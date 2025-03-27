Три города за три дня: планируем насыщенное путешествие на курорты Кавминвод

Что посмотреть в Кисловодске, Ессентуках и Пятигорске всего за три летних дня? Как перемещаться между городами? Достопримечательности, жилье и интересные места – собрали гайд для яркого отдыха на Кавминводах.

Кавказские Минеральные Воды – эколого-курортный регион на юге России. Если говорить о Кавминводах в широком смысле, это понятие объединяет курортные территории Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Но в сознании советского человека расчерчены границы поточнее – городами КМВ называют Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Георгиевск, Железноводск и Минеральные Воды.

Чаще всего туристы, у которых мало времени на путешествие, но есть желание увидеть много интересного, выбирают маршрут по трем городам Кавминвод – Пятигорску, Ессентукам и Кисловодску. Это популярные курорты, расположенные недалеко друг от друга. Они насыщены достопримечательностями и исторической архитектурой. Один день – один город. Начать путешествие рекомендуем в Пятигорске или в Кисловодске, так как город Ессентуки расположен посередине.

Что посмотреть в Пятигорске: достопримечательности, интересные места, пешие маршруты

Пятигорск – зеленый город с узкими улочками, храмами, скверами, стареньким атмосферным трамваем, десятками кофеен, любопытной архитектурой и, конечно, горными пейзажами. Куда сходить в Пятигорске? Романтично начать путешествие утром можно с поездки на гору Машук. Прямо в городе, на бульваре Гагарина, д. 2, расположена нижняя канатная станция, она открывается в 9:00. Билет для взрослого для проезда туда-обратно стоит 400 рублей.

Гора Машук и «Провал»

Несколько минут и вы на вершине горы Машук, смотрите на Пятигорск сверху, но самое главное – наблюдаете гору Бештау. Пейзаж незабываемый. И после такого беглого знакомства с сердцем Кавминвод сверху, можно отправляться осматривать те же улицы, но уже в прогулке. Вы окажетесь в одном из самых красивых районов города, как только спуститесь с горы на нижнюю станцию канатной дороги.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Прогулка от станции до всем известного «Провала» с Остапом Бендером на входе займет около получаса. А по пути – архитектурное наследие Пятигорска. Бульвар Гагарина богат на дачи, санатории, ванны, мемориалы, кофейни, рестораны. Пока идете по бульвару до «Провала», можно несколько раз ненадолго сойти с маршрута, чтобы взглянуть на достопримечательности Пятигорска: Источник №7, Эолову арфу и Бесстыжие ванны. Вход в ворота озера «Провал» бесплатный.

Центр Пятигорска и Место дуэли Лермонтова

Так пролетели полдня, и пора отправляться в центр Пятигорска. От «Провала» через Верхний бульвар пешком до парка «Цветник» идти около 20 минут.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

По дороге вы увидите «Грот Лермонтова», Верхние и Нижние Пушкинские ванны. Дорога по Верхнему бульвару приведет вас к удивительному памятнику архитектуры – Лермонтовской галерее (проспект Кирова, 21А). Галерея небесно-голубого цвета, построенная из железа и стекла.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

А через дорогу расположена Центральная питьевая галерея, где совершенно бесплатно можно попробовать целебную минеральную воду курорта. Здесь же, в поле зрения на проспекте Кирова, расположены Спасский кафедральный собор, а за ним – сквер имени Толстого и Лермонтовский сквер.

От Лермонтовского сквера можно подняться на улицу Лермонтова – к скверу имени Ермолова и Каскадному фонтану. Здесь можно подойти к музею «Домику Лермонтова». Чтобы посетить музей, стоит заранее ознакомиться с расписанием экскурсий и, вероятно, перестроить маршрут, чтобы успеть до закрытия музея (закрывается в 17:30).

После знакомства с центром Пятигорска самое время увидеть одну из главных туристических точек города – Место дуэли великого русского поэта Лермонтова с Мартыновым. Если время позволяет, от домика поэта до места дуэли можно пройти пешком, прогулка через живописное подножье Машука займет около 30 минут. Второй вариант – отправляйтесь на автобусе до остановки «Место дуэли М. Ю. Лермонтова». Памятник-обелиск расположен у подножья горы в окружении леса. Мемориал открыли в 1915 году.

Жилье в Пятигорске: цены

Переночевать в Пятигорске можно с разным уровнем комфорта. В городе есть хостелы, сеть арендных квартир, гостиницы и отели с высоким уровнем сервиса. К примеру, в районе Места дуэли Лермонтова можно выбрать отель со стоимостью номера 6-8 тысяч рублей или заселиться в арендную квартиру с онлайн-бронированием за 3-4 тысячи рублей. Это варианты, до которых можно дойти пешком от мемориала-обелиска.

Второй вариант – не оставаться в отеле Пятигорска, а выбрать для всего путешествия одно жилье в центре Кавминвод – в Ессентуках. Это удобно, потому что дорога на электричке из Пятигорска в Ессентуки и из Кисловодска в Ессентуки занимает не более 30 минут. Плюс – можно гулять налегке.

Ессентуки: интересные места, достопримечательности

Весь день между городами Минеральные Воды, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск курсирует поезд. Электричка Пятигорск-Ессентуки отправляется примерно раз в час. Всего за 75 рублей и за 20 минут можно оказаться в центре второго курортного города.

Первое, что видит турист, который вышел с территории ж/д вокзала в Ессентуках – вход в Курортный парк. Это главная достопримечательность города.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

В парке расположены два бювета минеральной воды – питьевые галереи Ессентуки №4, Ессентуки №17 и Николаевские ванны. Все эти здания – объекты культурного наследия, архитектурные достопримечательности курорта. Они прекрасно сохранились, как снаружи, так и внутри.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Курортный парк и Курортная зона

Парк условно делится на два – Верхний (вход со стороны ж/д вокзала) и Нижний парки. В Верхнем парке расположено величественное здание Николаевских ванн, а в Нижнем – питьевые галереи. Маршрут удобно построить так: войти в Верхний парк со стороны вокзала, посмотреть Пантелеймоновскую церковь и Николаевские ванны, и выйти из Верхнего парка к самому известному зданию города – Ессентукской грязелечебнице. Это Курортная зона города Ессентуки, где, помимо грязелечебницы, можно взглянуть на десятки санаториев – старинных и новых.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

И уже с территории Курортной зоны, дойдя до санатория «Россия», можно войти в Нижний парк. В Нижнем парке совершенно бесплатно туристы пробуют целебную воду в двух галереях. Сразу после второй галереи, где разливают Ессентуки№ 17, расположен большой фонтан и ступени, которые ведут к главной городской площади и «Универмагу», центру курортного города.

Что посмотреть в Ессентуках, кроме Курортного парка?

В статье про город Ессентуки мы рассказывали о трех рекордах курорта: самом большом колесе обозрения в ЮФО, самой большой статуе Иисуса в России и самой большой питьевой галерее в Европе. Два рекордсмена находятся недалеко друг от друга – колесо обозрения и питьевая галерея «Пятитысячник». Чтобы добраться до этих объектов, нужно продолжить путешествие по Курортной зоне после просмотра Грязелечебницы имени Семашко.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

От нее отправляемся к первой точке – колесу обозрения, которое расположено в Парке Победы. От грязелечебницы до парка пешком около 15 минут. План можно составить так: покататься на колесе обозрения, прогулять по Парку Победу, выйти к галерее «Пятитысячник». Питьевая галерея расположена на территории санатория «Виктория». От колеса обозрения до галереи пешком идти примерно 10 минут.

Что касается статуи Иисуса и храмового комплекса, на территории которого она расположена, пешком дойти до объекта не получится. Живописная территория с храмами, статуями и другими объектами расположена вдали от курортной суеты, в спальном районе Ессентуков, на окраине города. Подробнее об объекте мы писали здесь.

Жилье в Ессентуках: цены

В Ессентуках тоже большой выбор отелей и съемного жилья. В Курортной зоне города и в центре можно выбрать номер на двоих в гостинице за 2-3 тысячи рублей. В окружении санаториев на самых зеленых улицах города можно заселиться в 4* или 5* отель за 13-20 тысяч рублей в сутки. По средней цене в Курортной зоне из большого разнообразия владельцы гостевых домов предлагают выбрать апартаменты – комната обойдется в 5-6 тысяч на двоих.

Кисловодск: интересные места в городе и на природе

На той же электричке «Минеральные Воды-Кисловодск» легко добраться из Ессентуков в центр Кисловодска. Поезд ходит примерно каждый час, стоимость билета 93 рубля, время в пути – 28 минут. В Кисловодске прогулка начинается сразу с ж/д вокзала. Это красивое здание, построенное в конце XIX века в эклектичном стиле. Центр Кисловодска – архитектурный музей, о всех объектах которого невозможно рассказать в кратком гайде.

От здания вокзала 10 минут пешком до Нарзанной галереи и Курортного парка. Но идти быстро вряд и ли захочется. Дорога к питьевой галерее лежит через проспект Карла Маркса – узкую пешеходную мощеную улочку с торговыми рядами. Здесь снимали сцены из рекордного по кассовым сборам фильма «Чебурашка». Даже без кинокамер это атмосферное место кажется созданными художником декорациями.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Курортный парк Кисловодска

На пересечении проспекта Карла Маркса и Курортного бульвара рекомендуем не сразу идти налево, к питьевой галерее и парку, а сначала повернуть направо, чтобы пройтись по бульвару, увидеть Главные нарзанные ванны – памятник архитектуры федерального значения, удивительное здание, замок, построенный в индо-сарацинском стиле с башенками и майоликовой мозаикой.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Дальше – к Нарзанной галерее и в парк. Чтобы осознать размер Курортного парка Кисловодска, самого большого в Европе, достаточно взглянуть на онлайн-карту. Посмотреть все достопримечательности парка за день невозможно, но легко построить маршрут заранее. На старте, после Нарзанной галереи, установлены карты и указатели, а по всему парку туристов сопровождают обозначения сложности терренкуров, чтобы каждый мог выбрать маршрут по силам.

Если говорить о топе локаций парка, то, конечно, хотя бы раз в жизни стоит увидеть Долину роз в Кисловодске, прокатиться на канатной дороге в верхнюю часть парка, посмотреть на город сверху с панорамной площадки. А спуститься в центр можно по живописной Каскадной лестнице. Дойти до всех этих объектов очень просто, потому что в парке десятки указателей со стрелками.

За пределами города

Если позволяет время, стоит осмотреть достопримечательности за пределами города. Из центра Кисловодска до Горы Кольцо всего 20 минут на машине. На общественном транспорте добраться тоже можно – до остановки «СНТ Нежинский». Гора Кольца немного спрятана от глаз автомобилистов, от остановки до объекта около 10 минут пешком. Пейзаж того стоит.

После осмотра Горы Кольцо, в ту же сторону дальше по шоссе дорога ведет к Медовым водопадам.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Доехать можно на своем автомобиле или на такси примерно за 20 минут. После поселка Мирного, уже на территории Карачаево-Черкесии, указатель сообщит о повороте налево, далее через поселки Красный Курган и Коммунстрой по хорошей асфальтированной дороге едем прямо до комплекса водопадов. Вокруг – поля, табуны лошадей, холмы, вдали – горные пейзажи.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

В этом районе еще много интересного – километровый зиплайн в скалах над пропастью, конные прогулки, аренда квадроциклов, эко-ферма с альпаками и другими животными.

© Фото: Из личного архива Марии Карагезовой

Жилье в Кисловодске: цены

Кисловодск, как и другие города Кавминвод, предлагает очень много отелей и гостевых домов разной ценовой категории. Недалеко от Курортного парка можно снять номер в гостинице на двоих за 3-4 тысячи рублей или заплатить около 6-10 тысяч за ночь в 4* отеле. Есть и варианты с трехразовым питанием – за 10-35 тысяч рублей в зависимости от уровня отеля или санатория и конкретного номера.

Если вы выбрали вариант с одним отелем посредине – в Ессентуках, то нужно следить за расписанием электричек. По состоянию на май 2025 года, последний поезд из Кисловодска уходит в 21:00.