Иран стал гораздо дальше от создания ядерного оружия – Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран после атак США имеет гораздо меньше возможностей создать ядерное оружие. По словам Рубио, США нанесли "существенный ущерб" ядерным объектам на территории Исламской Республики.
"Сегодня они гораздо дальше от [создания] ядерного оружия, чем были до того, как президент Трамп предпринял эти смелые действия. Существенный ущерб был нанесен целому ряду различных компонентов. Сегодня у них меньше возможностей, чем неделю назад, чтобы быстро создать ядерное оружие"
– Марко Рубио
Рубио также назвал ложными распространившиеся в СМИ материалы, которые были основаны на аналитике разведки США. Согласно этим данным, удары США не нанесли существенного урона, Иран по-прежнему обладает запасами обогащенного урана и работающими центрифугами, что дает Исламской Республике потенциальную возможность работать над созданием ядерного оружия.