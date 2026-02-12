Мюнхенская конференция 2026: суть, участники, повестка, роль Азербайджана

В этом году Мюнхенская конференция по безопасности собрала беспрецедентное количество участников. Встреча проходит в момент самого глубокого кризиса доверия между Европой и США. Расскажем, какова суть Мюнхенской конференции, когда проходит в 2026 году, что на повестке и кто участники, какова роль Азербайджана и что уже обсудили на конференции.

Когда Мюнхенская конференция в 2026 году?

62-я Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 13 по 15 февраля 2026 года в немецком отеле Bayerischer Hof в Мюнхене. Первые мероприятия начались в пятницу, 13 февраля, конференция продлится три дня и завершится в воскресенье, 15 февраля. Это ежегодное мероприятие проводится в Мюнхене с 1963 года, в 2026 году оно проходит уже в 62-й раз.

Какова суть и цель Мюнхенской конференции 2026?

Суть Мюнхенской конференции по безопасности заключается в том, что это ведущий независимый международный форум, на котором высшие политические лидеры, дипломаты, военные эксперты и представители международных организаций собираются для открытого и неформального обсуждения самых острых проблем глобальной безопасности.

В 2026 году конференция проходит под лозунгом "В процессе разрушения". Этот девиз выбран не случайно: он отражает осознание того, что старый миропорядок, основанный на правилах и институтах, созданных после Второй мировой войны, целенаправленно разрушается.

Одна из целей конференции этого года - попытка преодолеть глубочайший кризис доверия между Европой и США. Председатель конференции Вольфганг Ишингер охарактеризовал текущее состояние трансатлантических отношений как находящееся в "переломном моменте" и перед "беспрецедентным вызовом", поставив под вопрос, считают ли США европейских союзников своими партнерами. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о “разломе” между США и Европой. В этих условиях конференция служит платформой для "сверки часов": европейцы хотят понять новые приоритеты Вашингтона, а США - донести свои требования.

Что на повестке Мюнхенской конференции 2026?

Кризис мультилатерализма и ослабление международных институтов (таких, как ООН);

Украинский кризис и будущее европейской архитектуры безопасности;

Торговые войны и экономическое противостояние (в частности, пошлины США);

Региональные конфликты: ситуация на Ближнем Востоке (Газа, Иран, Сирия), в Судане, Венесуэле и на Южном Кавказе;

Новые вызовы: кибербезопасность, климатическая и продовольственная безопасность, а также гонка в сфере искусственного интеллекта.

Кто участники Мюнхенской конференции 2026?

По официальным данным организаторов в Мюнхене собрались более 60 глав государств и правительств, свыше 100 министров (из которых более 65 глав МИД и более 30 министров обороны), свыше 50 руководителей международных организаций, более 50 сенаторов Конгресса США (крупнейшая американская делегация в истории конференции). Таким образом, на конференцию приехали более 1000 участников из как минимум 115 стран мира.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц выступает в качестве главы государства принимающей стороны;

Президент Франции Эмманюэль Макрон;

Премьер Британии Кир Стармер;

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-президент Кая Каллас;

Председатель Европарламента Роберта Метсола;

Генсек НАТО Марк Рютте;

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси;

Глава МИД Китая Ван И;

США представляет госсекретарь Марко Рубио;

Украину - Владимир Зеленский;

Азербайджан - президент Ильхам Алиев и глава МИД Джейхун Байрамов;

Грузию - глава МИД Мака Бочоришвили, так как премьер-министр Ираклий Кобахидзе приезжать отказался.

Россия не присутствует на конференции с 2022 года, Ирану от участия в этом году отказали.

Азербайджан на Мюнхенской конференции 2026

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Мюнхен еще в пятницу и принимает активное участие в работе конференции. Уже состоялись встреча с президентом Иракского Курдистана Нечирваном Барзани, переговоры с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком, с главой американской корпорации Oracle Майком Силией, с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас, с президентом Болгарии Илияной Йотовой, а также с председателем комитета Бундестага по внешней политике Армином Лашетом.

Вечером 14 февраля проходит выступление главы государства на панельной сессии, посвященной транспортным коридорам между Европой и Азией. Ожидается, что Ильхам Алиев расскажет о роли Азербайджана в формировании этих маршрутов, включая проекты в сфере энергетики, цифровизации и развития Зангезурского коридора. В своих интервью накануне президент Алиев подчеркивал, что сегодня коридоры - это не только дороги, но и "электрические кабели, фибероптические кабели, транспортировка и транзит информации". Таким образом, участие президента Алиева в конференции является центральным событием в контексте южнокавказской повестки.

Глава азербайджанского МИД Джейхун Байрамов вчера принял участие в панельной дискуссии, посвященной стратегическому порядку Евразии и Среднему коридору. В своем выступлении глава азербайджанской дипломатии представил видение Баку по обеспечению прочного мира на Южном Кавказе. Байрамов подчеркнул важность устранения транзитных ограничений для Армении и восстановления транспортных связей как ключевого фактора достижения мира и стабильности. Министр призвал продолжать меры по укреплению доверия между сторонами. Также были отмечены масштабные инвестиции и усилия Азербайджана с региональными партнерами для дальнейшего развития Среднего коридора.

Что уже обсудили на Мюнхенской конференции 2026?

Одной из острых тем на полях конференции стал конфликт вокруг Гренландии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен провела по этой теме встречу с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы снизить напряженность. В кулуарах отмечалось, что этот кризис стал "холодным душем" для европейских политиков. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что именно этот кризис заставил Европу, наконец, заняться тем, чего от нее давно требовал Вашингтон - увеличить расходы на оборону и взять на себя лидерство в обеспечении собственной безопасности. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил удовлетворение тем, что спор вокруг Гренландии решается дипломатическим путем, а не силовым сценарием.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что Берлин начал переговоры с Парижем о создании европейской системы ядерного сдерживания. ФРГ десятилетиями полагалась исключительно на "ядерный зонтик" США в рамках НАТО. Президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на конференции, призвал Европу разработать собственные средства "глубокого удара" и интегрировать французский ядерный потенциал в будущую архитектуру безопасности ЕС.

Госсекретарь США Марко Рубио начал с пафосного заявления о единстве США и Европы, но обвинил европейские элиты в наивной вере в то, что глобальная торговля заменит национальные интересы. Госсекретарь предупредил об угрозе "стирания цивилизации" из-за неконтролируемой миграции и настаивал на реиндустриализации Запада. Он дал понять, что США больше не будут оплачивать счета за глобальную безопасность в одиночку, и призвал Европу присоединиться к "новому веку Запада", основанному на инновациях, контроле границ и возврате суверенитета.

Британский премьер Кир Стармер объявил о развертывании в этом году авианосной ударной группы во главе с флагманом Королевского флота “Принц Уэльский” в Северной Атлантике и регионе Крайнего Севера совместно с США, Канадой и другими союзниками по Североатлантическому альянсу. Стармер подчеркнул, что Европа должна быть готова защищать свои ценности, и призвал к созданию "более европейской НАТО", что подразумевает снижение зависимости от американских военных мощностей.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа должна быть готова защищать себя, и призвала "вдохнуть жизнь" в статью 42.7 Договора о ЕС - пункт о взаимной обороне. Фон дер Ляйен также обратилась к Лондону, призвав к углублению координации в сфере безопасности и экономической устойчивости.

Министр обороны Японии Кодзуми Синдзиро выразил обеспокоенность угрозами международному порядку и подтвердил намерение Токио наращивать оборонный потенциал. Он призвал к усилению связности между Индо-Тихоокеанским регионом и Европой не только в учениях, но и в промышленной кооперации.

В кулуарах конференции глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что достижение соглашения с Ираном по инспекциям ядерных объектов возможно, но является "чрезвычайно сложной" задачей.