Иран потребовал от США возместить ущерб после ударов

В Тегеране потребовали от США возместить ущерб после ударов по Ирану. Исламская Республика также планирует обратиться с жалобой в ООН.

США обязаны возместить Ирану ущерб, к которому привели удары американских ВВС по иранской инфраструктуре, заявил заместитель главы МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

"Вашингтон должен выплатить компенсацию за ущерб, причиненный иранским объектам"

- Саид Хатибзаде

Он отметил, что Тегеран планирует обратиться в ООН с жалобой по этому поводу.

Напомним, что в ночь на 22 июня США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.