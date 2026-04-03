Вывод войск США из Европы 2026: когда, почему, сколько?

США продолжают объявлять о сокращении военного контингента в Европе. Расскажем, сколько войск США в Европе, какие войска США выводят из Европы, когда и почему, что означает вывод войск США из Германии, как отреагировала Германия на вывод войск США, а также сколько американских военных баз в Германии.

Решение США о выводе американских войск из Германии и заморозке ротации сил на восточном фланге НАТО стало очередным поворотным моментом в трансатлантических отношениях. Формальным поводом послужил конфликт вокруг войны в Иране, однако корни кризиса уходят в фундаментальное расхождение между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросам распределения оборонного бремени, стратегических приоритетов и самого будущего Североатлантического альянса.

Сколько войск США в Европе?

Согласно данным Центра обработки данных по личному составу Минобороны США на декабрь 2025 года, общая численность американских военнослужащих действительной службы в Европе составляла около 68 064 человек, из которых 36 436 дислоцировались в Германии. По состоянию на апрель 2026 года цифры несколько выросли: в Европе насчитывалось порядка 86 тысяч военных, включая примерно 39 тысяч в Германии (колебания объясняются ротациями и учениями).

Какие войска США выводят из Европы?

Решение Пентагона от 2 мая предполагает вывод около 5 тысяч военнослужащих - примерно 13-15 % от германского контингента. По информации немецкого агентства dpa, под сокращение попадет дислоцированная в Баварии бригада "Страйкер" - та самая, вывод которой анонсировался Трампом еще в 2020 году. Ожидается, что после завершения процедуры численность американских сил в Германии вернется примерно к уровню, который наблюдался до 2022 года.

Сегодня Пентагон отменил отправку в Европу примерно 4 тысяч военнослужащих, предназначавшихся для замены подразделений в Польше в рамках операции Atlantic Resolve. Эта операция была призвана укрепить американское присутствие на восточном фланге НАТО. Отмена произошла в тот момент, когда передовые группы уже начали прибывать на место, что, по свидетельствам прессы, стало неожиданностью для самих военных. 14 мая министр обороны Литвы Робертас Каунас объявил, что процесс ротации американских сил в Европе "временно приостановлен" для оценки того, как США будут распределять свои возможности на континенте.

Помимо Германии, говоря о возможности вывода войск из европейских стран, президент Трамп упомянул Италию и Испанию. В Италии дислоцировано 12 662 американских военнослужащих на базах в Виченце, Авиано, Неаполе и на Сицилии; в Испании - 3 814 человек, задействованных на военно-морской базе Рота и авиабазе Морон вблизи Гибралтарского пролива.

Кроме того, по сведениям Reuters, Пентагон подготовил служебную записку с анализом вариантов "наказания" союзников, признанных недостаточно поддерживающими во время иранской войны. Среди предлагаемых мер - изучение возможности приостановки членства Испании в НАТО и пересмотр американской позиции по претензиям Великобритании на Фолклендские острова. Хотя механизм исключения страны из НАТО юридически не предусмотрен Североатлантическим договором, сама постановка подобных вопросов стала беспрецедентным сигналом о глубине кризиса внутри альянса.

Ключевое ограничение по выводу войск США содержится в Законе о национальной обороне на 2026 финансовый год. Документ содержит положение, запрещающее постоянное сокращение численности войск США в Европе ниже 76 тысяч человек.

Когда США выведут войска из Европы?

Пентагон объявил о решении по Германии 2 мая. Представитель министерства Шон Парнелл пояснил, что вывод около 5 тысяч военнослужащих является результатом тщательного анализа расстановки сил и продлится от полугода до года.

Что означает вывод войск США из Германии?

Непосредственным триггером послужил публичный обмен выпадами между главой Белого дома Дональдом Трампом и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. В конце апреля Мерц заявил, что США подвергаются "унижению" со стороны Ирана, не имея "действительно убедительной стратегии" для завершения войны. По словам канцлера, конфликт стоит Европе огромных денег, напрямую сказываясь на экономических показателях ЕС. Трамп обвинил Мерца в том, что тот "считает нормальным наличие у Ирана ядерного оружия", потребовав от Берлина невмешательства в дела тех, кто "избавляется от иранской ядерной угрозы". Через несколько дней после этого американский президент разместил в Truth Social сообщение о том, что США изучают возможность сокращения численности войск в ФРГ, а 1 мая допустил аналогичные шаги уже в отношении Италии и Испании.

Однако за непосредственным конфликтом стоит более широкая логика. Согласно публикации The Washington Post, в Пентагоне решение объяснили "нежеланием европейских союзников брать на себя ведущую роль в Североатлантическом альянсе". Вывод войск вписывается в последовательную линию администрации Трампа на перекладывание основного бремени европейской безопасности на самих европейцев. В частных беседах с советниками, как сообщал Reuters еще 10 апреля, президент обсуждал более масштабное сокращение присутствия США на континенте.

Характерно, что еще в 2020 году, во время первого президентского срока, Трамп уже угрожал вывести около 12 тысяч военнослужащих из Германии, критикуя Берлин за низкие оборонные расходы и поддержку "Северного потока - 2"; тогда решение было заблокировано Конгрессом, а впоследствии отменено Джо Байденом. Таким образом, нынешний шаг вполне может быть реализацией давнего намерения, получившего дополнительный импульс благодаря иранскому кризису.

Как отреагировала Германия на вывод войск США?

Реакция Берлина оказалась сдержанной. В Минобороны заявили, что сокращение американского контингента было предсказуемым, но Германия уже находится "на правильном пути" - наращивает ВС, ускоряет закупки техники и развивает военную инфраструктуру. Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Берлин был подготовлен» к такому развитию событий. При этом он дал понять, что крупные американские базы на территории страны, прежде всего Рамштайн, "не подлежат обсуждению", поскольку выполняют "незаменимую функцию" как для США, так и для ЕС.

Сколько американских военных баз в Германии?

Американские военные объекты в Германии представляют собой разветвленную сеть, насчитывающую около 40 объектов:

Крупные оперативные базы (гарнизоны) - основу составляют пять гарнизонов Армии США: Ансбах, Бавария, Рейнланд-Пфальц, Штутгарт и Висбаден;

Ключевые авиабазы - крупнейшим объектом ВВС США за пределами страны является авиабаза Рамштайн, также важную роль играет авиабаза Шпангдалем;

Прочие объекты - многочисленные вспомогательные объекты, склады, тренировочные полигоны (например, Графенвер) и казармы.

При этом, по информации, основанной на данных Пентагона, на территории Германии насчитывается 17 объектов, находящихся под полным контролем США, а также 2 базы, управляемые совместно с немецкими ВС.

Почему США выводят войска из Европы?

Критика США со стороны Европы нарастала по мере усугубления экономических последствий войны. Американо-израильская операция против ИРИ привела к фактической блокировке Ормузского пролива, что ударило по глобальной экономике. Европейские страны характеризовали эту войну как "опасную военную интервенцию", отказываясь напрямую участвовать в боевых действиях. В ответ Трамп неоднократно называл союзников "неблагодарными" и прямо увязывал их отказ от военной поддержки с пересмотром обязательств США по их защите.

Помимо ситуации с Ираном, Трамп давно обвиняет европейских членов НАТО в неспособности выполнять финансовые обязательства. Германия долгое время тратила на оборону значительно меньше целевых 2% ВВП, что вызывало его резкую критику. Постоянное давление Вашингтона ускорило наращивание европейских оборонных бюджетов, и тот же Мерц, несмотря на конфликт, прогнозировал, что в 2027 году общие расходы Германии на оборону достигнут 105,8 млрд евро, что составит 3,1% ВВП.

Пентагон объяснил вывод войск результатом "тщательного анализа расстановки сил" и необходимостью соответствовать "условиям на местах". Ключевым документом, определившим этот пересмотр, стала Стратегия национальной обороны США, опубликованная в январе 2026 года. В ней Европа больше не рассматривается как главный стратегический приоритет. В документе подчеркивается, что европейским союзникам придется взять на себя основную ответственность за собственную оборону, а США ограничатся оказанием "критической, но ограниченной поддержки".

Пентагон не уточнил, вернутся ли выводимые войска в США или будут передислоцированы в другие регионы. В начале мая Трамп заявил, что сокращение затронет гораздо больше чем 5 тысяч военнослужащих. Приостановка ротации американских сил в Европе, о которой сегодня объявили в минобороны Литвы, свидетельствует о том, что процесс пересмотра американского военного присутствия на континенте далек от завершения.

Американская военная инфраструктура в Германии десятилетиями служила собственным внешнеполитическим целям Вашингтона, позволяя проецировать силу на Ближний Восток и в Африку. Внутри самих США нет консенсуса относительно целесообразности резкого сокращения присутствия в Европе, однако фундаментальная перестройка трансатлантической системы безопасности очевидно началась. Вопрос теперь не в том, изменится ли архитектура европейской обороны, а в том, какую именно форму она примет.