Возможен ли третий срок Трампа?

Расскажем о юридических барьерах и гипотетических лазейках, связанных с президентскими сроками Дональда Трампа, в том числе когда заканчивается срок Трампа, каковы годы его президентских сроков, может ли Трамп пойти на третий срок, что происходит во время его второго срока, каковы наиболее вероятные сценарии на 2028 год и какой рейтинг у Трампа сейчас.

Гипотетическая возможность третьего президентского срока Дональда Трампа вызвала в США оживленные дискуссии о конституционных ограничениях и потенциальных попытках их обойти.

Когда заканчивается срок Трампа?

Согласно 20-й поправке, срок любого действующего президента США истекает в полдень 20 января года, следующего за годом выборов. Таким образом, второй срок Трампа официально закончится в полдень 20 января 2029 года. Следующие президентские выборы в США запланированы на 7 ноября 2028 года.

Первый срок Трампа - 45-й президент (20 января 2017 – 20 января 2021). Поражение на выборах 2020 года; Второй срок Трампа - 47-й президент (20 января 2025 – 20 января 2029). Избран на выборах в 2024 году, стал вторым президентом после Гровера Кливленда, занявшим пост непоследовательно.

Трамп пойдет на третий срок?

Вопрос о том, может ли Трамп пойти на третий срок, имеет четкий юридический ответ. Конституция США прямо устанавливает, что никто не вправе занимать должность президента более двух сроков подряд. Двадцать вторая поправка была введена в ответ на четыре срока Франклина Д. Рузвельта и применяется независимо от того, являются ли сроки последовательными или нет.

Может ли Трамп пойти на третий срок, несмотря на запрет?

Прямой путь к третьему президентскому сроку для Трампа закрыт 22-й поправкой, однозначно ограничивающей занятие президентского должности двумя сроками. Однако в политическом и экспертном сообществе периодически обсуждаются гипотетические сценарии обхода этого запрета, хотя их практическая реализуемость крайне сомнительна.

Попытка обхода через вице-президентство: почему это не сработает

Наиболее обсуждаемый сценарий предполагал, что Трамп мог бы баллотироваться на пост вице-президента вместе с лояльным кандидатом в президенты. Согласно этому плану, после победы на выборах действующий президент мог бы уйти в отставку, что позволило бы Трампу снова занять Овальный кабинет. Однако этот путь юридически невозможен. 12-я поправка прямо устанавливает: "лицо, не подлежащее в силу конституционных требований избранию на пост Президента, не может быть избрано на пост вице-президента США". Поскольку Трампа уже дважды избирали, 22-я поправка делает его "лицом, не подлежащим избранию на пост Президента", что автоматически лишает его права баллотироваться и на пост вице-президента.

Прямой вызов конституции

Теоретически Трамп мог бы проигнорировать 22-ю поправку и объявить о своем участии в выборах 2028 года, рассчитывая на лояльность Верховного суда. Однако такой сценарий привел бы к беспрецедентному конституционному кризису. Хотя у Верховного суда есть способы уклониться от вопроса о 22-й поправке, подобный вызов основам конституционного строя вызвал бы протесты и полную политическую изоляцию инициаторов. Сам Трамп, судя по его заявлению в октябре 2025 года, где он признал, что "основано на том, что я читал, думаю, мне нельзя баллотироваться", осознает существование этого непреодолимого барьера.

Попытка отменить 22-ю поправку

Самый прямой, но и самый нереалистичный метод - официальная отмена 22-й поправки. Для этого потребовалось бы одобрение двумя третями голосов в каждой палате Конгресса и ратификация тремя четвертями штатов (38 из 50). Учитывая текущий уровень политической поляризации и то, что демократы контролируют значительное число штатов, достижение такого консенсуса считается практически невозможным. Хотя отдельные республиканцы вносили соответствующие предложения, они не получили значительной поддержки даже внутри собственной партии.

Альтернативный путь: влияние без формального поста

Наиболее реалистичным сценарием для Трампа после 2029 года остается сохранение политического влияния через поддержку преемника. Как показывает история, бывшие президенты, особенно столь харизматичные, могут сохранять значительное влияние на партию и политический процесс без занятия формальных должностей. Трамп может использовать свою популярность среди республиканского электората для продвижения лояльного кандидата, который продолжит его политический курс, как это уже происходило в период между его президентскими сроками.

Таким образом, несмотря на периодически всплывающие в медиапространстве теории о возможных лазейках, конституционные барьеры против третьего срока Трампа остаются непреодолимыми. Любые попытки обойти их были бы блокированы либо судебной системой, либо политическими механизмами сдержек и противовесов.

Что сам Трамп говорит о третьем сроке?

Трамп неоднократно намекал на возможность третьего срока, но в последнее время его тон изменился:

В 2020 году Трамп в шутку предлагал сторонникам скандировать "еще 16 лет". В мае 2024 года на съезде Национальной стрелковой ассоциации он задался вопросом: "А нас будут считать трехсрочными? Или двухсрочными?". После победы на выборах 2024 года Трамп заявил республиканцам в Конгрессе, что, возможно, не будет баллотироваться снова, если только ему не скажут, что он "так хорош, что нужно придумать что-то еще".

В апреле Трамп заявил, что существуют "методы", позволяющие ему потенциально снова избираться, не вдаваясь в подробности. Позже Трамп рассказал, что его команда изучала возможные юридические пути для получения третьего срока.

В конце октября 2025 года Трамп, казалось, смирился с конституционными ограничениями, заявив, что основываясь на том, что он читал, похоже, ему нельзя баллотироваться. Это заявление стало самым прямым признанием им юридического барьера. Но американский лидер подчеркнул, что сделал бы это с удовольствием.

Что происходит во время второго срока Трампа?

Второй срок Трампа характеризуется активными действиями и конфликтами с другими ветвями власти:

Жесткая иммиграционная политика : администрация возобновила иммиграционные порядки первого срока, в том числе подписала закон Лейкен Райли, попыталась ограничить право почвенного гражданства и инициировала процедуры массовых депортаций, включая рейды по всей стране, нацеленные на арест и депортацию иммигрантов;

: администрация возобновила иммиграционные порядки первого срока, в том числе подписала закон Лейкен Райли, попыталась ограничить право почвенного гражданства и инициировала процедуры массовых депортаций, включая рейды по всей стране, нацеленные на арест и депортацию иммигрантов; Внешняя политика и торговля: Трамп продолжил курс на выход из международных соглашений, инициировав выход США из ВОЗ, Парижского климатического соглашения и ЮНЕСКО. Серия введенных и приостановленных пошлин вызвала ответные меры других стран и волатильность на рынках;

Трамп продолжил курс на выход из международных соглашений, инициировав выход США из ВОЗ, Парижского климатического соглашения и ЮНЕСКО. Серия введенных и приостановленных пошлин вызвала ответные меры других стран и волатильность на рынках; Расширение президентской власти: действия администрации, в том числе направленные на расширение власти президента, вызывали конфликт с судебной системой. Многие из более чем 200 подписанных Трампом исполнительных указов были оспорены в суде, а некоторые действия признаны судьями незаконными и неконституционными;

действия администрации, в том числе направленные на расширение власти президента, вызывали конфликт с судебной системой. Многие из более чем 200 подписанных Трампом исполнительных указов были оспорены в суде, а некоторые действия признаны судьями незаконными и неконституционными; Кадровая политика: Белый дом внедрил строгие проверки на лояльность для сотрудников федеральных ведомств.

Каковы наиболее вероятные сценарии на 2028 год?

Учитывая конституционные ограничения, прямое избрание Трампа на третий срок в 2028 году крайне маловероятно. Наиболее реалистичными представляются следующие сценарии:

Передача мантии преемнику: Трамп может использовать свое влияние, чтобы поддержать кандидата от Республиканской партии, который продолжит его политический курс. На роль такого преемника прочат вице-президента Дж. Д. Вэнса;

Трамп может использовать свое влияние, чтобы поддержать кандидата от Республиканской партии, который продолжит его политический курс. На роль такого преемника прочат вице-президента Дж. Д. Вэнса; Сохраняющееся политическое влияние: даже не занимая поста, Трамп, вероятно, останется ключевой фигурой в Республиканской партии и будет продолжать влиять на ее идеологию и политическую программу, как это было в период между его двумя сроками.

Какой рейтинг у Трампа сейчас?

Рейтинг одобрения Дональда Трампа в конце октября-ноябре 2025 года достиг самых низких отметок за весь период его второго срока на посту президента США.

CNN/SSRS - уровень одобрения 37%;

Emerson College Polling - уровень одобрения 41%;

Reuters/Ipsos - уровень одобрения 40%;

Washington Post-ABC News-Ipsos - уровень одобрения 41%.

Падение рейтинга связано с продолжительным правительственным кризисом, причем почти половина американцев возлагает ответственность за это на республиканцев и лично Трампа. Также виноваты экономические проблемы. Еще 61% опрошенных CNN считают, что Трамп зашел слишком далеко в использовании своих президентских полномочий.