Трамп, Алиев и Пашинян садятся за стол переговоров

Буквально через несколько часов в Вашингтоне за стол переговоров сядут Дональд Трамп, Ильхам Алиев и Никол Пашинян, чтобы поговорить о мире на Южном Кавказе. По итогам беседы представители Азербайджана и Армении должны подписать соответствующее парафированное соглашение.

Прежде чем перейти к трехстороннему саммиту с участием госсекретаря США Марко Рубио (в 23.15 мск) президент США проведет отдельные встречи с премьером Армении (в 21.30 мск) и президентом Азербайджана (в 22.20 мск).

И с Алиевым, и с Пашиняном Трамп подпишет двусторонние экономические соглашения.

Что будет отражено в документах?

Политика

Что касается документа о мире, то пока непонятно, будет ли это рамочное соглашение о стремлении к миру или же полноценный мирный договор, текст которого Баку и Ереван фактически согласовали, и осталось только два юридических вопроса: роспуск Минской группы ОБСЕ, безуспешно занимавшейся урегулированием карабахского конфликта в течение десятилетий, и изменение Конституции Армении, в которой по сути до сих пор содержатся территориальные претензии к Азербайджану.

Что касается Минской группы, то, по некоторым данным, сегодня в Вашингтоне должно быть подписано совместное письмо, в котором Баку и Ереван объявят о выходе из МГ ОБСЕ. Подписи под документом, возможно, поставят главы внешнеполитических ведомств Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян.

Они же могут подписать и соглашение, в котором будет зафиксировано, что обе страны продолжат работу по достижению мира, причем ни Азербайджан, ни Армения после этого уже не смогут отказаться от уже согласованных статей мирного договора.

Так или иначе, но любой документ даст возможность Трампу заявить о выполнении очередной миротворческой миссии. В своей соцсети президент США уже написал:

Я горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Азербайджана и Армении. Это будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и всего мира.

Экономика

Согласно утечкам, Вашингтон хочет получить исключительные права на развитие транзитного коридора, который пройдет через территории Азербайджана и Армении. Ереван, вроде бы, готов предоставить Америке долгосрочные права на развитие транзитного коридора, а американцы уже передадут землю в субаренду консорциуму, который за счет коммерческих средств займется инфраструктурой и управлением проектом.

Причем от термина «коридор» хотят отказаться и назвать проект «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP), что должно способствовать скорейшему разблокированию коммуникаций и их развитию.

По данным международных и местных СМИ, США не станут размещать свои войска вдоль маршрута, но намерены обеспечить его безопасную эксплуатацию.