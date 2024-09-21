Тыква: яркий символ Хэллоуина и суперпродукт осени

Почему именно тыква стала лицом праздника?
Традиция вырезать светильники из овощей пришла из Ирландии и Шотландии. Там раньше использовали репу и свеклу, а когда ирландские переселенцы попали в Америку, они обнаружили идеальный материал — большую оранжевую тыкву. Она легко вырезается, долго хранится и эффектно светится изнутри. Так зловещая улыбка превратилась в узнаваемый символ Хэллоуина по всему миру.
В чем польза тыквы?
Тыква — настоящий кладезь полезных веществ при низкой калорийности (примерно 25–30 ккал на 100 г):
- Бета-каротин — превращается в витамин А, поддерживает зрение, кожу и иммунитет. Именно он даёт яркий оранжевый цвет.
- Витамины группы B, C и E — помогают нервной системе и защищают клетки от окисления.
- Калий и магний — важны для сердца и нормального давления.
- Клетчатка — улучшает пищеварение и даёт ощущение сытости.
- Антиоксиданты — помогают организму справляться со свободными радикалами.
- Семечки тыквы тоже ценны: в них много белка, цинка, магния и полезных жиров. Их можно есть сырыми, жареными или добавлять в салаты и выпечку.
Популярные сорта тыкв
Не все тыквы одинаковы. Вот самые известные:
- Обыкновенная крупноплодная (Cucurbita maxima) — классические большие оранжевые «хэллоуинские» тыквы. Идеальны для фонарей, но мякоть бывает водянистой.
- Мускатная (Cucurbita moschata) — более вытянутая, с плотной сладкой мякотью. Отличный выбор для супов, пюре и запекания (сорта «Баттернат», «Витаминная»).
- Твердокорая (Cucurbita pepo) — к ней относятся кабачки, цукини и декоративные мелкие тыковки. Также сюда входят популярные «Желудь» (Acorn) и «Спагетти-тыква».
- Декоративные сорта — мелкие, разноцветные, ребристые. Их используют для украшения, а не для еды.
Для кулинарии лучше выбирать тяжелые, с твердой кожурой и сухим хвостиком — такие дольше хранятся и вкуснее.
Что приготовить из тыквы
Тыква универсальна — она хороша и в сладких, и в соленых блюдах:
- Тыквенный суп-пюре — классика осени. Обжарьте лук и морковь, добавьте кубики тыквы, бульон или кокосовое молоко, проварите и взбейте блендером. Подавайте с семечками и каплей сливок.
- Запеченная тыква — просто нарежьте дольками, посыпьте солью, перцем, оливковым маслом и запекайте до мягкости. Можно добавить розмарин или чеснок.
- Тыквенный пирог — американская классика. Нежная начинка из пюре, яиц, специй (корица, имбирь, мускатный орех) в песочном тесте.
- Ризотто или паста с тыквой — сливочный вкус и красивый цвет.
- Тыквенные панкейки или оладьи — добавьте пюре в тесто.
- Семечки — подсушите в духовке с солью или сладкими специями.
- Спагетти-тыква — после запекания мякоть разбирается на «спагетти» — отличная низкоуглеводная альтернатива пасте.
- А еще из тыквы делают смузи, каши, варенье, чипсы и даже латте с пряностями.
Если вы вырезаете из тыквы символ Хэллоуина, не выбрасывайте мякоть. Ее можно сразу использовать для супа или запекания. А семечки — пожарить. Так праздник получится не только красивым, но и вкусным. Тыква — это гораздо больше, чем страшный фонарь. Это символ осени, здоровья и уюта.