Выборы в мире 2026: где пройдут и чего ждать?

В 2026 году более чем в 60 государствах пройдут выборы, итоги некоторых из них окажут влияние на геополитику, экономику и безопасность в региональном масштабе. Расскажем, когда следующие выборы в России, Армении и США и где состоятся важные выборы на Ближнем Востоке, в Европе, Азии и Латинской Америке в 2026 году.

Эти голосования станут не только внутренним делом государств, но и ареной столкновения глобальных трендов: от подъема нового поколения политиков до обострения региональных конфликтов.

Когда выборы в России?

Выборы депутатов Госдумы IX созыва состоятся 18-20 сентября. Эти выборы станут центральным событием масштабного Единого дня голосования, который также включает избрание глав 10 субъектов Федерации и парламентов 39 регионов. Голосование определит состав федерального парламента на следующие пять лет и обозначит баланс сил в политической системе государства.

Когда выборы в Армении?

Выборы в Национальное собрание в начале июня станут первым регулярным парламентским голосованием в Армении с 2017 года. Они состоятся на фоне мирного урегулирования с Азербайджаном, которое открывает стране путь к региональной интеграции. После военного поражения страна встанет перед историческим выбором: принять новую, более прагматичную реальность или вернуться к реваншистским идеям прошлого. Исход голосования определит не только внутреннюю политику, но и будущее отношений с Россией, Западом, Азербайджаном и Турцией, а также стабильность всего южно-кавказского региона.

Когда следующие выборы в США?

Промежуточные выборы в США в 2026 году состоятся 3 ноября. Переизбираются все 435 членов Палаты представителей. Пока что у республиканцев минимальное преимущество - всего 7 мест. Считается, что партия, контролирующая Белый дом, исторически теряет места на промежуточных выборах (в среднем 24 места). Потеря контроля над Палатой может привести к расследованиям и даже запуску процесса импичмента против Трампа.

Взоры будут прикованы к Аризоне, где переизбирается губернатор-демократ Кэти Хоббс, и к Калифорнии, где на смену Гэвину Ньюсому претендуют более 10 кандидатов от обеих партий. Решающей станет борьба за удержание республиканцами ключевого места в пригороде Нью-Йорка. Главный внутрипартийный конфликт развернется в Кентукки, где Трамп пытается сместить конгрессмена-республиканца Томаса Масси.

Где на Ближнем Востоке будут выборы в 2026 году?

Выборы в Израиле 2026

Выборы в Кнессет, которые пройдут не позднее 27 октября, пройдут на фоне очередного политического и общественного раскола в государстве. Действующий премьер Биньямин Нетаньяху, находящийся под судом по обвинению в коррупции, попытается удержать власть на фоне операции в Газе. Левоцентристскому лагерю вряд ли удастся получить большинство, но он может стать ключевым партнером в будущей коалиции, способной вернуть на повестку дня мирный процесс и идею "двух государств". При этом Саудовская Аравия вряд ли нормализует отношения с Израилем в 2026 году без четкого пути к созданию палестинского государства, на что нынешнее израильское руководство не соглашается.

Выборы в Ливане 2026

Парламентские выборы ожидаются в мае. Они станут первым крупным демократическим испытанием для нового правительства и определят будущее влияние "Хезболлы" на фоне глубокого экономического кризиса.

Где будут выборы в Европе в 2026 году?

Выборы в Венгрии 2026

Парламентские выборы в стране пройдут в апреле. Впервые за долгое время партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана столкнется с серьезным вызовом в лице Петера Мадьяра - лидера партии "Тиса". Исход этих выборов важен далеко за пределами Будапешта, поскольку Орбан находится в центре национал-консервативного лагеря Европы и открыто оспаривает позиции ЕС по ключевым вопросам.

Выборы в Швеции и Германии 2026

Главным внутриполитическим вызовом в Швеции остается рост преступности, подпитывающий антимиграционную риторику ультраправых. Выборы в шведский парламент состоятся в сентябре. Перед канцлером Германии Фридрихом Мерцем также стоят проблемы с миграцией и пенсионной реформой. На региональных выборах в пяти землях в марте и сентябре его партии ХДС возможно придется либо сотрудничать с праворадикальной "Альтернативой для Германии".

Выборы в Португалии 2026

Президентские выборы назначены на 18 января. Действующий глава государства Марселу Ребелу де Соуза не может баллотироваться вновь из-за ограничений по срокам.

Выборы в Словении 2026

Парламентские выборы ожидаются в марте. Опросы показывают близкую конкуренцию между правящим левоцентристским "Движением за свободу" и оппозиционной правоцентристской Демократической партией.

Выборы в Дании 2026

Парламентские выборы ожидаются не позднее октября. Особое внимание уделяется голосованию в Гренландии на фоне заявлений США о заинтересованности в острове.

Выборы в Болгарии 2026

Президентские выборы назначены на 8 ноября. Проходят на фоне политической нестабильности и вступления в еврозону.

Где будут выборы в странах Азии в 2026 году?

Выборы в Таиланде 2026

Досрочные выборы 8 февраля пройдут на фоне пограничного конфликта с Камбоджей и глубокого политического кризиса. Реформистская "Партия народа" лидирует в опросах. Однако победа на выборах не гарантирует формирования правительства в стране, где на подъеме движения, выступающие против истеблишмента.

Выборы в Бангладеш и Непале 2026

Эти две страны объединяет то, что их выборы (12 февраля и 5 марта соответственно) стали прямым следствием массовых протестов, возглавляемых молодежью (Поколением Z), которые в 2024-2025 годах сместили многолетних лидеров. Впервые за 15 лет выборы в Бангладеш пройдут без премьер-министра Шейх Хасины (она в изгнании, ее партия запрещена). Параллельно с выборами пройдет референдум по плану конституционных реформ. После протестов, приведших к отставке премьера Непала, к выборам допущено рекордное количество партий, многие из которых созданы молодыми активистами.

Выборы в Мьянме 2026

11 января пройдет 2 этап парламентских выборов, а 25 января - третий этап. Это будут первые выборы после переворота 2021 года.

Где будут выборы в Латинской Америке в 2026 году?

Выборы в Колумбии 2026

Действующий лидер страны Густаво Петро не может переизбираться на президентских выборах 31 мая. Его президентство столкнулось с трудностями в реализации мирных соглашений с повстанцами, коррупционными скандалами и жестким противостоянием с администрацией Трампа, которая угрожала Колумбии военным вмешательством.

Выборы в Бразилии 2026

Выборы в октябре станут повторением острой битвы между левым и правым лагерями. Действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва, несмотря на первоначальные заявления, решил баллотироваться на четвертый срок. Его бывший противник Жаир Болсонару, отбывающий тюремный срок за подстрекательство к мятежу, не может участвовать, но об участии в выборах заявил его сын. Главной темой кампании остается безопасность - опросы показывают, что это главная забота бразильцев (38%), опережающая экономику и коррупцию. План правительства по массовому расформированию тюрем для снижения переполненности вызывает острую критику и, вероятно, будет заморожен в предвыборный год.

Выборы в Перу 2026

Президентские и парламентские выборы 2026 года в Перу, намеченные на середину апреля, будут особенно масштабными и сложными из-за возвращения двухпалатной системы и беспрецедентного количества участников.