Тыквенный тренд: три быстрых и вкусных осенних рецепта

Если бы в мире существовал рейтинг овощей и фруктов, то тыква победила бы в категории ”открытие последних лет”. Популярность тыквы - феномен, который, возможно, связан с тем, что ее урожай постоянно растет. Из тыквы, которая стала незаменимым атрибутом осеннего меню и декора, готовят много вкусных и полезных блюд. Расскажем, что можно приготовить из тыквы.

Крем-суп из тыквы

Пюре из тыквы - основа всех основ. Именно из пюрированной тыквы делают крем-суп, пироги, соусы и даже варенье. Приготовить суп-пюре из тыквы можно очень просто и быстро: на весь процесс уйдет час или чуть более того. Итак, для крем-супа из тыквы понадобятся:

тыква

картофель

морковь

лук

растительное масло

молоко или сливки

специи по вкусу

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Тыкву и картофель нужно брать в одинаковой пропорции, моркови и лука нужно меньше - тут дело вкуса.

Порезать все овощи примерно на одинаковые кусочки. Выложить овощи в удобную форму - можно в керамическую, стеклянную или на противень. Сбрызнуть овощи растительным маслом, присыпать специями по вкусу, добавить соль. Что касается специй, для крем-супа из тыквы идеально подходят смеси, в которых есть кориандр и мята. Руками или ложкой хорошо обвалять овощи в масле со специями и солью. Отправить в предварительном разогретую до 180 ° C духовку примерно на 50-60 минут в режиме ”верх-низ”.

Приблизительно через час овощи станут мягкими и ароматными. После этого часть или все сразу (в зависимости от объема, который вы возьмете) овощи переложить в блендер, добавить молоко или сливки до половины объема и перемолоть. Если у вас осталась еще часть овощей - повторить все то же самое. У получившегося супа-пюре должна быть приятная, бархатистая текстура. Смесь из блендера перелить в кастрюлю и чуть подержать на среднем огне до появления пузырьков.

Суп из тыквы будет еще вкуснее, если перед подачей добавить в него сыр, можно сливочный, а можно твердых сортов, а также сухарики или гренки. Украсить тыквенный суп можно поджаренными и очищенными семечками тыквы.

Пирог из тыквы

Осень - это время пирогов, и если вы задаетесь вопросом, что приготовить из тыквы быстро и просто, то ответ очевиден: тыквенный пирог. Запеченная тыква - всегда вкусно, особенно если она в пироге. Для приготовления выпечки из тыквы понадобятся:

Для начинки:

500 граммов тыквы

3 желтка и два белка

85 граммов сахара

специи: корица, имбирь, кардамон, мускатный орех

цедра лимона/апельсина

150 граммов сливок

15 граммов крахмала

Для теста:

мука - 220 граммов

сахарная пудра - 35 граммов

сливочное масло - 150 граммов

охлажденный лимонный сок - 15 мл

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пюре из тыквы

Чтобы получился вкусный пирог, в первую очередь, нужно приготовить пюре из тыквы. Для этого очищенную тыкву нужно нарезать кусочками, выложить в форму или на противень, добавить пару столовых ложек воды и укрыть фольгой. Такими кусочками отправить тыкву запекаться в духовку, разогретую до 200 °C на час. Когда тыква станет мягкой, дать ей остыть, а затем перебить в пюре блендером.

Тесто для тыквенного пая

Смешать сахарную пудру с мукой и добавить соль. К смеси добавить охлажденное и нарезанное кубиками сливочное масло, перетереть все вместе. В результате должна получиться крошка. В смесь из масла и муки влить 40 миллилитров холодной воды с лимонным соком и замешать тесто. Получившееся тесто замотать в пленку и отправить на час в холодильник. Охлажденное тесто раскатать до 4-5 миллиметров, уложить в форму и запечь в духовке, предварительно разогретой до 180 °C, на 25 минут. Запеченную основу смазать белком.

Начинка для тыквенного пирога

Яйца, сахар и соль перемешать венчиком до однородной массы. Добавить специи по вкусу, цедру лимона/апельсина, а также кукурузный крахмал. Перемешать до однородности. К получившейся смеси добавить тыквенное пюре, сливки и снова перемешать.

Затем начинку для тыквенного пирога нужно перелить на заранее запеченную основу, и отправить в духовку, разогретую до 180 °C,на 50-60 минут. Украсить получившийся тыквенный пай можно орехами и медом.

Тыквенный латте

В последние годы все более популярным становится очередной кофейный напиток: тыквенный пряный латте. Как оказалось, приготовить его очень просто в домашних условиях. Для латте из тыквы на две порции понадобятся:

100 граммов тыквенного пюре

250 миллилитров молока

100-120 миллилитров кофе

25 граммов сахара

специи: корица и мускатный орех

© Фото: Елизавета Перелыгина/ "Вестник Кавказа"

Приготовление:

В кастрюлю или сотейник необходимо налить молоко, добавить тыквенное пюре, сахар и специи по вкусу. На медленном огне, не доводя молоко с тыквенным пюре до кипения, взбивать смесь венчиком до тех пор, пока на поверхности не появится пенка. Сварить кофе на две порции: можно в турке, гейзерной кофеварке или обычной кофеварке. Тыквенно-молочную смесь разлить по удобным кружкам или стаканам и добавить кофе.

К получившемуся латте можно добавить взбитые сливки и посыпать корицей. Приятного аппетита!