Переход Болгарии на евро: вступление в еврозону на фоне кризиса

Болгария принимает решение отказаться от своей национальной валюты и переходит на использование евро, став 21-м членом еврозоны. Расскажем, что такое евро и как создавалась единая валюта, что такое еврозона и как в нее попадают, когда в Болгарии введут евро и почему, а также почему в Болгарии недовольны переходом на евро.

Что такое евро и как создавалась единая валюта?

Идея единой европейской валюты зародилась в первой половине XX века, когда в 1929 году немецкий политик Густав Штреземан, вспоминая опыт довоенного Латинского валютного союза, предложил создать общеевропейскую валюту для преодоления экономического разъединения. Однако практическая реализация началась лишь после Второй мировой войны, движимая желанием обеспечить мир, в том числе и через экономические связи.

Ключевыми вехами на пути к евро стали:

1979 год - создана Европейская валютная система с расчетной единицей ЭКЮ;

- создана Европейская валютная система с расчетной единицей ЭКЮ; 1992 год - подписан Маастрихтский договор, законодательно закрепивший план перехода к единой валюте и критерии еврозоны;

- подписан Маастрихтский договор, законодательно закрепивший план перехода к единой валюте и критерии еврозоны; 1999 год - евро ввели как безналичную валюту в 11 странах. Были зафиксированы неизменные обменные курсы, а ответственность за денежно-кредитную политику перешла к ЕЦБ;

- евро ввели как безналичную валюту в 11 странах. Были зафиксированы неизменные обменные курсы, а ответственность за денежно-кредитную политику перешла к ЕЦБ; 2002 год - наличные банкноты и монеты ввели в обращение, завершив замену нацвалют.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что такое еврозона и как в нее попадают?

Еврозона - это экономико-валютное объединение государств-членов ЕС, принявших евро в качестве своей единственной официальной валюты и проводящих единую денежно-кредитную политику под руководством ЕЦБ.

С 1 января еврозона будет состоять из 21 страны. До Болгарии последней присоединилась Хорватия. Дания имеет юридически закрепленное право не переходить на евро. Швеция, Польша, Венгрия, Чехия и Румыния обязаны это сделать в будущем, но сроки не определены. Таким образом, после присоединения Болгарии только шесть из 27 стран ЕС останутся со своей национальной валютой.

Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан заключили соглашения с ЕС на использование евро в качестве официальной валюты, хотя они не являются членами ЕС. Кроме того, односторонне приняли евро в качестве официальной валюты в Черногории и Косово.

Вхождение в еврозону - это строгий технический процесс, регламентированный Маастрихтскими критериями.

Государство-кандидат должно доказать макроэкономическую стабильность:

Уровень инфляции должен не более чем на 1.5% выше среднего по трем самым стабильным странам ЕС. У Болгарии около 2.8% (в 2022 года - 13%);

Дефицит бюджета - не более 3% от ВВП, Госдолг - не более 60% от ВВП. У Болгарии дефицит ~3%, госдолг ~24% от ВВП;

Участие в механизме валютных курсов не менее 2 лет без серьезных колебаний;

Долгосрочные ставки не более чем на 2% выше среднего в трех странах с низкой инфляцией.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда в Болгарии введут евро и почему?

С 1 января 2026 года Болгария откажется от нацвалюты и перейдет на евро. Переход запланирован как плавный процесс, чтобы уменьшить неудобства:

Установлен окончательный и безвозвратный курс: 1 евро = 1,9558 болгарских лева. Это центральный курс, по которому лев был привязан к евро в рамках ERM II.

С осени 2025 года во многих магазинах, особенно в Софии, цены указываются и в левах, и в евро. Этот режим продлится как минимум до августа 2026 года;

До 31 января 2026 года болгарский лев будет оставаться официальным платежным средством наряду с евро. В последующие полгода деньги можно будет бесплатно обменять в банках и почтовых отделениях;

С момента вступления Болгария получит место в Совете управляющих ЕЦБ, что даст ей право голоса в формировании единой денежно-кредитной политики.

Болгария выполнила условия для присоединения к еврозоне, и в в начале этого лета Еврокомиссия, ЕЦБ и Еврогруппа дали окончательное согласие на вступление. Однако путь к этому был долгим: страна является членом ЕС с 2007 года, но политическая нестабильность и отложенные реформы долго мешали процессу.

Почему в Болгарии недовольны переходом на евро?

Общественное мнение в стране расколото почти поровну. Опросы показывают, что менее половины населения поддерживает переход, а большая половина - выступает против.

Аргументы сторонников

Премьер-министр Росен Желязков считает, что переход на евро укрепит позиции страны в Европе;

Устранение валютных рисков и комиссий для бизнеса, снижение стоимости заимствований, большая привлекательность для инвестиций и усиление торговой интеграции.

Опасения противников