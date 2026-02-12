Президент Азербайджана: Преступления против человечности не прощаются

«Преступления карабахских сепаратистов серьезнее тех, которые совершили нацисты во время Второй мировой войны», - заявил находящийся в Германии на Мюнхенской конференции по безопасности президент Азербайджана. Расскажем, почему Ильхам Алиев сравнивает главарей сепаратистов с нацистскими преступниками.

Среди встреч и интервью, которые Алиев дал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, особняком стоит беседа с ведущим программы «Тет-а-тет», выходящей на телеканале France 24. После начала Второй Карабахской войны и восстановления Азербайджаном своей территориальной целостности отношения Баку и Парижа резко испортились из-за поддержки Францией оккупационного режима.

Тогда, к сожалению, Франция поддержала сепаратистов: более десяти резолюций Национального собрания и Сената были направлены на поддержку сепаратистов. И даже ваш парламент признал так называемый Нагорный Карабах, хотя даже Армения его не признавала. Кроме того, у нас были напряженные отношения с правительством. Не мы были источником этой напряженности. Мы только хотели, чтобы уважали наш суверенитет

- президент Азербайджана

Отвечая на вопрос корреспондента France 24 о вынесенных на днях в Баку приговорах лидерам сепаратистского образования на территории Азербайджана, Алиев объяснил:

На протяжении многих лет эти люди были вдохновителями всех военных преступлений против азербайджанцев и Азербайджана, и они были привлечены к ответственности.

Речь идет о вынесении приговоров бывшим руководителям так называемой НКР: в том числе т.н. ее главе Араику Арутюняну, т.н. министру иностранных дел Давиду Бабаяну, т.н. министру обороны Леве Мнацканяну, т.н. спикеру парламента Давиду Ишханяну, т.н. заместителю командующего армянскими силами в Карабахе Давиду Манукяну.

Их обвинили в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении против Азербайджана, в военных преступлениях (включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны), а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях. Большинство обвиняемых приговорили к пожизненному заключению, лишь два человека в разное время возглавлявшие так называемую НКР - Аркадий Гукасян и Бако Саакян — были приговорены к 20 годам лишения свободы. Их возраст превышает 65 лет, и в соответствии с азербайджанскими законами, пожилым пожизненное не дают.

Судебный процесс над ними длился больше года, и окончательное судебное решение было оглашено в начале февраля, за несколько дней до визита в Баку вице-президента США Джей Ди Вэнса. В этой связи корреспондент France 24 спросил Ильхама Алиева, просил ли его Вэнс помиловать осужденных.

Алиев дал понять, что на азербайджано-американских переговорах этот вопрос занимал далеко не центральное место. Там главным образом обсуждались двусторонние отношения, региональное развитие, TRIPP и перспективы заключения официального мира с Арменией. Что касается приговоров сепаратистам, то Вэнс поднял и этот вопрос, а Алиев изложил позицию Баку.

Это лидеры сепаратистского режима, который незаконно действовал на нашей территории - на территории суверенного Азербайджанского государства, признанного всем международным сообществом, включая Армению

- Ильхам Алиев

Он также подчеркнул, что судебный процесс проходил абсолютно прозрачно и преступления были доказаны многочисленными показаниями свидетелей.

Говоря о помиловании, президент Азербайджана был непреклонен:

Эти люди совершили серьезные преступления против человечности. Представьте себе Нюрнбергский процесс после Второй мировой войны, и через два месяца после того, как всех этих нацистских лидеров приговаривают к смертной казни, кто-то приходит и просит освободить их… Их [карабахских сепаратистов] преступления были гораздо серьезнее, чем то, что совершили нацисты во время Второй мировой войны.

Напомним, что согласно соответствующим международным договорам, преступления против человечности не имеют срока давности. На Нюрнбергском процессе виновными в таких преступлениях были признаны 16 человек, в том числе один из главных инициаторов преследования евреев и славян на оккупированных Германией территориях Мартин Борман, который покончил жизнь самоубийством еще 2 мая 1945, но был заочно приговорен Нюрнбергским трибуналом к смертной казни через повешение; и «преемник фюрера», главнокомандующий люфтваффе Герман Геринг, который был признан трибуналом одним из главных военных преступников, приговорен к смертной казни через повешение, но накануне совершил тоже суицид.

Закончив тему приговоров главарям сепаратистов, корреспондент France 24 переключился на рядовых армян, «которым пришлось покинуть Карабах в результате последней войны», призвав Ильхама Алиева проявить к ним сострадание. Но президент Азербайджана дал понять, что им было предложено гораздо больше, чем сострадание:

Мы предложили всем армянам, проживавшим в Карабахе, подать заявление на получение гражданства Азербайджана или разрешения на работу. У нас было несколько раундов взаимодействия с представителями карабахских армян, но они предпочли выбрать отъезд в Армению.

При этом Алиев напомнил, что в свое время сотни тысяч азербайджанцев были депортированы с территории современной Армении и подверглись этнической чистке, но армянское правительство никогда не выдвигало каких-либо предложений об их возвращении: