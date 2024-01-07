Советский модернизм в Тбилиси: 6 менее известных памятников

Такие советские модернистские памятники как мозаичные панно и монолиты остаются не только важным элементом городской застройки, но и произведением искусства. Расскажем, где в Тбилиси можно увидеть памятники советской модернистской архитектуры, когда и кем они были созданы, и чем примечательны.

Тем, кто уже увидел такие знаменитые модернистские здания Тбилиси как жилой комплекс на плато Нуцубидзе, Дворец торжественных обрядов и Здание Министерства автомобильных дорог, а также съездил на окраины к “Летописи Грузии” и бывшему археологическому музею, будет интересно узнать, какие еще архитектурные сокровища спрятаны в столице Грузии.

"Экспо Грузия"

Где находится: район Дидубе, проспект Акакия Церетели, 118

Выставочный центр "Экспо Грузия", который ранее назывался ВДНХ - это комплекс залов и павильонов, специально построенный в Тбилиси в 1961-1971 годах для проведения торговых ярмарок. Теперь на территории выставочного пространства "Экспо Грузия", спроектированного архитектором Леонидом Мамаладзе, проводят различные мероприятия, включая ежегодные международные фестивали, посвященные книгам (TIBF), вину (WinExpo) и современному искусству (TAF).

Территория открыта для публики, с пешеходными дорожкам, искусственными прудами, садами и кафе здесь соседствуют модернистские зданиям, мозаики и скульптуры в окружении высоких пальм. Мозаика во всю стену у входа, сотворенная художникам Леонардо Шенгелая в 1963 году, изображает космонавтов и ученых. Рядом находится скульптура "Творчество", изображающая мужчину, женщину и ребенка, держащих символы науки и просвещения на вытянутых ладонях.

Техническая библиотека

Где находится: район Вера, ул. Мераба Костава, 45/57

Этот шедевр модернизма сразу узнаваем по своим парусообразным солнцезащитным козырькам. Конструкция здания напоминает аккордеон благодаря симметричным опорам, но по бокам в стенах есть круглые отверстия, похожие на иллюминаторы, из-за чего создается ощущение, что это огромный бетонный корабль. Спроектированное в 1985 году архитектором Гарри Бичиашвили здание в настоящее время вмещает различные предприятия. Один этаж по-прежнему функционирует как библиотека, входящая в состав Национальной научной библиотеки Грузии. В ней можно увидеть оригинальные советские рельефные скульптуры, гобелен на стене и другие интерьерные украшения.

Бывший Дворец культуры профсоюзов

Где находится: район Сабуртало, проспект Важи-Пшавелы, 43

Это бруталистская постройка, расположенная около входа на станцию метро "Делиси", была бы абсолютно непримечательной, если бы не огромное мозаичное панно. Здание, построенное в качестве Дворца культуры профсоюзов в начале 1970-х тремя грузинскими архитекторами, украшает работа Зураба Церетели, в основном известного по монументальному комплексу "Летопись Грузии". Мозаика, покрывающая верхнюю часть здания, называется "Человек, труд - смысл и красота бытия" и изображает людей, животных и солнце, вплетенные в яркий орнамент. Интересно, что это была первая церетелевская мозаика в Тбилиси.

Здание по-прежнему функционирует как пространство для мероприятий. На нижних уровнях есть несколько небольших книжных магазинов, поэтому в него можно зайти. Лестничный пролет украшают фигуры, в которых можно разглядеть быков, часть из них высечена на бетонной стене, а часть выполнена в витражной технике, поэтому при определенном освещении они выглядят очень красиво. В будущем центр планируется снести.

Мемориал Шота Руставели

Где находится: квартал Лоткинская гора района Надзаладеви, улица Николоза Худадова, около остановки "Мемориал Шота Руставели"

Этот изогнутый бетонный обелиск был поставлен в честь 800-летия со дня рождения великого грузинского поэта Шота Руставели в 1973 году. Но конечный проект должен был выглядеть иначе: строительство остановилось из-за временного запрета на возведение памятников. Архитекторы Нодар Джобадзе и Александр Бакрадзе начали строительство в 1980-х годах. Мемориал должен был быть в два раза выше, а внизу должно быть большое вытянутое здание центр искусств и культуры - но проект был заброшен, осталось лишь 40-метровое бетонное основание. С тех пор на него были добавлены зацепы, чтобы использовать в качестве скалодрома. Теперь он скорее известен как памятник городскому скалолазанию.

Здание Арашенда

Где находится: район ЗГВИС, улица 414-й Анапской Дивизии, 21а

Арашенда переводится с грузинского как здание, которое "не было построено". Этот 17-этажный дом должен был стать отелем "Одиши", но его бросили на полпути строительства и вместо этого превратили в апартаменты. Строительство здания, которое должно напоминать открытую книгу, было начато в 1982 году, но его так до конца и не завершили. Можно подняться по одной из внешних лестниц, чтобы полюбоваться прекрасным видом на "Летопись Грузии".

Кладбище Мухатгверди

Где находится: улица Мухатгверди

Кладбище Мухатгверди расположено на окраине Тбилиси в сторону Мцхеты. В 1970-х годах известного архитектора Виктора Джорбенадзе, который впоследствии спроектировал Дворец торжественных обрядов, пригласили построить здесь комплекс зданий. Несмотря на то, что это ритуальное здание обычно называют крематорием, оно никогда не использовалось для кремации. Вместо этого необычное здание с башнями-близнецами, которое сейчас находится уже в плохом состоянии, служило залом для поминок, а потом складом. Еще три здания, построенные Джорбенадзе, включая водонапорную башню, заброшены.

Где еще увидеть советские мозаики в Тбилиси?