Вестник Кавказа

В Баку прошел первый Международный фестиваль ковра

Медина Назарова
Музей ковра в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана прошел фестиваль, собравший ведущих специалистов, дизайнеров, производителей и исследователей ковровой индустрии из многих стран. С 2016 года 5 мая в Азербайджане отмечается день ковродела. В 2024 году в начале мая прошел Национальный фестиваль ковра. Его естественным продолжением и стал Международный ковровый форум.

Ковроткачество – одно из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Как доказывают результаты археологических исследований, ковер с древних времен был одним из главных украшений, а ковроделие — одним из самых почетных ремесел на территории современного Азербайджана.

Председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» Руфат Махмуд:

Это событие, объединяющее множество культур, традиций и искусств. Проведение первого Международного фестиваля ковра в месте, где каменные стены являются свидетелями тысячелетней истории, имеет особое значение. Потому что сами улицы, камни, переулки и здания Старого города взаимосвязаны, гармоничны и значимы, как узоры ковра.

Баку можно назвать столицей международного ковроделия. Первый в мире музей ковра открылся там 13 марта 1967 года. Его создателем был основоположник современной азербайджанской школы коврового искусства, уроженец Шуши Лятиф Керимов, с именем которого связано становление и развитие древнего ремесла, сохранение и продолжение его традиций.

В 2014 году 14 тыс. экспонатов музея, среди которых лоскуты, сотканные в XVII веке, обрели новый дом — дворец в форме сложенного ковра. Авторами архитектурного проекта нового здания Музея ковра стали австрийские архитекторы Франс Янс и Валтер Мари.

XIX век с его технологическими возможностями объединил суперсовременное помещение с хранящимися внутри его стен артефактами одного из древнейших видов прикладного искусства.

Музей ковра в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Программа фестиваля отвечала интересам гостей всех возрастных групп. На разных площадках прошли мастер-классы и обмен опытом между специалистами и их молодыми последователями, ярмарки с участием местных брендов и мастеров ремесленного производства. В летнем кинотеатре под открытым небом показали художественный фильм «Гайнана» («Свекровь»), поставленный на киностудии «Азербайджанфильм» в 1978 году режиссером Гусейном Сеид-заде.

Одновременно в Азербайджанском национальном музее ковра открылась иммерсивная выставка «Рабатское ковровое искусство», на которой присутствовала принцесса Марокко Лалла Хасна. Организаторы выставки — Фонд Гейдара Алиева, Фонд сохранения культурного наследия Рабата, посольство Королевства Марокко в Азербайджане, а также Азербайджанский национальный музей ковра и Марокканский дом ремесел и фонд национальных музеев Марокко.

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