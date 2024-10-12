Иллюзия победы, иллюзия единства: Как проходит саммит НАТО в Гааге?

Саммит НАТО в Гааге проходит в мрачной атмосфере: у Европы нет денег на увеличение расходов на оборону, а президент США Дональд Трамп не добился успеха в уничтожении иранской ядерной программы.

В Гааге стартовал ежегодный саммит НАТО. Он проходит на фоне глобальной турбулентности и обострения ситуации между Израилем/США и Ираном. Несмотря на продолжение боевых действий на Украине и едва не начавшуюся полномасштабную войну на Ближнем Востоке, в фокусе внимания лидеров США, Канады и Европы будут, прежде всего, экономические вопросы. Речь пойдет о финансовых обязательствах государств-членов военно-политического блока, особенно в свете растущих требований Дональда Трампа к увеличению оборонных расходов.

Финансовые проблемы НАТО

Президент США, как всегда, ставит вопросы финансов на передний план своих переговоров, подчеркивая недобросовестность союзников в распределении военных обязанностей. Он видит, что в НАТО именно Америка несет основное бремя финансирования организации, по этой причине в рамках саммита ожидается согласование повышенного целевого показателя расходов на оборону - до 5% ВВП каждого члена альянса к 2035 году. Это решение может быть пересмотрено в 2029 году, что уже становится предметом иронии среди наблюдателей, принимающих во внимание возможность смены президентской администрации в США после выборов 2028 года.

В настоящий момент ни одна страна НАТО не дотягивает до утвержденного целевого показателя финансирования обороны в 5% ВВП. Испания уже заявила о намерении оставить оборонный бюджет на уровне 2,1% ВВП, что вызвало значительное недовольство у Трампа и могло даже помешать согласованию общего заявления саммита. По информации британских СМИ, в итоговом коммюнике, который сократят до одной страницы, будут досконально прописаны финансовые обязательства стран НАТО.

Трамп еще в начале саммита продемонстрировал свое пренебрежение к европейским партнерам. Встречи в Гааге начались накануне, но президент США вылетел в Нидерланды только в середине дня. Европейцы, конечно, недовольны такой надменностью, но вынуждены подстраиваться под лидера коллективного Запада. По предложению принимающей стороны, было решено ограничиться одним трехчасовым заседанием вместо привычных трех отдельных сессий - на все из них Трамп все равно не пошел бы.

В задабривании президента США особые усилия предпринимает генсек НАТО Марк Рютте. Он, будучи премьером Нидерландов, являлся, пожалуй, единственный европейским лидером, которому удавалось находить ключ к сердцу Трампа. Рютте старается поддерживать положительную атмосферу и обещает увеличить инвестиции в ВПК стран НАТО, чтобы не подвести Трампа, который уже заручился поддержкой лидеров восточноевропейских стран.

Иран и Украина

Хотя все внимание сосредоточено на пресловутых 5% от ВВП, ясно, что руководители НАТО не обойдут вниманием геополитические конфликты, даже если обсуждать их придется больше в кулуарах, чем на основной сессии. На слуху сейчас больше Иран, чем Украина. Предварительные отчеты Пентагона указали на то, что удары по иранским ядерным объектам не нанесли серьезного урона, а лишь отложили развитие ядерной программы Тегерана на несколько месяцев. Эти данные подрывают попытки Трампа представить данное событие как большую внешнеполитическую победу США, чем вызывают значительное недовольство в окружении президента.

Среди особенностей саммита есть и вопрос об участии украинского президента Владимира Зеленского. Ожидается, что он встретится с Трампом, несмотря на попытки организаторов ограничить их контакты из-за возможных публичных конфликтов между двумя лидерами. Интересно, что Зеленский появился на саммите в черном деловом костюме, что может служить символом его стремления понравиться и вернуть доверие Трампа, утраченное после перепалки в Белом доме.

Саммит НАТО в Гааге показывает, как сложные геополитические реалии, внутренние противоречия и влиятельные игроки международной политики влияют на единство альянса. Лидеры НАТО находятся под давлением Трампа в необходимости пересмотреть свои финансовые обязательства. С одной стороны, это отвечает их интересам, ведь Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Дональд Туск сами говорят, что нужно вкладывать больше денег в оборону. С другой стороны, ЕС переживает экономический кризис, и вряд ли его члены смогут в ближайшие годы нарастить свои расходы на оборону. Но подписывать документ все равно придется, и Европа пойдет на условия Трампа, лишь бы не создать ощущение раскола в коллективном Западе.