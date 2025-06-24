Трамп: США не позволят Ирану обогащать уран

Президент США Дональд Трамп заявил, что не позволит Ирану заниматься обогащением урана. Соединенные Штаты готовы использовать военную силу для этого.

Лидер США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не позволит Ирану продолжать обогащение урана. Глава государства не исключил военный способ влияния на ситуацию.

"Последнее, что они (Иран - ред.) хотят делать - это что-то обогащать, они хотят восстановиться. И мы не позволим этому случиться... Военным путем мы не позволим"

– Дональд Трамп

По словам Трампа, ядерный проект Ирана отброшен "на десятилетия назад", а Исламская Республика "прошла через ад". По мнению лидера США, Тегеран больше не будет заниматься ядерными разработками, сосредоточившись на добыче нефти.

Как отметил Дональд Трамп, США "хорошо ладит" с Ираном, военная операция США привела к окончанию конфликта.

Отметим, что США нанесли удары по ядерным объектам Ирана в ночь на 22 июня. Иран в ответ атаковал ракетами американскую военную базу в Катаре.