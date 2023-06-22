В чем обвиняют Трампа?

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Неделю назад Дональд Трамп сдался властям в одном из судов Майами после предъявления 37 федеральных обвинений в незаконном удерживании информации, касающейся национальной безопасности. Под арестом бывший президент США провел 45 минут. В чем обвиняют Дональда Трампа и сможет ли он вновь стать президентом США - рассказываем в этом материале.

Из Майами Трамп вернулся в свой дом в Бедминстере, чтобы на следующий день отпраздновать свой 77-й день рождения

Кто такой Трамп?

Дональд Трамп - 45-й президент США и бизнесмен родом из Нью-Йорка. В ноябре 2016 года был избран президентом США от Республиканской партии, обойдя Хилари Клинтон - кандидата от Демократической партии. Трамп - единственный американский президент, который не занимал никаких постов в правительстве до своего избрания. Проблемы с законом у Трампа начались практически сразу после того, как он оказался в Овальном кабинете. Были инициированы расследования в отношении его выборной кампании, частного бизнеса, налогов и даже его благотворительной организации. Против Трампа было возбуждено более 30 дел, в том числе 10 уголовных.

Импичменты Трампа

Во время своего президентского срока с 2016 по 2020 годы Трамп дважды становился фигурантом импичмента - судебной процедуры, в результате которой глава государства может быть отстранен от власти.

Первый импичмент был инициирован спикером палаты представителей Нэнси Пелоси в сентябре 2019 года, после того, как информатор (в США информаторы находятся под защитой специального закона об информаторах) сообщил о том, что в ходе одного из телефонных звонков Трамп надавил на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы тот занялся расследованием деятельности Хантера Байдена - сына Джо Байдена, в то время кандидата в президенты от Демократической партии. Трампу в ходе импичмента были предъявлены обвинения в злоупотреблении властью и в неуважении к Конгрессу. По обоим обвинениям Трамп был оправдан республиканским большинством в Сенате. После разбирательства американский президент уволил всех, кто свидетельствовал против. Второй импичмент был инициирован в январе 2021 года, после президентских выборов, на которых Трамп уступил Байдену. На этот раз Трампа обвинили в подстрекательстве к свержению правительства. Оправдан Трамп был уже в следующем месяце во время слушания в Сенате.

На сегодняшний день Трамп - единственный президент, который прошел через процедуру импичмента дважды.

В чем теперь обвиняют Трампа?

Сегодня явного фаворита на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии Дональда Трампа обвиняют в широком спектре преступлений: от сокрытия секретных документов до попытки переиначить результаты президентских выборов 2020 года.

Трамп и секретные документы

Чуть больше недели назад Трампу официально предъявили обвинения в удержании особо секретных документов в своей частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после того, как он покинул Белый дом в январе 2021 года. Что именно в тех документах, неизвестно. Исходя из обвинительного заключения, в них содержатся засекреченные данные, касающиеся ядерных возможностей США, потенциальных уязвимостей страны в случае атаки и возможные варианты ответных ударов.

Большое жюри (расширенная коллегия присяжных в США) предъявила Трампу обвинение в 31 нарушении Закона о шпионаже и еще с пол десятка обвинений в попытке скрыть то, что документы были у него.

Трамп отрицает все обвинения и называет расследование ”политически мотивированным” и ”охотой на ведьм”. В свое оправдание он заявляет, что снял с документов гриф секретности. Рассмотрение дела может занять несколько месяцев. Судья-председатель по этому делу Эйлин Кэннон, которую Трамп утвердил на должность в 2020 году.

Сторми Дэниэлс vs Трамп

Еще одно дело, по которому Трампу предъявлены обвинения, - по выплате $130 тыс. Сторми Дэниелс, бывшей звезде фильмов для взрослых. Мисс Дэниелс утверждает, что состояла в отношениях с Трампом, и приняла деньги за молчание от бывшего юриста Трампа накануне выборов 2016 года. Оказалось, что в деле также замешаны представители компании Трампа - Trump Organization.

В связи с этим делом Трампу предъявили 34 отдельных обвинения в фальсификации деловой документации, за что предусмотрено наказание в виде четырехлетнего заключения в тюрьме, а также штрафа в $5 тыс. По этому делу Трампа отпустили под залог, а слушание назначено на март 2024 года.

Трамп утверждает, что отношений с Дэниелс у него не было, и тем более он не платил ей за молчание. Дело он называет ”политическим преследованием”, не ожидая ”справедливого процесса”. Скорее всего, в результате разбирательства Трамп отделается штрафом.

Трамп и Капитолий

Предполагаемое участие Дональда Трампа в захвате Капитолия, который произошел 6 января 2021 года (тогда сторонники экс-президента штурмовали здание в попытке отменить результаты выборов) проверяется прокуратурой на протяжении полутора лет. Комитет Конгресса обвиняет Трампа в призывах к беспорядкам. Проводимое расследование - самое масштабное в истории США, но в какой степени оно нацелено против Трампа неизвестно.

Трамп не берет на себя ответственность за волнения и продолжает утверждать, что результаты выборов 2020 года были сфальсифицированы.

Пока Трампа не вызывали на допрос в связи с делом, но это возможно. Ему могут предъявить обвинения, если жюри присяжных решит, что доказательств его причастности достаточно.

Трамп и результаты выборов

Еще одно расследование было начато, чтобы установить, пытался ли Трамп и его сторонники изменить результаты выборов 2020 года. Дело было открыто после того, как стало известно о часовом телефонном разговоре, в котором Трамп просит секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера пересчитать количество голосов в его пользу.

Трамп, как и в других случаях, считает это дело "охотой на ведьм". Тем не менее расследование серьезное. Если будут предъявлены обвинения, то участники могут получить тюремные сроки, уверена прокурор Фани Уиллис, которую Трамп называет ”молодой, амбициозной и ультралевой представительницей Демократической партии”.

Сможет ли Трамп переизбраться?

Если Трамп будет выдвинут от Республиканской партии в качестве кандидаты в президенты, то он сможет участвовать в выборах 2024 года, и, соответственно, переизбраться, если за него проголосует большинство.

Даже если Трамп к тому времени будет арестован, это не помешает ему исполнять обязанности президента. Согласно американской конституции, главное, чтобы президенту было как минимум 35 лет, он был гражданином страны и проживал в США не менее 14 лет.

Тем не менее любое из судебных разбирательств может отрицательно сказаться на его избирательной кампании. Если вдруг он окажется в тюрьме и одновременно победит на выборах, победа автоматически не отменит срок.

Если Трамп будет избран президентом, снять его с должности можно будет только в рамках процесса импичмента и решения Сената.