Заброшенный Аштарак. Город под горой для экстремалов

© Фото: Мартирос Сарьян, "Арташак", 1934

Этот город под горой никогда не рассматривался сквозь призму советской рекреации. В нем нет пансионатов и домов отдыха, но здесь пересеклось сразу несколько эпох, осколки которых можно наблюдать благодаря многочисленным заброшенным строениям, разбросанным по всему городу. Расскажем о самых известных из них.

Аштарак – городок у подножья горы Арагац в 30 км от Еревана. Это наукоград, который застыл во времени, но сумел сохранить свой научно-технический потенциал.

Этот грустный молодой человек – мэр города Товмас Шахвердян

Антенны-тарелки СКБ Института радиофизики и электроники (Охраняется)

Специальное конструкторское бюро было создано в 1978 году на базе отдела электронной автоматики ИРФЭ. По ночам небо над Аштараком очень ясное, оно озаряется сотнями небесных светил, наблюдать за которыми ничто не мешает.

Что было

Инженеры-физики трудились над созданием опытных образцов ускорителей и навигационного оборудования для нужд советской военной авиации, вели исследования в области сверхвысокочастотного диапазона электромагнитных колебаний. В начале 1980-х усилиями конструкторского бюро был разработан и запущен в серийное производство цифровой преобразователь "Мхитар", там же разрабатывались фотоприемники с высокой ультрафиолетовой чувствительностью. Построенная на территории СКБ обсерватория, которая включала в себя четыре антенны-тарелки, а также аппаратную и пульт управления, позволили проводить исследования в области радиоастрономии и создания систем дистанционного зондирования Земли. Кроме того, антенны позволяли осуществлять слежение за космическими объектами.

Что стало

Институт с трудом пережил распад СССР, несколько раз был приватизирован, пока вновь не стал государственной собственностью. Однако многое из того, что ранее представлял собой СКБ, перестало функционировать. Четыре огромные антенны-тарелки обездвижены. Они одиноко стоят на пустынном безлюдном участке территории конструкторского бюро. Вспомогательные помещения, аппаратная управления пусты, все имевшееся там оборудование демонтировано. Пробраться на заброшенные тарелки можно, но не безопасно, так как территория патрулируется охраной. Несмотря на охрану, кажется, что обсерватория никому не нужна, так как в пресс-релизах института нет ни слова о расконсервации антенн.

Научно-производственное объединение полупроводниковых приборов

На южной окраине Аштарака, буквально в паре километров от границы города в безлюдной зоне, расположен заброшенный комплекс НПО полупроводниковых приборов.

Что было

В советской Армении производилось большое количество электронно-вычислительной техники, в том числе компьютеры. Поэтому в начале 1980-х было принято решение о создании производственного объединения, которое отвечало бы за производство стабилитронов, стабисторов, генераторов шума, диодных матриц и многого другого. В середине 1980-х началось строительство комплекса НПО, которое включало в себя 10 строений. В перспективе намечалось производство отечественных микропроцессоров. Для этой цели в большом количестве было закуплено дорогостоящее зарубежное оборудование.

Что стало

НПО не было достроено, но оформление главного здания лаборатории выполнено в национальном стиле, стены украшает орнамент. Правда, некоторые технические и хозяйственные строения стоят без окон и дверей. Возможно, пустынная и безлюдная, но одновременно хорошо просматриваемая со всех сторон местность способствовала тому, что здание главной лаборатории по сей день не разграблено, а всё оборудование сохранилось.

Городская баня (Не охраняется)

Идя по узким улочкам Аштарака можно прогулять по склону улицы Хачатура Абовяна, где вы непременно наткнетесь на заброшенное здание бывшей городской бани, точное время строительство которой неизвестно.

Что было

Строительство бани относят к XIX веку, архитектура напоминает скромный вариант турецкой бани. В советский период истории, здание не было снесено, лишь единожды был отремонтирован фасад строения, которому придали армянский колорит.

Что стало

Сегодня окна и дверь бани наглухо заколочены, хотя ранее она была доступна всем желающим. Видимо, пребывание нерадивых туристов и бездомных, побудило администрацию города ограничить доступ в помещение, которое представляет собой скромный памятник архитектуры. Внутреннее убранство подчеркнуто аскетичное. Оба купола здания частично повреждены.