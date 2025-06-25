Сколько и на что будут тратить страны НАТО?

25 июня в Гааге прошел саммит НАТО-2025. Он стал первым за 10 лет, где было принято решение поднять оборонные расходы членов альянса более чем в два раза. Почему НАТО хочет тратить больше, чего боятся члены альянса и на что пойдут сотни миллиардов долларов?

Что такое НАТО?

Если говорить простыми словами, НАТО - это международный военный альянс, в который на сегодняшний день входят 32 страны. Функционирует альянс с 1949 года, а его основные цели: продвижение демократических ценностей и решение конфликтов мирным путем. В основе НАТО - договор о коллективной обороне, Вашингтонский договор, 5 Статья которого рассматривает нападение на любого из членов союза как нападение на всех участников Североатлантического альянса.

Несмотря на то, что членов-основателей НАТО 12, главным в альянсе по сей день остаются США: у них самая мощная армия и они больше всех тратят на коллективную оборону - около 3,5% от ВВП.

Сколько страны НАТО платят за членство?

В 2014 году страны-члены НАТО договорились тратить 2% от своих ВВП на оборонные расходы или, другими словами, за членство в альянсе. Основные причины: угроза со стороны России и нестабильность на Ближнем Востоке. Между тем, почти две трети бюджета НАТО покрывается за счет США.

Если говорить о бюджете НАТО по странам, то в 2024 году меньше всех внесли в казну оборонного альянса Испания, Бельгия, Люксембург, Словения, Канада, Португалия, Италия, Черногория и Хорватия: их взносы составили от 1,2 до 1,9%.

Больше всех вложили Польша - 4,1%, Эстония - 3,4%, Латвия - 3,4% и США - 3,4% от собственных ВВП.

Итоги саммита НАТО в Гааге

На последнем саммите НАТО в Гааге члены альянса единогласно приняли решение о повышении расходов на оборону до 5% от ВВП к 2035 году. Второй результат встречи участников альянса: подтверждение генсеком Марком Рютте приверженности Дональда Трампа 5 Статье Вашингтонского договора. Правда, сам американский лидер предпочёл публично не высказывать своё мнение по этому вопросу, подчеркнув лишь, что ”5 Статью можно трактовать по-разному”.

Почему НАТО повысила расходы на оборону?

Причин, по которым страны НАТО согласились поднять расходы на оборону до 5% (до этого ”порог” членства в альянсе вызывал разногласия и недовольство в отдельных странах), несколько:

Первая и основная: европейские члены альянса боятся, что Трамп может вывести США из НАТО. Об этом он намекнул во время саммита 2018 года в свой первый срок в качестве президента США. Причина, по которой американский лидер был готов отказаться от альянса - слишком большие расходы США и тот факт, что Европа чрезмерно полагается на Вашингтон в плане защиты от возможных угроз. Для США действительно не так просто нести основное бремя расходов НАТО, учитывая, что страна в настоящее время задействована, хотя и опосредованно, в нескольких конфликтах, продолжающихся в мире. Страны НАТО боятся Россию: в финальном коммюнике саммита 2025 вторым пунктом прописано, что необходимость поднять оборонные расходы связана с угрозой, исходящей от России в отношении Европейско-Атлантической системы безопасности.

На что пойдут деньги НАТО?

Из 5% ВВП, которые страны НАТО обязуются платить за защиту со стороны Северо-Атлантического альянса, 70% процентов суммы пойдёт на основные военные расходы, то есть на военный контингент и оружие, а еще 30% - на инфраструктуру, обеспечивающую безопасность, в частности дороги, порты, мосты, кибербезопасность и тому подобные проекты. Первые итоги нового бюджета будут подведены в 2029 году. До сегодняшнего дня все деньги, которые тратились на НАТО, шли на военные расходы. В 2024 году они составили $ 1,75 трлн.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько теперь страны НАТО будут тратить на оборону?

По словам Марка Рютте, странам НАТО будет несложно выделить 5% из своего бюджета, чтобы обеспечить оборонные расходы альянса. С этим утверждением согласны не все: Испания, например, заявила, что может отдавать только 2%. Правда, против финального коммюнике альянса Мадрид возражать не стал после угроз Трампа применить к стране экономические меры.

Каким образом члены НАТО будут выделять деньги на альянс пока неизвестно: каждый сам будет принимать решение, какие расходы урезать, чтобы к 2035 году прийти к цели в 5%. ЕС, в частности, одобрил создание фонда в $174 млрд: из него средства в качестве кредита будут выделяться странам, которые не могут оплатить совместные оборонные проекты.

Новые расходы стран НАТО в рамках 5-процентного порога будут выглядеть следующим образом при условии, что их ВВП будет оставаться приблизительно таким же, как в 2024 году:

США - $1, 4 трлн (сейчас - чуть менее триллиона)

Германия - $230 млрд (сейчас - почти $98 млрд)

Франция - $158 млрд (сейчас - $64 млрд)

Великобритания - 176 млрд (сейчас - $82 млрд)

Канада - $112 млрд (сейчас - $30,5 млрд)

Италия - $118, 5 млрд (сейчас - $34 млрд)

Испания - $83,5 млрд (сейчас - $21 млрд)

Турция - $66 млрд (сейчас - почти $23 млрд)

Нидерланды - $61 млрд (сейчас - около $22 млрд).

Остальным странам членам-НАТО, ВВП которых варьируется от 16 млрд (Северная Македония) до 845 млрд (Польша) к 2035 году придётся платить за членство в НАТО и гарантии безопасности со стороны альянса от $800 млн до $42 млрд ежегодно.