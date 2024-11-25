Самурский лес: как попасть в субтропические джунгли Дагестана?

Густые лианы переплетаются с вековыми деревьями, солнечные лучи едва пробиваются сквозь зеленый полог, где-то рядом журчат родники и плещется редкая рыба. Это не тропики Амазонки, а Самурский лес — реликтовый уголок, расположенный на юге Дагестана и севере Азербайджана.

Расположенный в дельте реки Самур, у кромки Каспийского моря лес привлекает туристов первозданной красотой. Если вы мечтаете путешествии, которое сочетает экзотику, тишину леса и морской бриз, то Самурский лес станет идеальным местом.

Чем Самурский лес уникален?

В России Самурский лес площадью почти 2 тыс. га входит в Самурский государственный природный заказник и с 2019 года частично включен в национальный парк. Он находится в Магарамкентском районе Дагестана, в 200 км от Махачкалы.

Это единственный в России субтропический лиановый лес. Его называют "кавказскими джунглями" за пышные заросли, напоминающие тропические леса, и реликтовую природу, сохранившуюся со времен третичного периода. Здесь можно увидеть деревья, которым сотни лет, включая знаменитый 800-летний платан, ствол которого не обхватить и дюжине человек. Ему порядка 800 лет, как утверждают ученые, это самое древнее дерево в Дагестане. Его высота 30 метров.

Лес поражает своим биоразнообразием. Более тысячи видов растений, среди которых редкие орхидеи, розовые кувшинки, пробковые деревья, грецкие орехи и 16 видов лиан, они создают ощущение настоящей сказки. Среди животных — краснокнижные кавказская выдра, камышовый кот, а также птицы, такие как белохвостый орлан и кудрявый пеликан, сапсан, черный аист и другие. В реке Самур нерестятся лосось и форель и другие ценные породы рыб, а прибрежные озера привлекают стаи перелетных птиц. Это место — настоящий рай для любителей природы и экотуризма.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем интересен Самурский лес путешественникам?

Посещение Самурского леса даст возможность прикоснуться к первозданной природе и открыть уголки, где время словно остановилось. Прогулка по лесу — это путешествие через густые заросли, где лианы оплетают стволы, а кроны создают прохладную тень, где можно встретить множество всяких речушек, крохотных, лесные родники и водопады.

Посетите также место слияния трех рек, форелевое или осетровое хозяйство.

Можно совместить лесные прогулки с отдыхом у моря. С востока лес омывается Каспийским морем, всего в нескольких десятках метров от леса начинаются пляжи. Один из них имеет необычный черный оттенок из-за своего вулканического происхождения. Его принесла сюда река Самур, которая стекает с гор, образует широкую дельту, и впадает в море.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лучшее время для посещения

Осенью погода здесь мягкая, лес изобилует плодами, ягодами и орехами, которые можно собирать, а зимой он превращается в тихое царство, где можно наслаждаться покоем. Весной лес оживает, расцветают орхидеи, на водоемах можно встретить грациозных фламинго, а с июля по сентябрь на озерах распускаются лотосы. Прозрачные родниковые озера идеальны для фотографий и даже купания в жаркий день.

Как добраться?

Самурский лес находится недалеко от села Самур, в 15–20 км от города Магарамкент. Из Махачкалы (190 км) или от Дербента (60 км) удобнее всего проехать на машине. Общественный транспорт до села Самур ходит из Махачкалы (автобусы или маршрутки), но от села до леса лучше взять такси или арендовать авто. Дороги в районе леса грунтовые, поэтому внедорожник будет преимуществом.

По пути к лесу можно увидеть находящийся на берегу Каспия единственный в мире ракетный экраноплан "Лунь", построенный в СССР в 1980-х годах. Это нечто среднее между самолетом, кораблем и ракетоносцем, входивший в дивизион Каспийской флотилии. Он мог летать низко над водой на скорости до 500 км/час, из-за чего был незаметен для радаров. Сейчас объект установлен недалеко от села Арабляр Курахского района Дагестана, на месте, где в ближайшем будущем будет создан парк "Патриот".

Как лучше организовать прогулку?

Самурский лес — заказник и по нему лучше путешествовать с гидом. Самостоятельно найти интересные места сложно: тропы не маркированы, а указатели практически отсутствуют. Местные турфирмы предлагают однодневные поездки из Махачкалы или Дербента (от 3000 рублей с человека, включая трансфер). Либо в близлежащих селах можно договориться с местными жителями, которые знают лес и с удовольствием проведут вас по интересным местам, помогут увидеть редкие растения и животных, расскажут местные легенды.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что взять с собой?

Удобную обувь для лесных троп.

Средство от комаров — в лесу их немало, особенно летом.

Питьевую воду и перекус, так как кафе или магазинов в лесу нет.

Камеру или смартфон для фото — пейзажи здесь невероятные.

Купальные принадлежности, если планируете искупаться в озерах или на пляже.

В дождливые дни тропы и дороги могут быть скользкими. Инфраструктура минимальна, поэтому запаситесь терпением и духом исследователя.

Почему стоит посетить Самурский лес?

Самурский лес — это не просто природная достопримечательность, а место, где можно почувствовать себя первооткрывателем. Здесь сочетаются экзотика субтропиков, величие древних деревьев и магия каспийских пейзажей. Это идеальное место для тех, кто хочет разнообразить путешествие по Кавказу.