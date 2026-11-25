День матери в России - один из самых любимых праздников. Расскажем, какого числа его отмечают, когда его дата. Представим самые красивые открытки и поздравления с Днем мамы в 2026 году.

Праздник День матери дорог и близок сердцу каждого человека, ведь мама – это самое главное в жизни каждого из нас.

День матери 2026 – когда в России?

Обычно День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2026 году его дата – 29 ноября. А в 2027 году праздник выпадет на 28 ноября.

История Дня матери в России

Последнее воскресенье ноября стало официальной датой Дня матери далеко не сразу.

Так, еще до Октябрьской революции в Петрограде в 1915 году главный инструктор городского отряда скаутов Рагнар Фернберг предложил ввести этот праздник. Его отметили 1 декабря, но традиции на этот раз не сложилось.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Советском Союзе, во времена перестройки, по инициативе учительницы из Грузии Эльмиры Гусейновой День матери стали отмечать в школах Баку. Впервые его отпраздновали в октябре 1988 года, после чего отмечать его начали каждый год. Затем Эльмира Гусейнова переехала в Ставрополь и буквально привезла День матери с собой – благодаря ее усилиям, он прижился и на новом месте.

В 1993 году правительство Якутии решило ввести праздник День матери на республиканском уровне. Его датой стало третье воскресенье ноября. Затем инициатива распространилась на Башкортостан и Челябинскую область.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Спустя несколько лет, в 1998 году депутат Госдумы и член комитета по делам женщин, семьи и молодежи Алевтина Апарина выступила с инициативой сделать День матери официальным праздником по всей стране. В том же году президент России Борис Ельцин подписал соответствующий указ, согласно которому День матери должен отмечаться в последнее воскресенье ноября. Так праздник стал всероссийским.

Красивые открытки с Днем матери в 2026 году

Чтобы поздравить маму с ее Днем, можно подарить ей красивую необычную открытку с поздравлением. Такие картинки с надписью легко отыскать в интернете.

Их часто публикуют в СМИ в статьях, посвященных празднику. Кроме того, как и к любым другим праздникам, открытки на День матери можно скачать бесплатно на тематических сайтах, где размещают открытки и поздравления практически на все праздничные даты.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если есть вдохновение, то можно сделать такую открытку самостоятельно. Например, трогательно будет смотреться ваше фото с мамой, украшенное теплым поздравлением, неважно, детское или взрослое. Еще один вариант – сфотографировать внука, красивые цветы, кошку, собачку – что-то, что любит мама, – и сделать открытку из этого снимка.

Поздравления с Днем мамы

Конечно, поздравление с Днем матери может быть в виде картинки. Но ее отлично дополнит и полноценное словесное поздравление. Найти его можно в интернете, там же, где и открытки, – в публикациях СМИ и на специальных сайтах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Дорогая мамочка, с Днем матери! Спасибо за твою бесконечную заботу и тепло, которое согревает даже в самые холодные дни. Ты - моя главная опора и духовный ориентир в жизни! Пусть все твои мечты сбываются, а сердце всегда будет полно радости!

Мама, поздравляю с праздником! Ты умеешь превратить обычный день в сказку, а любую беду – в пустяк, не стоящий внимания. Твоя любовь – самый ценный дар твоей семье, то есть нам. Желаю, чтобы жизнь радовала тебя так же, как ты сама радуешь всех вокруг!

С Днем матери! Дорогая мама, твоя доброта и мудрость делают мир светлее. Спасибо, что всегда понимаешь меня, поддерживаешь и не теряешь веры в мои силы. Пусть каждый день будет наполнен счастьем и спокойствием, а рядом будут только любящие люди!

Поздравляю с Днем матери! Ты мой самый родной человек! Твоя нежность – как тихий свет, который не смогут погасить никакие ветра. Спасибо за терпение, за уроки жизни, за то, что ты просто есть. Желаю здоровья и бесконечного вдохновения!

Мамочка, прими мои поздравления с твоим днем, Днем матери! Ты – человек, который умеет любить без условий и прощать без упреков. Пусть твоя жизнь будет такой же прекрасной, как твое доброе сердце. Счастья, уюта и самых теплых моментов рядом с близкими!

Как поздравить своими словами с Днем матери?

Можно поздравить маму с Днем матери и своими словами. Такое поздравление не обязательно должно быть очень длинным или украшенным цветистыми оборотами. Главное – чтобы оно шло из глубины души и от самого сердца. Тогда все обязательно получится!