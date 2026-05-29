Супер-Эль-Ниньо 2026: что это за явление, чем оно опасно, будет ли в России?

Расскажем, что такое Эль-Ниньо, будет ли Супер-Эль-Ниньо в 2026 году, чем опасен Эль-Ниньо, будет ли супер-Эль-Ниньо в России, когда был последний Эль-Ниньо, чем отличаются Эль-Ниньо и Ла-Нинья, как Эль-Ниньо влияет на глобальную экономику, а также кто пострадает от Эль-Ниньо больше всего.

Эль-Ниньо - что это такое простыми словами?

Эль-Ниньо - это естественное климатическое явление, возникающее в тропических широтах Тихого океана. Это одна из фаз крупномасштабного климатического феномена Южная осцилляция. В обычных условиях устойчивые экваториальные ветры пассаты дуют с востока на запад, от побережья Южной Америки к Азии. Они выталкивают нагретую солнцем поверхностную воду на запад, из-за чего у берегов Индонезии и Австралии она накапливается, а ее уровень становится выше. В то же время у берегов Перу и Эквадора из глубин поднимается холодная вода, что создает там относительно прохладный и засушливый климат.

В переводе с испанского название означает "мальчик" или "Младенец Христос" - имя явлению было дано перуанскими рыбаками, которые заметили, что теплая вода приходит к их берегам как раз около Рождества. Во время Эль-Ниньо экваториальные ветры ослабевают, либо меняют направление на противоположное. Этот сдвиг позволяет огромной массе теплой воды устремиться из западной части Тихого океана к берегам Северной и Южной Америки.

Что такое супер-Эль-Ниньо?

Термин "супер -Эль-Ниньо" не признается в качестве официального, но все равно широко используется в научной среде для описания события, когда температура поверхности моря в центральной и восточной частях экваториальной Пацифики как минимум на 2°C превышает средние многолетние значения. Для возникновения обычного Эль-Ниньо достаточно превышения в 0,5°C, а сильный Эль-Ниньо фиксируется при отклонении не менее 1,5°C. При этом даже умеренный Эль-Ниньо увеличивает шансы на возникновение определенных погодных и климатических аномалий..

Супер-Эль-Ниньо уже приближается?

По прогнозам, в данный момент формируется мощное колебание Эль-Ниньо, которое, похоже, достигнет статуса "супер", то есть одного из самых сильных за всю историю наблюдений. Во второй половине весны этого года температура поверхности моря в ключевом регионе мониторинга приблизилась к этому порогу. Ситуация подогревается аномальным теплом глубоко под поверхностью океана: температура воды на глубине местами превышает норму больше чем на 6°C.

Всемирная метеорологическая организация ожидает, что вероятность явления Эль-Ниньо этим летом достигнет 80%. Эксперты считают, что данное явление сохранится до конца года, и его влияние на глобальные температуры будет ощущаться до конца зимы 2027 года.

Нацуправление океанических и атмосферных исследований США оценивает вероятность того, что явление достигнет уровня "супер", с потенциальным повышением температуры воды до 2,5-3°C выше нормы, как 3 к 1. Это может сделать грядущий Эль-Ниньо одним из сильнейших в XXI веке, сравнимым по силе с катастрофическими событиями 1997-1998 и 2015-2016 годов.

Чем опасен Эль-Ниньо?

Опасность Эль-Ниньо состоит в нарушающем привычный ход вещей глобальном влиянии. По сути, выброс огромного количества тепла из океана в атмосферу "перезагружает" климатическую систему, уменьшая возможность возникновения на планете экстремальных погодных явлений.

Наводнения и засухи. В 2026 году прогнозируют обильные осадки в Восточной Африке, южных штатах США и некоторых регионах Южной Америки. В то же время в Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии и значительной части южной Африки установится засушливая и знойная погода, что вызовет дефицит воды, увеличит нагрузку на водные резервуары и повысит риск возникновения лесных пожаров;

В 2026 году прогнозируют обильные осадки в Восточной Африке, южных штатах США и некоторых регионах Южной Америки. В то же время в Австралии, Юго-Восточной Азии, Индии и значительной части южной Африки установится засушливая и знойная погода, что вызовет дефицит воды, увеличит нагрузку на водные резервуары и повысит риск возникновения лесных пожаров; Продовольственная безопасность . Сельскохозяйственные сбои - одно из самых серьезных последствий. Засуха снижает урожайность риса, кукурузы и пшеницы в Азии и Австралии. Так, например, в Индии из-за Эль-Ниньо ожидается муссон с уровнем осадков всего 90% от нормы, что подразумевает дефицит дождей. Это происходит на фоне и без того высоких цен на продовольствие: с начала 2026 года цены на пшеницу выросли примерно на 20%, а на рис - на 15%. В то же время избыточные осадки могут уничтожить урожай в других регионах, например, в Кении, где после катастрофического Эль-Ниньо 1997-1998 годов были уничтожены посевы, дороги и системы орошения, а экономике страны был нанесен огромный ущерб. Эль-Ниньо также серьезно нарушает океанические экосистемы. Теплая вода не дает холодной, богатой питательными веществами воде подниматься к поверхности, в результате чего сокращается количество фитопланктона. Особенно сильно страдает перуанский анчоус, уловы в первом квартале этого года упали на 28% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Рост цен на энергоносители и удобрения из-за конфликтов на Ближнем Востоке лишь усугубляет картину;

. Сельскохозяйственные сбои - одно из самых серьезных последствий. Засуха снижает урожайность риса, кукурузы и пшеницы в Азии и Австралии. Так, например, в Индии из-за Эль-Ниньо ожидается муссон с уровнем осадков всего 90% от нормы, что подразумевает дефицит дождей. Это происходит на фоне и без того высоких цен на продовольствие: с начала 2026 года цены на пшеницу выросли примерно на 20%, а на рис - на 15%. В то же время избыточные осадки могут уничтожить урожай в других регионах, например, в Кении, где после катастрофического Эль-Ниньо 1997-1998 годов были уничтожены посевы, дороги и системы орошения, а экономике страны был нанесен огромный ущерб. Эль-Ниньо также серьезно нарушает океанические экосистемы. Теплая вода не дает холодной, богатой питательными веществами воде подниматься к поверхности, в результате чего сокращается количество фитопланктона. Особенно сильно страдает перуанский анчоус, уловы в первом квартале этого года упали на 28% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Рост цен на энергоносители и удобрения из-за конфликтов на Ближнем Востоке лишь усугубляет картину; Экономические потери и нарушение цепочек поставок. Только два супер-события прошлого (1982-1983 и 1997-1998 годов) обошлись мировой экономике в $4,1 трлн и $5,7 трлн соответственно. Во время этих явлений развивающиеся страны пострадали сильнее всего. В 2026 году эти риски усугубляются тем, что мир все еще оправляется от последствий конфликтов и перебоев в торговле, которые и так нарушили цепочки поставок удобрений, что вкупе с Эль-Ниньо может привести к росту цен на продовольствие и голоду в числе регионов;

Только два супер-события прошлого (1982-1983 и 1997-1998 годов) обошлись мировой экономике в $4,1 трлн и $5,7 трлн соответственно. Во время этих явлений развивающиеся страны пострадали сильнее всего. В 2026 году эти риски усугубляются тем, что мир все еще оправляется от последствий конфликтов и перебоев в торговле, которые и так нарушили цепочки поставок удобрений, что вкупе с Эль-Ниньо может привести к росту цен на продовольствие и голоду в числе регионов; Здоровье. Изнуряющая жара вызывает тепловые удары, а также всплеск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Помимо прямого воздействия, Эль-Ниньо провоцирует вспышки инфекционных заболеваний. Ливни оставляют стоячую воду для откладывания яиц, а во время засух люди хранят воду в открытых емкостях, что также привлекает комаров. Это ведет к вспышкам малярии, лихорадки денге, вируса Зика, лихорадки Западного Нила и лихорадки Рифт-Валли;

Изнуряющая жара вызывает тепловые удары, а также всплеск сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний. Помимо прямого воздействия, Эль-Ниньо провоцирует вспышки инфекционных заболеваний. Ливни оставляют стоячую воду для откладывания яиц, а во время засух люди хранят воду в открытых емкостях, что также привлекает комаров. Это ведет к вспышкам малярии, лихорадки денге, вируса Зика, лихорадки Западного Нила и лихорадки Рифт-Валли; Энергетика. Засуха снижает выработку гидроэлектростанций из-за падения уровня воды в водохранилищах, а возросшая потребность в кондиционировании воздуха повышает нагрузку на электросети, вызывая перегрузку и аварийные отключения.

Будет ли супер-Эль-Ниньо в России?

Прямого катастрофического влияния на большую часть России Эль-Ниньо не оказывает, так как территория страны находится далеко от эпицентра событий. Однако, в конце этого года и в начале следующего опосредованное воздействие на Россию в виде некоторых погодных аномалий все же будет:

В европейской части страны могут наблюдаться более сухие и жаркие периоды, особенно в летние месяцы, с повышенной вероятностью длительных периодов жаркой погоды;

Дальний Восток - это та часть России, которая потенциально может ощутить на себе наиболее заметные последствия. Основная угроза здесь связана с ростом числа тропических циклонов в Тихом океане. Некоторые из них могут достигать южных районов Дальнего Востока (например, Приморья), вызывая интенсивные осадки и наводнения, а также резкие и неожиданные перепады температуры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда был последний Эль-Ниньо?

В 2023-2024 годах произошло одно из наиболее мощных явлений Эль-Ниньо за всю историю наблюдений. Это событие стало пятым по силе за весь период изучения климата и оказало значительное влияние на то, что 2024 год оказался самым жарким в истории планеты. Во время этого явления глобальная средняя температура впервые превысила отметку в 1,5°C выше доиндустриального уровня. После Эль-Ниньо наступила нейтральная климатическая фаза, а затем, в конце 2024 года и начале 2025 года, появилась слабая Ла-Нинья. Но самым мощным Эль-Ниньо в истории остается явление, наблюдаемое в 1997-1998 годах.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья - в чем разница?

Разница между ними состоит в температуре воды в экваториальной части Тихого океана, что определяет их полярные эффекты:

Эль-Ниньо - это теплая фаза, наступающая, когда пассаты ослабевают, позволяя нагретым поверхностным водам сместиться на восток. В результате океан становится теплее, что ведет к штормам и наводнениям на западе Америки и засухам в Азии;

Ла-Нинья (в переводе "девочка") - это холодная фаза. Она наступает, когда пассаты становятся необычно сильными, оттесняя теплую воду еще дальше на запад. В это время у побережья Южной Америки из глубин поднимается большое количество холодной воды. Ла-Нинья провоцирует засухи в западном полушарии и мощные наводнения и муссоны в восточном.

Между этими фазами существует нейтральная стадия, когда все показатели близки к средним многолетним значениям, и погода формируется под влиянием других факторов. Цикл между этими фазами длится от двух до семи лет.

Как Эль-Ниньо влияет на глобальную экономику?

Ученые Дартмутского колледжа проанализировали долгосрочные экономические последствия и выяснили, что последствия Эль-Ниньо сохраняются до пяти лет и более, а в некоторых случаях могут длиться до 14 лет. Глобальная экономика потеряла $4,1 трлн после события 1982-1983 годов и $5,7 трлн после события 1997-1998 годов, причем бремя последствий ложится в основном на беднейшие тропические страны. Эти оценки более чем в 100 раз превышают предыдущие оценки Всемирного банка, поскольку они учитывают долгосрочные последствия для экономического роста, а не только прямой ущерб. По оценкам исследователей, прогнозируемое на 2026 год событие может сдержать мировую экономику на сумму до $3 трлн к 2029 году, а общие потери для мировой экономики в XXI веке могут составить $84 трлн.

Кто пострадает от Эль-Ниньо больше всего?

Южная Африка. Регион уже страдает от засух 2023-2024 годов, когда 70% населения, зависящего от сельского хозяйства, столкнулись с острой нехваткой продовольствия, и шесть стран объявили чрезвычайное положение. Теперь эксперты прогнозируют 77% вероятности того, что Эль-Ниньо этого года вновь затронет регион, угрожая продовольственной безопасности;

Регион уже страдает от засух 2023-2024 годов, когда 70% населения, зависящего от сельского хозяйства, столкнулись с острой нехваткой продовольствия, и шесть стран объявили чрезвычайное положение. Теперь эксперты прогнозируют 77% вероятности того, что Эль-Ниньо этого года вновь затронет регион, угрожая продовольственной безопасности; Восточная Африка. Эль-Ниньо несет этому региону повышенный риск наводнений в бедных дренажными системами городских районах, а также вдоль рек и в зонах, подверженных затоплениям;

Эль-Ниньо несет этому региону повышенный риск наводнений в бедных дренажными системами городских районах, а также вдоль рек и в зонах, подверженных затоплениям; Южная Америка . В Колумбии вероятность наступления Эль-Ниньо оценивается почти в 90% к началу осени, что принесет с собой засуху, более высокие температуры, нехватку воды и энергетическое давление, особенно в уязвимых регионах страны;

. В Колумбии вероятность наступления Эль-Ниньо оценивается почти в 90% к началу осени, что принесет с собой засуху, более высокие температуры, нехватку воды и энергетическое давление, особенно в уязвимых регионах страны; Азия и Австралия. Эль-Ниньо приносит засуху и жару по всей Австралии, в Юго-Восточной Азии, Индии (где ожидается муссон с уровнем осадков лишь 90% от нормы) и частично южной Азии. При этом на юге США, частично Ближнем Востоке и южно-центральной Азии ожидаются сильные осадки.

Как Эль-Ниньо влияет на ураганы?

Эль-Ниньо по-разному воздействует на тропические штормы в зависимости от бассейна: