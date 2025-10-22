«Сокровища Северного Кавказа»: что за тур и стоит ли ехать?

Северный Кавказ — калейдоскоп культур, языков, эпох и природных чудес. За одну поездку там можно увидеть снежные пики пятитысячников и древние боевые башни, искупаться в целебных нарзанах, попробовать 33 вида сыра и услышать, как звучит осетинский эпос «Нарты». Тур «Сокровища Северного Кавказа» — это 8–12-дневное путешествие по пяти–семи республикам.

Дагестан, Чечня, Ингушетия, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и иногда Ставропольский край - за последние годы такие туры стали одними из самых востребованных внутрироссийских направлений. По данным Ростуризма, в 2024 году регион посетило более 3,5 млн туристов, почти в два раза больше, чем пять лет назад.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что обычно входит в программу тура?

День 1–2. Прилет в Минеральные Воды или Махачкалу

Большинство туров стартует из аэропорта Минеральные Воды — самого удобного хаба региона. Отсюда сразу отправляются в Приэльбрусье: подъем по канатке на высоту 3847 м (станция «Гара-Баши» — самая высокая в Европе), виды на двуглавый Эльбрус и первый глоток горного воздуха.

День 3. Кабардино-Балкария

Голубые озера Церик-Кель, Чегемские водопады, парапланеризм над Чегемским ущельем и древний аул Эль-Тюбю — место, где до сих пор живут в родовых башнях XIV века.

День 4–5. Северная Осетия

Город мертвых Даргавс — самый большой некрополь Кавказа (95 склепов XIV–XVIII веков), потрясающий своей мрачной красотой. Затем — Фиагдонское ущелье, Аланский монастырь, Кобанская культура в музее и, конечно, осетинские пироги с сыром, с свекольной ботвой и с мясом.

День 6. Ингушетия

Башенные комплексы Эгикал, Таргим, Эрзи и Вовнушки — последний часто называют «замком на скале» и включают в список самых красивых мест России. Джейрахское ущелье выглядит так, будто его рисовал художник-фантаст.

День 7–8. Чечня

Грозный за 15 лет превратился в один из самых современных и безопасных региональных центров страны. Мечеть «Сердце Чечни» (одна из крупнейших в Европе), небоскребы комплекса «Грозный-Сити», высокогорное озеро Кезеной-Ам — самое большое и красивое на Северном Кавказе (высота 1870 м). Многие туристы признаются: именно здесь испытывают самый сильный «культурный шок».

День 9–11. Дагестан

Самая многонациональная республика России (более 30 коренных народов). Здесь обычно показывают:

Сулакский каньон (глубже Гранд-Каньона в США на 120 метров),

аул-призрак Гамсутль на вершине горы,

бархан Сарыкум — второй по величине в мире,

кубачинские мастера серебра,

Гуниб — самый высокогорный населенный пункт Европы (2100 м),

Дербент — самый древний город России (5000 лет!), Нарын-Кала и магалы с узкими улочками.

День 12. Возвращение

Обратно в Минеральные Воды или Владикавказ, с чемоданом сыра, вязаных носков, горного меда, чурчхелы и ощущением, что ты увидел целых пять разных стран за одну поездку.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему тур стал хитом?

Безопасность

Миф о «опасном Кавказе окончательно развеян: по статистике МВД, уровень преступности в Чечне, Ингушетии и Дагестане ниже, чем во многих центральных регионах.

Уникальный микс

Где еще за 10 дней увидишь и буддистский храм, и крупнейшую мечеть Европы, и древние христианские храмы, и языческие святилища?

Гастрономия

Хычины, чуду, хингалш, долма, шашлык из молодого барашка, десятки видов сыра и травяной чай, от которого хочется жить вечно.

Цена

Тур «все включено» (проживание, трехразовое питание, все входные билеты и трансферы) в 2025 году стоит от 75 до 140 тысяч рублей с человека — дешевле многих зарубежных направлений.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кому подойдет тур?

Тем, кто устал от Турции и Египта и хочет чего-то настоящего.

Любителям гор и активного отдыха (есть варианты с трекингами, конными прогулками, джиппингом).

Фотографам — каждый день здесь как новая открытка.

Тем, кто интересуется историей и этнографией: ни в одном другом регионе России не сохранилось столько живых традиций.

Словом, тур «Сокровища Северного Кавказа» - путешествие, после которого слово «Кавказ» перестает быть просто географическим понятием. Оно становится личным воспоминанием о запахе горных трав, вкусе настоящего хычина и ощущении, что ты прикоснулся к чему-то очень древнему и при этом удивительно живому.