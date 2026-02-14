Имитация дружбы: США и Европа не смогли преодолеть раскол в Мюнхене

Команда Трампа постаралась использовать Мюнхенскую конференцию по безопасности для демонстрации потепления в отношениях между США и ЕС, но европейцы все равно говорили о стратегическом расколе.

Имитация дружбы

Более 50 представителей администрации Трампа прибыли в Мюнхен, включая госсекретаря Марко Рубио, замглавы Пентагона Элбриджа Колби и американского постпреда при НАТО Мэттью Уитакера. Американская делегация на конференции в Мюнхене акцентировала внимание на общих интересах США и Евросоюза. Ее на первый взгляд дружелюбные выступления резко контрастировали с "ковбойским наскоком" Джея Ди Вэнса годом ранее. Напомним, новый вице-президент США тогда обвинил европейцев в нарушении демократии и свободы слова.

В этот раз десант из Вашингтона старался говорить примирительно. Госсекретарь Марко Рубио в главной речи заявил: "США и Европа должны быть вместе", ссылаясь на общую историю, христианские ценности и необходимость держаться друг за друга, что вызвало стоячие овации в зале Bayerischer Hof. Уитакер обещал, что "американцы не уйдут" из Европы, имея ввиду военные базы США на континенте. Колби призвал к сотрудничеству в обеспечении безопасности Европы. При этом на закрытом мероприятии он прямо сказал, что "США разделяют с Европой интересы, но не ценности", в том время как кооперация должна основываться именно на соблюдении своих интересов.

Европейская критика и разочарование

Европейские чиновники единодушно отметили, что тон Белого дома смягчился, но суть политики Трампа осталась прежней — Вашингтон хочет сделать Европу "более белой и правоориентированной". Один еврочиновник в интервью Politico охарактеризовал слова Рубио как "похлопывание по плечу", интерпретировав слова членов правительства Трампа так: "Если вы не присоединитесь, мы пойдем одни".

Бывший европейский чиновник воспринял посыл Рубио следующим образом: "нам не нужны слабые союзники, не нужно защищать старый порядок". Президент Финляндии Александр Стубб публично раскритиковал подход США, который базируется на двух постулатах - MAGA (Сделать Америку снова великой) и America the First (Америка прежде всего). Стубб считает, что эта позиция "антиеевропейска" и она нацелена на подрыв либерального мирового порядка, включая отрицание климатической политики, проводимой ЕС.

Замминистра обороны Франции Алиса Руфо призвала не обманываться ласкающим слух призывам Рубио к общей истории: "Нам нужно прочитать документы [администрации США]. Они очень ясны", сказала она, имея в виду стратегию национальной безопасности, где Европа обвиняется в "цивилизационном упадке".

Прямое признание раскола от Мерца

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц стал одним из тех спикеров, что решили рассказать всю правду открыто. В своем выступлении на Мюнхенской конференции он объявил: "Позвольте мне начать с неудобной правды: между Европой и Соединенными Штатами открылся разрыв, глубокий разрыв". Мерц диагностировал крах мирового порядка: "Международный порядок, основанный на правах и правилах, сегодня разрушается... Этот порядок, даже в лучшие времена неидеальный, больше не существует".

Под разрушением мирового порядка канцлер ФРГ имеет ввиду не только привычное уже всем обвинение России в проведении специальной военной операции, но и политику Трампа. Европейцы недовольны его посягательством на Гренландию и шокированы кражей президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также попытками ввязаться в войну против Ирана. Мерц раскритиковал культурные войны США под девизом MAGA и призвал к укреплению партнерства.

Позицию канцлера ФРГ по диалогу с США разделяют премьер Италии Джорджа Мелони, генсек НАТО Марк Рютте и финский президент. Однако последний не строит иллюзий насчет того, насколько важна Европа для внешней политики США. В одном из интервью Стубб заявил, что в списке приоритетов Вашингтона Старый свет находится лишь на третьем месте после Западного полушария и Индо-Тихоокеанского региона. Мерц предостерегает Трампа от нивелирования значения Европы, без которой США не могут в одиночку претендовать на глобальную роль.

Дебаты о ядерном сдерживании

На фоне раскола в НАТО в Европе все активнее идут разговоры о "ядерном сдерживании" - формировании европейского ядерного щита без опоры на США. Премьер Латвии Эвика Силиня заявила: "Ядерное сдерживание может дать новые возможности. Почему нет?", подчеркнув соблюдение обязательств. Замминистра обороны Эстонии Туули Дунетон подтвердила обсуждение темы ядерного сдерживания на уровне ЕС.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ставит на партнерство с Германией и сообщил о переговорах на эту тему с Мерцем: "Мы начали стратегический диалог... чтобы артикулировать нашу национальную доктрину ядерного сдерживания в голлистиском подходе к обороне".

Генсек НАТО Марк Рютте поддерживает обсуждение темы, но призывает не игнорировать роль США: "Каждое обсуждение в Европе, укрепляющее ядерную угрозу коллективно, — хорошо, но никто не аргументирует замену американского ядерного зонта".

Призывы к европейской независимости

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Мюнхене призвала к большей независимости Европы: "У Европы нет другого выбора, кроме как стать независимой... Я считаю, что пришло время воплотить в жизнь положение о взаимной обороне Европы. Взаимная защита не является факультативной для ЕС".

Она привела факты в пользу усиления европейской обороны: расходы на оборону в Европе выросли почти на 80% с начала войны в Украине, мобилизовано 800 млрд евро на ПВО, дроны и мобильность. Фон дер Ляйен подчеркнула партнерство с Великобританией, Норвегией и Канадой, но не с США, отметив: "Для того, чтобы Европа пришла к этому выводу, ей потребовалось шоковое лечение".

Конференция показала иллюзию единства. США больше не хотят за бесплатно защищать Европу. Поддержка правых сил, бьющая по Мерцу и Макрону, продолжается. Рубио из Мюнхена вылетел в Венгрию и Словакию. Поэтому лидеры ЕС усиливают действия по созданию независимых вооруженных сил и ядерного щита.