе духовным, этическим и моральным нормам.
Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России, Правительства Ставропольского края, Администрации города Железноводск.
Мы гордимся тем, что Железноводск превращается в кинематографический и культурный центр юга России — и фестиваль Ferrum играет в этом важнейшую роль. Кино объединяет людей, разрушает границы поколений, оживляет историю и передает ее голос молодым. Это искусство, которое вдохновляет, пробуждает и учит главному — быть человеком. Создавать столь значимое культурное событие на нашей родной земле — не только радость, но и честь, и большая ответственность. Мы с нетерпением ждем всех на фестивале Ferrum — в месте, где встречаются эпохи, оживают истории и рождаются настоящие эмоции!
— глава города-курорта Железноводска Евгений Бакулин
Что ждет гостей фестиваля?
- общероссийские премьеры российских киноновинок
- культурно-просветительские и образовательные показы современного российского кино и признанных шедевров из золотого фонда советского кинематографа
- творческие встречи и мастер-классы
- концерты
- интерактивные мероприятия
- выставки
- другие культурные активности.
Традиционным символом FERRUMа станет красная дорожка, по которой в день открытия пройдут звезды советского и российского театра и кино, в разные годы составившие гордость и славу отечественного кинематографа
- Юлия Пересильд
- Андрей Руденский
- Анна Ковальчук
- Светлана Тома
- Сергей Шакуров
- Анна Якунина
- Александр Пашутин
- Елена Захарова
- Борис Каморзин
- Елена Бирюкова
- Павел Артемьев
- Василий Мищенко
- Ирина Безрукова
- Никита Тарасов
- Анжелика и Кристина Каширины
- Сергей Мокрицкий
- Полина Лазарева
- Андрей Кравчук
- Мария Лапшина
- Олег Тактаров
- Георгий Перадзе
- Иван И. Твердовский
- Александр Котт.
В 2025 году отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому FERRUM’25 откроется киноконцертом «Птица Победа». 28 августа в Доме Культуры имени Пускепалиса в исполнении Юлии Пересильд и группу «Мандрагора» прозвучат песни военных лет.
Специальная программа кинопоказов «В начале славных дел» познакомит с легендарными личностями:
- «Императрицы» (2023, реж. А. Кравчук)
- «Петр Первый. Последний царь и первый император» (2022, реж. А. Кравчук)
- «Пророк. История Александра Пушкина» (2024, реж. Ф. Умаров).
В программу «Донбасс вчера, сегодня, завтра» вошли киноленты
- «Большая жизнь» (1939, реж. Л. Луков)
- «Это было в Донбассе» (1945, реж. Л. Луков, В. Сухобоков, В. Розенштейн)
- «Зеркало для героя» (1987, реж. В. Хотиненко)
Кинопрограмма «Любимые книги на экране» представляет собой серию экранизаций
- «Домовенок Кузя» (2024, реж. В. Лакисов)
- «Манюня: приключения в деревне» (2024, реж. Д. Гуляр)
- «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (2024, реж. И. Волошин).
Памяти Данелии
Кроме программных кинопоказов в рамках FERRUM’25 будут организованы специальные фестивальные активности, которые напомнят гостям и жителям Железноводска о любимых фильмах, актерах и режиссерах.
Как и в прошлом году, на территории Курортного парка зрители смогут увидеть фильмы с пленки 35 мм. У Шахматного домика разместится импровизированный кинотеатр, где три вечера подряд с помощью кинопередвижки можно будет увидеть кино в старом формате. В этот раз программа кинопоказов будет посвящена 95-летию со Дня рождения мэтра советского кинематографа Георгия Данелии. Под открытым небом зрители увидят культовые фильмы мастера
- «Мимино» (1977)
- «Осенний марафон» (1979)
- «Афоня» (1975)).
Что кроме кино?
Также в Курортном парке развернется целая серия интерактивных программ. Российский союз уличных театров представит новые программы. Любой желающий сможет принять участие в шоу «Музыка в Кино», поэтической интерактивной импровизации на стихи А.С. Пушкина «Бакенбарды», шоу на ретро велосипедах «Лисапед шоу». Зрители окунуться в неповторимую атмосферу всеми любимых мелодий и с детства знакомых стихотворений, а также испытают острые ощущения, наблюдая за яркими велотрюками цирковых артистов.
На площади FERRUM под открытым небом пройдут концерты российских музыкальных групп
- 29 августа в 19:00 группа «Градусы»
- 30 августа в 20:00 «Комната культуры» — группа, покорившая сердца поклонников самобытным звучанием и искренностью текстов (Сериал «Ландыши»).
В рамках фестивальных мероприятий каждый сможет приобщиться к новому формату зарядки со спортсменом международного класса, звездой российского и мирового кинематографа Олегом Тактаровым. Он продемонстрирует несложный и эффективный комплекс упражнений для поддержания хорошей физической формы, профилактики заболеваний сердечно-сосудистой и опорно-двигательной системы, бодрости духа и отличного настроения!
Выставка «Искусство пропаганды», организованная совместно с РОСИЗО, представит зрителю работы в жанре агитационного плаката известных советских художников и современных авторов. Она расскажет об истоках становления и специфике жанра художественной пропаганды и наглядной агитации. В экспозиции представлены работы Александра Дейнеки, коллектива Кукрыниксы, Виктора Дени, Петра Караченцова, Нины Ватолиной, Фреда Эллиса и многих других.
Выставка пройдет в двух форматах — планируется размещение экспозиции на стендах вдоль Каскадной лестницы и в видео-формате для демонстрации на экранах большой сцены на площади Ferrum. Большинство произведений можно будет увидеть впервые.
Творческие встречи
Также в течение фестиваля в Пушкинской галерее пройдут творческие встречи и мастер классы с российскими актерами разных поколений. Елена Захарова, Светлана Тома и Василий Мищенко расскажут о работе с известными режиссерами, съемках в кино и своих ролях на театральной сцене, приоткроют некоторые секреты профессии, а также поделятся творческими планами и ответят на вопросы зрителей.
Смотр киношкол
Особенное место в расписании фестивальных мероприятий занимает цикл культурно-просветительских и профориентационных мероприятий «Смотр киношкол». Школьники старших классов, студенты, учителя, блогеры, журналисты, представители культурных и общественных институций получат возможность познакомиться с разным спектром возможностей современного российского кинообразования, узнают о разных подходах, инструментах и методике современного кинообучения.
Режиссер и сценарист Иван И. Твердовский, режиссер, продюсер и сценарист Александр Котт, российский кинорежиссер, сценарист, кинооператор, Сергей Мокрицкий расскажут о принципах обучения, главных методах преподавания, проведут мастер-классы. Мероприятия киносмотра — уникальная возможность для тех, кто мечтает связать свою профессиональную жизнь с кино, познакомиться с лучшими столичными киношколами, оценить их подход к процессу обучения, пообщаться с мастерами и выбрать подходящую.
В дни школьных каникул
Кроме того, посетителей фестиваля ждет специальная программа «В дни школьных каникул» ориентированная на детскую и семейную аудиторию. Маленькие гости фестиваля и их родители увидят анимационный детектив «Финник» (2022, реж. Д. Чернов), трогательную ленту «Малышарики. День рождения» (2024, реж. О. Бычкова, К. Савчук, К. Дорофеева, П. Никифорова) и шоу-программу со Смешариками.
Фестиваль FERRUM’25 торжественно завершится 31 августа на главной площади города киноконцертом «Шире круг». В программу концерта войдут фрагменты из любимых фильмов, песен и инструментальной музыки, написанных выдающимися советскими композиторами к самым популярным фильмам национальных киностудий Советского Союза, которые исполнят звезды российского театра и кино.