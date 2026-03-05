Война США и Ирана 2026: на чьей стороне Европа

Война между США и Ираном с участием Израиля продолжается уже 7 дней; ни одна из сторон не желает завершать боевые действия и переходить к мирным переговорам. Хотя в боевые действия против Ирана вовлечены всего две страны - США и Израиль - накаляющаяся геополитическая обстановка вынуждает европейские государства выбирать, на чьей они стороне.

США и Европа больше не партнеры?

В отличие от предыдущей военной кампании на Ближнем Востоке - сирийской в 2018 году - на этот раз США не стали обращаться к европейским партнерам за помощью в атаке на Иран. Ни европейские интересы, ни возможные угрозы безопасности для ЕС не стали для Дональда Трампа препятствием для осуществления его плана по ”возвращению Ирану его былого величия”. В результате, атака на Иран застала Европу врасплох: большинство европейских лидеров не могут ни осудить, ни поддержать Трампа, оказавшись в дипломатической ловушке.

На чьей стороне евротройка?

Де-факто лидеры ЕС - Германия, Франция и Великобритания - осторожны в своих высказывания и действиях в отношении войны Ирана с США и Израилем, однако все три выразили свою готовность в определённой степени помочь США и Израилю в их борьбе с иранской властью. Ни одна из трех стран не осудила действия Вашингтона, при этом раскритиковав Иран за ответные удары и призвав стороны к переговорам.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что сейчас не время критиковать союзников и партнёров, поскольку цели у них общие. При этом министр иностранных дел страны, Йоханн Вадефуль, напомнил, что у Германии, в отличие от Великобритании, в частности, нет интересующих США военных баз в регионе, которые можно было бы использовать против Ирана, и, соответственно, военных ресурсов.

Президент Франции Эммануэль Макрон осудил "непропорциональный" ответ Ирана на американо-израильскую атаку, заявив, что Париж готов развернуть дополнительные ресурсы для поддержки ближайших партнёров на Ближнем Востоке. В результате, 6 марта французский авианосец "Шарль де Голль" прибыл в Средиземное море.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сначала отказал США в использовании британских военных баз для атак по Ирану, отвергнув идею свержения иранского режима посредством авиаударов, однако через несколько дней изменил своё решение. Британская база, которая нужна американцам, "Диего-Гарсия", находится на архипелаге Чагос. Совместно используемая Великобританией и США база играет важнейшую роль в ближневосточных операциях.

Кто осудил Иран?

Несмотря на то, что Израиль и США первыми нанесли удары по Ирану, часть европейских стран осудили Исламскую Республику Иран. Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Исламской Республике необходим ”переходный период”, а Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила об открытии ”пути к другому Ирану”. Среди государств, которые осудили атаки Ирана на Израиль и соседние страны Персидского залива:

Австрия

Бельгия

Болгария

Дания

Кипр

Нидерланды

Португалия

Финляндия

Хорватия

Чехия

Швеция

Кто занял нейтральную позицию?

Несмотря на в целом негативное отношение Европы к иранской власти, не все страны блока решились открыто осудить действия Ирана. На фоне вспыхнувшей в конце февраля 2026 года войны на Ближнем Востоке ряд стран выразили обеспокоенность в связи с безопасностью гражданского населения, в том числе, своего собственного, а также высказались о необходимости придерживаться международного права:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ответ на военные действия на Ближнем Востоке повысил в своей стране уровень готовности к террористической угрозе.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил о необходимости контроля над ядерной и баллистической программой Ирана, а также защиты мирного населения и соблюдения международного права. По его словам, Греция намерена сохранять спокойствие, оставаясь оплотом стабильности и ответственности в регионе.

Ирландия напомнила конфликтующим сторонам о том, что любые противоречия должны решаться посредством дипломатии и переговоров, а защита гражданского населения в Иране, Израиле и во всех соседних странах должна оставаться главным приоритетом.

Италия, как и евротройка, выразила готовность оказать военную помощь в противостоянию Ирану: страна предоставит вооружения и корабли для защиты союзников в Средиземном море и Персидском заливе. При этом премьер-министр Джорджа Мелони подчеркивает, что итальянские военные базы не используются для нанесения ударов по Ирану, а Италия не участвует и не хочет участвовать в войне.

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что поддерживает борьбу иранского народа за свободу и права человека. Он подчеркнул, что жители Ирана сами должны определять собственное будущее без насилия и репрессий.

Президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск сообщили о том, что в нынешней ситуации приоритет страны - безопасность поляков на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что следовало ожидать от Ирана ответных ударов. Он также выразил солидарность всем вовлеченным сторонам, в первую очередь, ОАЭ.

Роберт Фицо заявил, что следовало ожидать от Ирана ответных ударов. Он также выразил солидарность всем вовлеченным сторонам, в первую очередь, ОАЭ. Правительство Словении сообщило, что с беспокойством следит за развитием событий, призывая стороны к деэскалации и напоминая о важности защиты гражданского населения.

Кто одобрил действия США?

Помимо европейских стран, занявших нейтральную позицию и тех, кто заявил о готовности помочь США и союзникам на Ближнем Востоке, есть также те, кто выразил поддержку результатам, которых удалось добиться Вашингтону и Тель-Авиву:

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал убийство Али Хаменеи - серьезным ударом по союзнику Ирана, России, и возможностью для иранского народа самостоятельно решать свое будущее. Одновременно с этим он призвал стороны воздержаться от дальнейшей эскалации.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис поприветствовал смерть Хаменеи, заявив, что она даёт надежду на лучшее будущее для Ирана и всего Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже, аналогично своим коллегами из двух других балтийских стран, поприветствовала гибель Верховного лидера Ирана, подчеркнув, что иранский народ заслуживает будущего без насилия и репрессий.

Байба Браже, аналогично своим коллегами из двух других балтийских стран, поприветствовала гибель Верховного лидера Ирана, подчеркнув, что иранский народ заслуживает будущего без насилия и репрессий. Министр иностранных дел Румынии Оана Цойу смерть Хаменеи назвала поворотным моментом и напомнила о том, что Иран обеспечил Россию дронами, которые используются в ”конфликте на Европейском континенте”.

Кто осудил действия США и Израиля против Ирана?

Единственная страна Европейского союза, которая открыто осудила войну Трампа против Ирана, это Испания. В своем обращении к нации на пятый день американо-иранской войны с участием Израиля президент страны Педро Санчес заявил, что Испания не будет предоставлять свои базы (морскую Рота и авиационную Морон) США для военных действий против Ирана, даже несмотря на угрозы санкций со стороны Трампа. По словам Санчеса, он даже не понимает, какие именно цели преследуют те, кто запустил первые ракеты.

Тем не менее на следующий день министерство обороны Испании сообщило об отправке военного корабля для защиты Кипра, который ранее был атакован иранскими ракетами. Глава ведомства, Маргарита Роблес, заявила, что помощь Кипру - ответ на запрос государства-партнера по ЕС и представляет собой оборонительную, а не наступательную миссию.