Заброшенный Мецамор: стареющее сердце армянской энергетики

О Мецаморе в Армении говорить не принято. Его нет на туристических картах, а само посещение города считается нежелательным, поскольку он имеет статус закрытого. Обреченный стареть рядом с единственной в регионе атомной электростанцией Мецамор представляется местом, куда не летят самолеты и не едут поезда. Город в тени АЭС – так его называют местные.

Мецамор – небольшой городок в Армавирской области Армении основанный в 1969 году на месте временного поселения работников Мецаморской АЭС, строительство которой началось в том же году. В 1972 году он получил статус рабочего поселка, в 1992 – города. Главный архитектор Мецамора Мартин Микаэлян строил его не типичным образом, пологая, что город армянских энергетиков непременно будет быстро расширяться. Поэтому сначала возводились муниципальные учреждения, затем рабочие окраины и лишь в последнюю очередь культурный центр.

Для случайных туристов этот памятник армянского модернизма навсегда застыл во времени.

Гостиница "Мецамор" (Охраняется)

Предполагалось, что город будет состоять из трех микрорайонов, однако разрушительное Спитакское землетрясение приостановило его строительство, как и последующее развитие в области атомной энергетики. В итоге нынешний Мецамор состоит из одного построенного и двух частично достроенных микрорайонов с номерами домов без указания улиц.

Что было

Строительство главного городского гостиничного комплекса велось в 1974-1977 годах. Современное по тем временам пятиэтажное здание было рассчитано на 120 мест. Удобство расположения заключалось в равном удалении от центра города и городской окраины. Поэтому гостям Мецамора при въезде в город не нужно было долго искать место для ночлега, поскольку гостиницу было легко разглядеть с главной магистральной дороги. Своеобразной "изюминкой" комплекса был вид на работающую АЭС, которую можно было наблюдать из окон номеров.

Что стало

У здания нет номера. Гостиница не функционирует с 2016 года. Первые этажи, в том числе номера, чисты и убраны. В них почти нет мебели. Верхние этажи сильно контрастируют, поскольку большая их часть захламлена мусором, видимо, оставшимся после неудачной попытки ремонта здания. Само строение не выглядит аварийным, правда и свежим его никак не назвать. На стенах граффити. На первом этаже в летнее время работает шахматный клуб. Здание не отапливается, несмотря на соседство с АЭС. Местность вокруг комплекса пустынна и малолюдна.

Спортивный комплекс (Охраняется)

Мартин Микаэлян уделял много внимания развитию культурно-оздоровительного сегмента, поэтому было принято решение о строительстве крупного спортивного комплекса, в котором могли бы одновременно заниматься ученики из разных городов.

Что было

Строительство комплекса началось в 1975 году на северной окарине города и закончилось через 11 лет. Он включал в себя три плавательных бассейна (два крытых и один открытый для гребли), многочисленные залы и секции по футболу, волейболу, баскетболу, боксу, каратэ и многому другому. Все это располагалось в трех блоках, похожих на ангары. Замысел Микаэляна был предельно простым и подразумевал создание многофункционального центра, который мог бы удовлетворить потребности всех желающих приобщиться к миру спорта. Черты схожего архитектурного решения можно наблюдать в Дилижане в заброшенном Дворце культуры и спорта, который также был спроектирован Микаэляном.

Что стало

Спортивный комплекс заброшен на 80%, в нем нет отопления, а крыши блоков протекают. Огромный открытый бассейн для гребли никогда не использовался, поэтому представляет собой широкое бетонное поле, углубленное в землю. В большей части помещений комплекса господствует сырость, разбросан спортивный инвентарь, оба крытых бассейна пусты. В залах проводятся архаичные занятия по силовому спорту, есть свой боксерский ринг. Немногочисленные дети предпочитают проводить занятия за пределами комплекса, правда, на фоне энергоблоков АЭС все это напоминает постапокалиптический пейзаж.

Дворец культуры (Охраняется)

В двух шагах от заброшенной гостиницы, располагается хорошо сохранившееся здание Дворца культуры, которое представляет собой классический образец армянского модернизма.

Что было

Дворец культуры Мецамора строился в 1975-1986 годах. Следуя архитектурным замыслам Мартина Микаэляна, дворец должен был вмещать одновременно до 700 учеников из разных кружков. Масштабы строения, наличие в нем полноценного актового зала способствовали тому, что небольшой Мецамор мог конкурировать с более крупными городами в вопросах проведения масштабных культурно-массовых мероприятий.

Что стало

Из всех заброшенных зданий Мецамора, Дворец культуры сохранился лучше всех, хотя он также не отапливается, а его посещение возможно лишь в теплое время года. Крыша здания протекает, большая часть помещений пустует, однако актовый зал и единственная в городе библиотека все еще функционируют, правда, не пользуются спросом. Местность вокруг постепенно зарастает. Ежегодно в здании учится не более ста человек - преимущественно участники народно-танцевальных групп. В 2023 году Мецамор стал молодежной столицей Армении, но это никак не отразилось на привычном ритме города.