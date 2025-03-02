Посмотреть в Ессентуках за один день: старинные дачи курортного города

Ессентуки – маленький город с богатой историей. Курорт «на Водах» в разные годы посещали композиторы, военные, врачи и писатели. Многие состоятельные жители региона строили дачи, где принимали именитых гостей и туристов. Чем знамениты Ессентуки в архитектурном контексте – в материале.

В курортном городе Ессентуки достопримечательности утопают в зелени и прячутся в узких улочках. Чтобы увидеть красивый «замок» или старинную усадьбу, нужно точно знать, куда идти. Легко пройти мимо очень любопытного объекта, просто не увидев его за деревьями. Если вы не знаете, что посмотреть в Ессентуках, кроме всем известных парка, грязелечебницы, питьевых галерей, храмового комплекса и других туристических мест, эта статья для вас. Кстати, этот текст – еще и ответ на вопрос: куда пойти в Ессентуках зимой. В это время года многочисленные высокие деревья курортной зоны города не мешают осмотреть дачи с разных сторон.

Дача «Источник»

О том, какая дача в Ессентуках вызывает больше всего интереса у туристов, мы спросили у экскурсовода Ольги Ильиной. По ее словам, лидирует в рейтинге дача «Источник» (по названию бывшего отеля) семьи казачьего атамана Горепёкина. На рубеже XIX-XX веков атаман станицы Ессентукской приобрел участок, а его дочь занялась гостиничным бизнесом.

«Дача расположена недалеко от ж/д вокзала, мимо нее просто невозможно пройти. Дом открыт для осмотра со всех сторон. Дача красива, построена в стиле южно-русского модерна – с помпезными, оригинально оформленными балконами, верандами, террасами. Все туристы, приезжающие в Ессентуки, просят рассказать историю этого здания», – делится Ольга Ильина.

Адрес: Ессентуки, ул. Вокзальная, д. 3.

Остановка общественного транспорта: «Железнодорожный вокзал Ессентуки».

Орлиное гнездо

В курортной зоне города Ессентуки много привлекающих внимание туристов построек XIX-XX веков. Пешком от дачи «Источник» за несколько минут можно дойти до следующего объекта – дачи «Орлиное гнездо». Так в Ессентуках называют здание, которое было построено как жилой дом, а позже стало дачей казачьего есаула Зимина. Поэтому можно встретить два названия объекта – Дача Зимина и «Орлиное гнездо». Второе появилось после того, как на фасаде, на его «макушке» разместили скульптурную композицию в виде трех орлов. Здание построили на рубеже XIX-XX веков, до Революции, а орлы появились после. Дачу можно назвать примером традиционного модерна тех лет – с лепниной, «башнями», разнообразными балконами и большим количеством окон разных по форме и размеру.

Этот объект культурного наследия не является музеем, но войти в него можно, если обратиться в одну из многочисленных организаций, которые занимают разные помещения внутри. Расположение у Дачи Зимина очень удобное с точки зрения осмотра достопримечательностей Ессентуков – здание расположено сразу за Курортным парком в сердце Курортной зоны города, на пересечении улиц Анджиевского и Пономарева. До него можно дойти пешком от ж/д вокзала курорта за несколько минут.

© Фото: Администрация Ессентуков

Адрес: Ессентуки, ул. Пономарева, д.7. Ориентир – Храм Целителя Пантелеймона.

Остановка общественного транспорта: Храм Целителя Пантелеймона.

Замок с известным постояльцем

От второго до третьего объекта нашей подборки – минута пешком. Две старинные дачи расположены в квартале друг от друга. Замок, построенный в стиле модерн, знаменитому на Кавминводах архитектору Ходжаеву заказал доктор, профессор из Петербурга Алексей Лебедев, один из самых известных в Российской Империи гинекологов. Витражные окна, балконы, потолки высотой более трех метров – доктор получил «замок», который рисовал в своих мечтах. Объект построили в 1898 году.

Дача «Замок» – самый интересный объект из этой категории достопримечательностей, по личному мнению ессентукского экскурсовода Ольги Ильиной: «Дом, безусловно, один из самых красивых в Ессентуках – его очертания напоминают средневековый замок. Особенно красива угловая восьмигранная кирпичная башня со смотровой площадкой, огороженная прямоугольными зубцами».

© Фото: Ессентукский историко-краеведческий музей

После смерти владельца дача стала доходным домом из нескольких «квартир», одну из которых очень часто занимал знаменитый советский нейрохирург Василий Разумовский. Он окончательно переехал в ессентукский «замок» в 1930 году, а спустя четыре года Разумовский ушел из жизни. Звезду советской медицины похоронили в Ессентуках. На фасаде дома установлена мемориальная табличка, которая напоминает о жизни Василия Разумовского в Ессентуках.

Дом Разумовского – объект культурного наследия регионального значения, но в нем не предусмотрены экскурсии, здание является частной собственностью. Каково его состояние внутри – остается загадкой.

Экскурсовод рассказывает туристам не только о доме, но и о выдающихся жителях «Замка», с которыми связано много интересных историй.

«Во время Великой Отечественной войны немцы хотели поставить пушку на крышу дома, но благодаря супруге профессора Лебедева Агриппине Николаевне, жившей тогда в доме, отказались от этой идеи. И, конечно, интересны легенды о кладах и привидениях, которыми "оброс" замок за свою жизнь», - рассказывает Ольга Ильина.

Адрес: Ессентуки, ул. Ленина, д.1-а

Остановка общественного транспорта: Храм Целителя Пантелеймона.

Дача Пушнова

Один из примеров бережного отношения к памятникам архитектуры в Ессентуках – дача Пушнова. Найти ее очень просто, она расположена по соседству со знаменитой Грязелечебницей им. Семашко, санаториями «Воронеж» и «Источник». Это двухэтажное здание, построенное в стиле русского модерна. Дача Пушнова, известного в Российской Империи доктора-бальнеолога, признана памятником архитектуры регионального значения. Сегодня это здание санатория «Москва», поэтому просто так войти на территорию объекта не получится. При этом постройку легко рассмотреть с фасада, поэтому достопримечательность все же стоит посетить.

© Фото: страница санатория "Москва" "ВКонтакте"

Адрес: Ессентуки, ул. Ленина, д. 9. Ориентир – Грязелечебница им. Семашко.

Остановка общественного транспорта: «Грязелечебница».

Дача «Елионка»

Пешком от дачи Пушнова можно пройти к другому не менее ухоженному объекту, который тоже носит звание «объекта культурного наследия регионального значения». Яркое здание, в котором сегодня располагается банк, было построено в 1904 году. Полное название объекта – «Дача "Елионка" И.С. Евдокименко». Это имя местного казака, который приобрел участок в период аукционов. Казак построил один из первых на курорте доходных домов с отоплением. Этот как раз время, когда на Кавминводы стали приезжать в межсезонье, чтобы сэкономить.

Интересно, что в те годы на купленном участке можно было застроить лишь 30 процентов земли. Все остальное надлежало благоустроить, что и сделал казак. Он обустроил проезды и разбил небольшой парк. До 1918 года дача принимала гостей, а после революции была национализирована.

Адрес: Ессентуки, ул. Анджиевского, д. 25-а.

Остановка общественного транспорта: Санаторий «Исток».

Дача полковника Зарецкого

В 1906 году в курортной зоне Ессентуков построили еще один «замок» - дачу полковника Зарецкого. Большой дом с мезонином и башенками хорошо сохранился, за его содержание отвечает государство – это еще один объект историко-культурного значения. На табличке, которую разместили на входе на территорию, указано, что это «бывшая дача» полковника. Как и все другие дома, объект национализировали после революции.

Сегодня в здании дачи располагаются несколько организаций, поэтому оказаться внутри легко – прийти на прием в управление казначейства или записаться на массаж в местную студию. На онлайн-картах указано, как минимум, пять частных компаний, которые арендуют помещения.

Чем интересна дача полковника? В новостных лентах о ней активно заговорили в 2018 году, когда на чердаке дома, в ходе проведения ремонта крыши, нашли любопытный конверт. Внутри оказались фотографии, а на них – дочери российского императора Николая II и Анатолий Федюшкин – молодой казак. Расследование сотрудников ставропольского казначейства показало, что казак служил в Собственном Его Императорского Величества Конвое. А фотографии ему подписали и подарили лично цесаревны. Как именно конверт попал на чердак, неизвестно, возможно, казак спрятал ценность перед тем, как покинуть Россию.

Адрес: Ессентуки, ул. Семашко, д.7/ул. Баталинская, д.11

Остановка общественного транспорта: Санаторий «Кавказ»