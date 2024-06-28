В Баку стартовал масштабный Международный форум ковра

Бакинский бизнес-центр принимает Международный форум ковра, участники которого рассмотрят вопросы сохранения традиционных техник ковроткачества и инновационные подходы в этом искусстве.

В Бакинском бизнес-центре сегодня начал работу Международный форум ковра с участием гостей из более чем десяти стран, тема которого - "Традиции и новшества в ковроткачестве". Его организовало Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и ОАО "Азерхалча" при поддержке Министерства экономики и Агентства поощрения экспорта и инвестиций АР (AZPROMO), а участвуют в нем более 200 гостей из России, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Японии, Туркменистана, Албании, Грузии и других стран.

Цель форума - популяризация азербайджанского искусства ковроткачества в мире, демонстрация его наследия и перспективы дальнейшего развития, а также обмен опытом и навыками с мастерами ковроделия из других стран, сообщает Sputnik Азербайджан.

"В этом году фестиваль стал международным. В нем принимают участие зарубежные гости, которые также заняты изучением ковров. В этот раз мы запланировали много мероприятий, в которых каждый сможет принять участие, посетив Ичеришехер"

- председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов

Искусство изготовления ковра должно развиваться - в будущем ковры, создаваемые мастерами сейчас, станут яркими экспонатами музеев и выставок как уникальные ковры XXI века, – сказал Мамедов.

Его поддержал председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд, отметив, что ковер – это не просто предмет, а духовная ценность, объединяющая идентичность и память нации.

"Азербайджанские ковры на протяжении столетий известны во всем мире своим высоким качеством, уникальными узорами и богатой историей. Эстетическая и культурная ценность этих произведений искусства, а также уникальное ручное изготовление делают их очень востребованными на международном рынке"

- заместитель исполнительного директора AZPROMO Турал Гаджилы

На форуме прошли панельные сессии, участники которых обсудили вопросы сохранения и передачи традиционных техник ковроткачества, инновационные подходы к этому искусству, международное сотрудничество и другие темы.

Уже завтра, 3 мая, фестиваль выйдет на улицы Ичеришехер – Старого города, и продлится по 4 мая.

Напомним, 15 лет назад традиционное искусство ковроткачества Азербайджана было включено в Список нематериального всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.