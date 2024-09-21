Тыква: яркий символ Хэллоуина и суперпродукт осени

Каждый октябрь европейские улицы и дома вспыхивают оранжевыми огоньками — вырезанные тыквы с жутковатыми улыбками становятся главным героем Хэллоуина. Но за веселой декорацией скрывается настоящий осенний суперфуд: полезная, вкусная и удивительно разнообразная тыква.

Почему именно тыква стала лицом праздника?

Традиция вырезать светильники из овощей пришла из Ирландии и Шотландии. Там раньше использовали репу и свеклу, а когда ирландские переселенцы попали в Америку, они обнаружили идеальный материал — большую оранжевую тыкву. Она легко вырезается, долго хранится и эффектно светится изнутри. Так зловещая улыбка превратилась в узнаваемый символ Хэллоуина по всему миру.

В чем польза тыквы?

Тыква — настоящий кладезь полезных веществ при низкой калорийности (примерно 25–30 ккал на 100 г):

Бета-каротин — превращается в витамин А, поддерживает зрение, кожу и иммунитет. Именно он даёт яркий оранжевый цвет.

Витамины группы B, C и E — помогают нервной системе и защищают клетки от окисления.

Калий и магний — важны для сердца и нормального давления.

Клетчатка — улучшает пищеварение и даёт ощущение сытости.

Антиоксиданты — помогают организму справляться со свободными радикалами.

Семечки тыквы тоже ценны: в них много белка, цинка, магния и полезных жиров. Их можно есть сырыми, жареными или добавлять в салаты и выпечку.

Популярные сорта тыкв

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Не все тыквы одинаковы. Вот самые известные:

Обыкновенная крупноплодная (Cucurbita maxima) — классические большие оранжевые «хэллоуинские» тыквы. Идеальны для фонарей, но мякоть бывает водянистой.

Мускатная (Cucurbita moschata) — более вытянутая, с плотной сладкой мякотью. Отличный выбор для супов, пюре и запекания (сорта «Баттернат», «Витаминная»).

Твердокорая (Cucurbita pepo) — к ней относятся кабачки, цукини и декоративные мелкие тыковки. Также сюда входят популярные «Желудь» (Acorn) и «Спагетти-тыква».

Декоративные сорта — мелкие, разноцветные, ребристые. Их используют для украшения, а не для еды.

Для кулинарии лучше выбирать тяжелые, с твердой кожурой и сухим хвостиком — такие дольше хранятся и вкуснее.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Что приготовить из тыквы

Тыква универсальна — она хороша и в сладких, и в соленых блюдах:

Тыквенный суп-пюре — классика осени. Обжарьте лук и морковь, добавьте кубики тыквы, бульон или кокосовое молоко, проварите и взбейте блендером. Подавайте с семечками и каплей сливок.

Запеченная тыква — просто нарежьте дольками, посыпьте солью, перцем, оливковым маслом и запекайте до мягкости. Можно добавить розмарин или чеснок.

Тыквенный пирог — американская классика. Нежная начинка из пюре, яиц, специй (корица, имбирь, мускатный орех) в песочном тесте.

Ризотто или паста с тыквой — сливочный вкус и красивый цвет.

Тыквенные панкейки или оладьи — добавьте пюре в тесто.

Семечки — подсушите в духовке с солью или сладкими специями.

Спагетти-тыква — после запекания мякоть разбирается на «спагетти» — отличная низкоуглеводная альтернатива пасте.

А еще из тыквы делают смузи, каши, варенье, чипсы и даже латте с пряностями.

Если вы вырезаете из тыквы символ Хэллоуина, не выбрасывайте мякоть. Ее можно сразу использовать для супа или запекания. А семечки — пожарить. Так праздник получится не только красивым, но и вкусным. Тыква — это гораздо больше, чем страшный фонарь. Это символ осени, здоровья и уюта.