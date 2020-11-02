Все гостиницы Железноводска заняты перед фестивалем Ferrum-2025

Свободных мест не осталось в гостиницах Железноводска на август – все места размещения оказались забронированы в преддверии кинофестиваля Ferrum-2025.

Гостиницы Железноводска заняты на 100% – такой высокий уровень бронирования связан с проведением в августе кинофестиваля Ferrum-2025, рассказал глава города-курорта Евгений Бакулин.



По словам мэра, можно говорить о достигнутом рекорде.

"Все гостиничные номера в городе оказались заняты в преддверии кинофестиваля, который стартует в конце месяца"

– Евгений Бакулин

Напомним, кинофестиваль Ferrum-2025 стартует в Железноводске 28 августа. Он будет проходить по 31 августа.

В программу масштабного события входят показы российских картин, выступления знаменитых артистов, спектакли. Запланированы также разнообразные концерты и выставки.