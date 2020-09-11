Тыквенный тренд: три быстрых и вкусных осенних рецепта

Крем-суп из тыквы
Пюре из тыквы - основа всех основ. Именно из пюрированной тыквы делают крем-суп, пироги, соусы и даже варенье. Приготовить суп-пюре из тыквы можно очень просто и быстро: на весь процесс уйдет час или чуть более того. Итак, для крем-супа из тыквы понадобятся:
- тыква
- картофель
- морковь
- лук
- растительное масло
- молоко или сливки
- специи по вкусу
Тыкву и картофель нужно брать в одинаковой пропорции, моркови и лука нужно меньше - тут дело вкуса.
- Порезать все овощи примерно на одинаковые кусочки.
- Выложить овощи в удобную форму - можно в керамическую, стеклянную или на противень.
- Сбрызнуть овощи растительным маслом, присыпать специями по вкусу, добавить соль. Что касается специй, для крем-супа из тыквы идеально подходят смеси, в которых есть кориандр и мята.
- Руками или ложкой хорошо обвалять овощи в масле со специями и солью.
- Отправить в предварительном разогретую до 180 ° C духовку примерно на 50-60 минут в режиме ”верх-низ”.
Приблизительно через час овощи станут мягкими и ароматными. После этого часть или все сразу (в зависимости от объема, который вы возьмете) овощи переложить в блендер, добавить молоко или сливки до половины объема и перемолоть. Если у вас осталась еще часть овощей - повторить все то же самое. У получившегося супа-пюре должна быть приятная, бархатистая текстура. Смесь из блендера перелить в кастрюлю и чуть подержать на среднем огне до появления пузырьков.
Суп из тыквы будет еще вкуснее, если перед подачей добавить в него сыр, можно сливочный, а можно твердых сортов, а также сухарики или гренки. Украсить тыквенный суп можно поджаренными и очищенными семечками тыквы.
Пирог из тыквы
Осень - это время пирогов, и если вы задаетесь вопросом, что приготовить из тыквы быстро и просто, то ответ очевиден: тыквенный пирог. Запеченная тыква - всегда вкусно, особенно если она в пироге. Для приготовления выпечки из тыквы понадобятся:
Для начинки:
- 500 граммов тыквы
- 3 желтка и два белка
- 85 граммов сахара
- специи: корица, имбирь, кардамон, мускатный орех
- цедра лимона/апельсина
- 150 граммов сливок
- 15 граммов крахмала
Для теста:
- мука - 220 граммов
- сахарная пудра - 35 граммов
- сливочное масло - 150 граммов
- охлажденный лимонный сок - 15 мл
Пюре из тыквы
Чтобы получился вкусный пирог, в первую очередь, нужно приготовить пюре из тыквы. Для этого очищенную тыкву нужно нарезать кусочками, выложить в форму или на противень, добавить пару столовых ложек воды и укрыть фольгой. Такими кусочками отправить тыкву запекаться в духовку, разогретую до 200 °C на час. Когда тыква станет мягкой, дать ей остыть, а затем перебить в пюре блендером.
Тесто для тыквенного пая
- Смешать сахарную пудру с мукой и добавить соль.
- К смеси добавить охлажденное и нарезанное кубиками сливочное масло, перетереть все вместе. В результате должна получиться крошка.
- В смесь из масла и муки влить 40 миллилитров холодной воды с лимонным соком и замешать тесто.
- Получившееся тесто замотать в пленку и отправить на час в холодильник.
- Охлажденное тесто раскатать до 4-5 миллиметров, уложить в форму и запечь в духовке, предварительно разогретой до 180 °C, на 25 минут.
- Запеченную основу смазать белком.
Начинка для тыквенного пирога
- Яйца, сахар и соль перемешать венчиком до однородной массы.
- Добавить специи по вкусу, цедру лимона/апельсина, а также кукурузный крахмал. Перемешать до однородности.
- К получившейся смеси добавить тыквенное пюре, сливки и снова перемешать.
Затем начинку для тыквенного пирога нужно перелить на заранее запеченную основу, и отправить в духовку, разогретую до 180 °C,на 50-60 минут. Украсить получившийся тыквенный пай можно орехами и медом.
Тыквенный латте
В последние годы все более популярным становится очередной кофейный напиток: тыквенный пряный латте. Как оказалось, приготовить его очень просто в домашних условиях. Для латте из тыквы на две порции понадобятся:
- 100 граммов тыквенного пюре
- 250 миллилитров молока
- 100-120 миллилитров кофе
- 25 граммов сахара
- специи: корица и мускатный орех
Приготовление:
- В кастрюлю или сотейник необходимо налить молоко, добавить тыквенное пюре, сахар и специи по вкусу.
- На медленном огне, не доводя молоко с тыквенным пюре до кипения, взбивать смесь венчиком до тех пор, пока на поверхности не появится пенка.
- Сварить кофе на две порции: можно в турке, гейзерной кофеварке или обычной кофеварке.
- Тыквенно-молочную смесь разлить по удобным кружкам или стаканам и добавить кофе.
К получившемуся латте можно добавить взбитые сливки и посыпать корицей. Приятного аппетита!