Ессентуки – город рекордов: статуя Христа Спасителя, колесо обозрения и питьевая галерея

На отдыхе в Ессентуках туристы могут посмотреть три удивительные достопримечательности, каждая из которых является рекордсменом. Это самая высокая статуя Иисуса Христа в России, самая крупная в Европе питьевая галерея и самое высокое на Юге России колесо обозрения.

В небольшом курортном городке Ессентуки достопримечательности удивляют своим разнообразием. На вопрос, что посмотреть в Ессентуках, можно ответить по–разному: составить гид по архитектурно привлекательным питьевым галереям, указать маршрут по знаковым местам для христиан или посоветовать посетить колесо обозрения. Интересно, что в каждом предложенном варианте найдется рекордсмен! Про них эта статья.

Где находится самая высокая статуя Иисуса Христа в России

Место, которое журналисты, гиды и туристы прозвали «Рио–де–Кавказ», – храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках. Такое название территория получила благодаря центральному объекту – это статуя Иисуса Христа. В Ессентуках ее видно задолго до подъезда к самому храмовому комплексу. Первый вопрос туристов, которые приезжают в комплекс с гидом: какова высота статуи Христа в Ессентуках? «Образ Иисуса воскресшего» на 16 метров ниже всемирно известного объекта в Рио–де–Жанейро. Высота статуи в Бразилии – 38 метров, в Ессентуках – 22 метра.

© Фото: глава Ессентуков Михаил Крутников

На территории площадью 10 гектаров создатели комплекса построили три православных храма – Успенский храм, Храм Петра и Павла, Храм Паисия Святогорца. С 1999 года на живописной площадке в курортном городе постепенно появлялись новые объекты, в 2025 году их уже 31. Это часовни, скульптуры, Гефсиманский сад, копия иерусалимского вертепа (место, где родился Иисус – прим. ред.) и мемориал в память о жертвах трагических событий 1914–1923 годов – понтийских греках.

Таким образом, храмовый комплекс сочетает в себе русскую, греческую и иерусалимскую православные традиции, образы и архитектуру.

Что касается статуи Христа в Ессентуках, это не просто скульптура, не просто рекорд по высоте и не просто искусство. В подножье статуи спрятана копия иерусалимской Кувуклии. В часовне верующие могут прикоснуться к камням и иконам, которые привезены из Иерусалима и из Греции. «Кавказский Иерусалим» – место, где можно почувствовать себя в самых священных для христианина точках Земли, не покидая Ессентуки.

© Фото: сайт храмового комплекса Петра и Павла

Вход на территорию бесплатный. Как добраться до статуи Христа в Ессентуках: на такси или на общественном транспорте нужно доехать до храмового комплекса Петра и Павла. Адрес: Боргустанское шоссе, д. 22. В онлайн–картах можно установить точку назначения – Церковь апостолов Петра и Павла.

Пятитысячник в Ессентуках: самая большая питьевая галерея

Если посмотреть на Ессентуки сверху, в курортной зоне города можно заметить утопающий в зелени любопытный архитектурный объект – круглое здание со стеклянным куполом посередине. Это самая большая в Европе питьевая галерея – Пятитысячник. Почему она так называется? За рабочую смену галерея может принять пять тысяч посетителей!

Точно бывали в галерее те туристы, которые выбрали путевки в санаторий «Виктория» в Ессентуках. У санатория большая территория, на которой в 90-х и построили галерею. Отдыхающие в санаториях центра Ессентуков могут и не догадываться о существовании такой большой и красивой питьевой галереи. Расстояние от центра города до Пятитысячника – около трех километров, и их стоит преодолеть.

© Фото: сайт санатория "Виктория"

Почему галерею нужно посетить? Это интересный объект с точки зрения архитектуры, а еще единственное место в Ессентуках, где собрали сразу три вида воды: Ессентуки №4, Ессентуки №17 и «Ессентуки–Новая». Возвращаясь к архитектуре, галерея – огромное здание в форме круга со стеклянным куполом над центром просторного зала. Интерьер Пятитысячника очень разнообразен: на стенах расположены панно с античными героями, флаги регионов Кавказа и символы профсоюзов. В зале питьевой галереи установлены скульптура богини Виктории и инсталляция «Уста истины» – ее реплика из гипса.

Галерея Пятитысячник в Ессентуках расположена по адресу: улица Пушкина, дом 22, стр. 1. Найти ее легко во всех интернет-картах.

© Фото: сайт санатория "Виктория"

Время работы питьевой галереи Пятитысячник: ежедневно с 7 утра до 19 часов, технический перерыв – с 9:30 до 11:30, а также с 14:30 до 16:30. Вход в галерею, как и во все другие питьевые галереи Кавказских Минеральных Вод, бесплатный. Оплачивать воду тоже не нужно.

Самое высокое на Юге: колесо обозрения в Ессентуках

Напротив санатория «Виктория» в Ессентуках расположен Парк Победы. На его территории в 2024 году открыли новый аттракцион, который стал рекордсменом на Юге страны. Колесо обозрения Ессентуков высотой 65 метров – место, откуда открывается один из самых красивых видов на курорт сверху. Поэтому аттракцион быстро вошел в число достопримечательностей Ессентуков.

© Фото: глава Ессентуков Михаил Крутников

Панораму зеленого курортного города теперь можно наблюдать, сидя в комфортабельных кабинках с кондиционерами. В холодное время года сплит-системы подают теплый воздух, поэтому аттракцион работает круглый год. Всего на колесе 24 кабинки, одна из них – с ярким интерьером – для свадебных фотосессий.

Цена билета на колесо обозрения в Ессентуках – 500 рублей. Бесплатно аттракцион могут посетить некоторые категории льготников. Добраться до колеса обозрения просто: оно расположено напротив санатория «Жемчужина Кавказа» на улице Пушкина, в Парке Победы.