29 ноября Россия отмечает День матери. Что это за праздник, как и когда он появился? В чем его значимость? Что можно подарить маме? Как отметить и кого поздравить, кроме мам?

Когда День матери в России?

День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В отличие от 8 Марта, например, этот день не государственный праздник, но при этом выходной у большинства россиян, именно благодаря выбору не фиксированной даты, а фиксированного дня недели для его празднования - воскресенья. В 2026 году последнее ноябрьское воскресенье - 29 число.

Когда международный День матери?

Международный или условно международный День матери (поскольку все-таки не все страны мира без исключения его придерживаются) - второе воскресенье мая. В 2026 году такие страны как США, Турция, Австралия, Казахстан и другие - уже отметили этот праздник 10 мая. Майский день матери появился благодаря усилиям американки Анны Джарвис, которая популяризировала праздник в честь своей мамы, умершей 9 мая, в начале XX века. Традиция отмечать день, посвященный мамам, пришла как раз из США и закрепилась во многих государствах мира.

История праздника в России

Россия отмечает День матери не с начала XX века, а с конца: в 1998 году президент Борис Ельцин подписал указ ”О дне матери” с целью продвижения и закрепления семейных ценности, а также поддержки бережного отношения к женщинам. Почему месяцем праздника был выбран именно ноябрь, неизвестно. Сегодня день матери - это официальный праздник, который отмечают как на государственном уровне - многодетным мамам вручают федеральные и региональные награды, так и в семейном кругу.

В чем суть Дня матери?

Суть Дня матери описала еще Олимпия Вишневская, секретарь Первого съезда по скаутизму, который состоялся в Санкт-Петербурге в 1915 году. Тогда она предложила скаутам - участникам молодежного движения юных разведчиков - отмечать День матери 1 декабря, как это делали скауты Великобритании, откуда движение пришло в Российскую Империю. Вот как Вишневская описывает важность этого праздника: ”Этот специально посвященный матери день, подчеркивая в глазах скаута святость чувства, связывающего мать с детьми, приучает его и в остальные дни года особенно сердечно и почтительно относиться к своим матерям”. Если говорить современным языком, День матери не про необходимость провести с мамой чуть больше времени, чем обычно, а про то, чтобы с него начать еще больше ценить самого важного человека в жизни большинства людей.

Какой символ у Дня матери?

Неофициальный символ Дня матери в России - цветок незабудка. В 2011 году его придумал московский благотворительный фонд ”Связь поколений”, который проводил ежегодные всероссийские акции ”Мама, я тебя люблю!” с целью продвижения на то время мало знакомого россиянам праздника. Незабудка была выбрана цветком акции, поскольку он, по преданию, способен напоминать о самых дорогих и близких людях. В рамках социальной кампании волонтеры фонда раздавали открытки с медвежонком, держащим в лапах незабудку. Сегодня на многих открытках, посвященных празднику, продолжают изображать незабудки наряду с другими цветами.

Что дарят на День мамы?

Подарок на День мамы - добрая традиция, придерживаться которой начинают все больше людей в России. Чаще всего на этот праздник дарят цветы, шоколадные наборы, походы в кафе и СПА, памятные вещи, украшения и поездки за границу. Что касается подарков своими руками, то делают их не только дети: связанный шарф или свитер, брошь ручной работы или картина, нарисованная для мамы - замечательные подарки для женщины, подарившей вам жизнь.

Еще одна хорошая идея для праздничного подарка: фотосессия нескольких поколений семьи. Суть ее в том, чтобы сделать двойные портреты, например, бабушки с мамой и мамы с ребенком, обозначив тем самым преемственность.

С Днем матери поздравляют только мам?

Не только своих мам можно поздравлять в праздник, посвященный матерям. Любая женщина, будь то наставник, учитель, воспитатель или просто хороший друг, который для вас почти также важен, как мама, может получать поздравления. Кроме того, не лишним будет поздравить бабушек, ведь они тоже мамы, и своих друзей, у которых есть дети. Не забудьте также и о крестных мамах: получить поздравления им будет очень приятно. Что касается поздравлений для женщин, потерявших своих детей, здесь нужно, в первую очередь, понимать, будут ли они уместными: у некоторых людей поздравления могут вызвать чувство горечи и тоски, а других, наоборот, порадовать.

Как отметить День матери?

Какого-то универсального празднования Дня матери, как, например, Нового года, нет: каждый отмечает так, как ему хочется. Кто-то проводит целый день с мамой, кто-то просто заходит в гости, чтобы вручить подарок, кто-то ограничивается телефонным звонком с поздравлениями. Какой бы вы для себя способ отметить праздник ни выбрали, помните, что главное - это искренность в своих намерениях и действиях, ведь мама - тот самый человек, который сразу поймет, если вы с ней будете проводить время из чувства долга, а не из любви.

Поздравления на День мамы

Поздравления на День мамы обычно содержат пожелания здоровья, радости, возможности качественного отдыха и тому подобных приятных вещей. В этот день можно поделиться с мамой своими самыми радостными воспоминаниями из детства, поблагодарить за весь тот труд, который она вложила в ваше воспитание, за ее поддержку и защиту. Хороший способ придумать достойное поздравление для мамы - понять, с чем или кем она у вас ассоциируется, например, с львицей, что защищает своих детенышей, или с орлицей, пролетающей десятки километров, чтобы накормить своих птенцов. Будьте искренними в своих чувствах, и тогда нужны слова для поздравления придут сами.