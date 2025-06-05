С Днем России 2025: когда, открытки и поздравления с 12 июня, история праздника

День России 2025 вот-вот наступит – праздник отмечают 12 июня. Представляем открытки и поздравления с Днем России. Расскажем, что это за праздник, выходной или нет, как отдыхаем на День России и о его истории.

Наступает День России – этот праздник отмечается в РФ широко и с размахом. В этот день устраиваются разнообразные праздничные мероприятия, концерты, соревнования и многое другое. А в Кремле президент России каждый год вручает государственные премии Российской Федерации.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда День России в 2025 году?

День России – праздник с постоянной датой. Каждый год он отмечается в один и тот же день – 12 июня. В 2025 году 12 июня выпадает на четверг.

Открытки с Днем России

В День России, как и в любой праздник, можно поздравить знакомых, родных и близких, коллег и просто приятелей с помощью открытки – настоящей бумажной или, если встретиться лично не получается, электронной. Красивую картинку на 12 июня можно отправить в каком-нибудь мессенджере, соцсети либо по электронной почте.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При желании можно сделать такую открытку самостоятельно, нарисовав картинку или сняв фото на подходящую тематику. Самые популярные мотивы для такого креатива – флаг России и в целом какие-то вещи, символизирующие Россию, например, березка.

Поздравления с Днем России

В дополнение к открытке или вместо нее можно отправить тем, кто дорог, текстовое поздравление. Их много в интернете на тематических сайтах или в посвященных празднику материалах СМИ.

А если есть желание и вдохновение, то можно придумать такое поздравление самостоятельно или хотя бы опираясь на готовые образцы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С Днем России! Пусть наша великая страна процветает, а сердца ее жителей наполняются гордостью за ее богатое прошлое и светлое будущее! Желаю ярких устремлений, новых свершений и веры в собственные силы!

С праздником, с днем России! Пусть ценности бело-сине-красного цветов российского триколора – благородство, преданность и мужество – всегда остаются с нами и в нас! Желаю, чтобы Россия крепла с каждым днем, а россияне гордились своей страной! Счастья, мира и благополучия вам!

Поздравляю с Днем России, дорогие друзья! Пусть белоствольные зеленолистные березки, символ нашей родной земли, каждый день дарят вам силу и вдохновение! Желаю, чтобы каждый уголок нашей необъятной Родины процветал, а люди в ней жили в мире и согласии!

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Примите мои поздравления с Днем России! В единстве нашей многонациональной семьи – великая сила, в согласии – наша мощь, в любви к Родине – наша гордость. Пусть процветает наша великая страна, а народ остается таким же сплоченным и счастливым!

С Днем России, ура! В великом прошлом нашей страны мы черпаем силы, в ее настоящем нам открываются возможности, в ее будущем нас ждут славные победы! Желаю всего самого наилучшего, радости, света и удачи во всем!

Выходной на День России

День России – это государственный праздник и официальный выходной день. Не стал исключением и 2025 год: 12 июня 2025 года – также нерабочий день.

12 июня является нерабочим с 1991 года.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как отдыхаем на День России в 2025 году?

В этом году на День России россиян ждут четыре выходных дня. Первый день из череды июньских "каникул" – собственно 12 июня, День России, выходной. Далее пятница 13 июня также будет нерабочей за счет переноса на нее 8 марта (Международный женский день), которое в 2025 году выпало на субботу. Суббота 14 июня и воскресенье 15 июня – обычные календарные выходные.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

История праздника

Почему День России отмечается именно 12 июня и когда его начали праздновать?

Праздник посвящен такому важному событию, как принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Документ был принят 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР. Декларация провозгласила главенство на территории РСФСР российской Конституции и ее законов.

Спустя ровно год, 12 июня 1991 года, прошли первые в истории страны выборы президента, они были всенародными и открытыми. Их выиграл Борис Ельцин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году, 11 июня 1992 года, Верховный Совет Российской Федерации издал постановление об объявлении 12 июня праздничной датой – праздник был назван День принятия Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации.

Через 6 лет, 12 июня 1998 года, Борис Ельцин выступил с инициативой дать празднику новое название – День России. Оно было официально присвоено ему с 1 февраля 2002 года, когда начал действовать новый Трудовой кодекс РФ.