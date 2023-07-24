Трамп бьет Байдена его же оружием

До выборов в США еще далеко, а конца украинского кризиса еще не видно. Но в Америке уже вовсю идет предвыборная кампания, главный козырь в которой – кто сможет урегулировать конфликт на Украине.

В ноябре 2024 года в США пройдут президентские выборы. О желании участвовать в гонке заявили и нынешний президент Джо Байден, и бывший глава государства Дональд Трамп, поэтому борьба, скорее всего, развернется между ними. В прошлой гонке легче пришлось демократам. За считанные месяцы до выборов началась пандемия коронавируса, и всех собак команда Байдена спустила на Трампа. В этот раз миллиардеру приходится не легче. Против него начат суд по делу о незаконном хранении секретных документов и обмане служб безопасности.

Но Трампу есть, чем ответить. Конфликт на Украине может стать для Байдена "своей пандемией". Республиканец чуть ли не каждый день мечет в Белый дом информационные бомбы, которые дискредитируют всю внешнюю политику Байдена. Давайте пройдемся по последним и наиболее громким.

Обвинения в адрес Байдена

Пару дней назад Байден объявил о дефиците снарядов у США, чтобы оправдать отправку кассетных боеприпасов Украине. Услышав это, Трамп обвинил Байдена в глупости. Потому что мало того, что Байден опустошил арсенал, так он еще и выдал эту военную тайну сопернику Америки – Китаю. И Китай – здесь я добавлю от себя – будет рад, если в случае его захвата Тайваня США не смогут помочь острову.

Идем далее. Неделей ранее Трамп обвинил Байдена в неумении общаться с мировыми лидерами. "Если бы я был президентом, то за сутки остановил конфликт на Украине, - сказал Трамп. - Я бы сказал Зеленскому: "Хватит, ты должен заключить соглашение". А Путину – "если ты не прекратишь, то поставим Украине еще больше оружия"". Одним словом, Трамп хочет окончания конфликта, а Байден то ли не хочет, то ли не может, а может и то, и другое. Кстати, республиканец как минимум еще три раза обещал решить украинскую проблему за короткий срок, ведь продолжение конфликта, как он сказал, грозит дальнейшей эскалацией и мировой ядерной войной, по сравнению с которой "Первая и Вторая мировые войны покажутся пирожками".

Каким бы экспрессивным и порой эмоциональным ни был Трамп, он гораздо больше осознает риски конфронтации с Россией. 11 июля он предупредил Белый дом, что поставка кассетных бомб может привести к эскалации. "Джо Байдену не следует еще больше затягивать нас в третью мировую войну, отправляя Украине кассетные боеприпасы. Ему следует пытаться остановить конфликт и прекратить ужасающую смерть и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией", - заявил Дональд Трамп.

Кроме этого, Трамп в последних заявлениях обвинял Байдена в получении взяток от Украины, когда тот был еще вице-президентом. Трамп считает, что Байдена контролируют из Китая, иначе бы президент США не бездействовал, пока КНР строит военную базу на Кубе. Трамп также возмущается тем, почему Байдену не предъявляют обвинения из-за хранения секретных документов.

Кто фаворит?

Одним словом, если Трамп проиграл гонку больше из-за внутренних проблем, связанных с пандемией, то Байден рискует потерять кресло из-за провальной внешней политики. По ряду опросов, например Harvard CAPS/Harris poll, Трамп на 5% опережает по популярности Байдена. Трамп говорит, что у него прекрасные отношения с Путиным, а значит у него больше шансов найти с ним общий язык и приблизить урегулирование конфликта на Украине. Пример Эрдогана в этом плане показателен. В Сирии у Турции и России интересы тоже были диаметрально противоположные, но общий язык они найти все же смогли.

Так что, чем больше затягивается кризис на Украине и чем ближе к выборам, тем больше у Трампа шансов на победу, а у США – на какие-то договоренности с Россией.