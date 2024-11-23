День матери 2025: когда, кого и как поздравить?

Последнее воскресенье ноября в России традиционно чествуют матерей. Несмотря на то, что День мамы - относительно молодой праздник в стране, его успели полюбить и у него даже появились свои традиции. Что такое День матери, кого и как нужно поздравлять - рассказываем в нашем материале.

Когда День матери 2025 в России?

30 ноября Россия отмечает День матери. Этот праздник государственный и всегда выходной, потому что приходится на последнее воскресенье ноября каждого года. В следующем, 2026м году, День матери будет 29 ноября, а еще через год - 28 числа. День матери в ноябре отмечают только в России: праздник был установлен на государственном уровне в 1998м году. Дату праздника, хоть она и плавающая, легко запомнить, ориентируясь, на начало Рождественского поста, которое выпадает на конец ноября.

В чем суть Дня матери?

Считается, что день матери важен для каждого, ведь у всех есть человек, которому он обязан своей жизнью. День матери, и в этом кроется значение праздника, отличный повод поблагодарить тех женщин, которые сыграли ключевую роль в воспитании и становлении, и любовь к которым не иссякает с годами.

Кого поздравляют в День матери?

В День мам, конечно же, в первую очередь поздравляют мам, но не только. Бабушки, тетушки, наставники и учителя - всех тех, кто дорог и близок, и кого в определенном смысле можно оценить как материнскую фигуру, поздравляют в День матери.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чем русский день матери отличается от международного?

По сути, особенной разницы между русским днём матери и международным нет, отличаются только даты. В США, например, а также в многих других странах мира, адаптировавших американскую традицию, День матери - это 10 мая, в Беларуси - 14 октября. В Азербайджане мам поздравляют в Международный женский день, а в Грузии - 3 марта.

История праздника День Матери

Матерей почитали с незапамятных времён древнейшие цивилизации по всему миру, и это был не просто один день в году. Культ Богини-матери насчитывает много тысячелетий и встречается практически во всех известных на сегодняшний день культурах. В древнем мире Богиня-мать считалась символом плодородия, изобилия, материнства и вообще жизни. На Руси земля олицетворяла мать всего живого, что есть вокруг. В самом понимании мироустройства существование планеты не представлялось возможным без матери.

С принятием христианства обожествление Матери-земли в определённом смысле воплотилось в отождествлении церкви с матерью всех верующих. Так Средневековая Европа в середине Великого поста начала отмечать Материнское воскресенье, которое люди старались проводить со своими матерями. Пожалуй, это первый пример, когда день матери получил определенную дату. Сегодня Материнское воскресенье празднуют католики и протестанты, а также англикане в Британии, Ирландии, Канаде и Австралии.

Своим распространением по всему миру (вне зависимости от даты) День матери во многом обязан США, где праздник, благодаря усилиям активистки Анны Джарвис, стал массово отмечаться в середине 1910х годов.

Традиции Дня матери

Несмотря на то, что День матери в России можно назвать относительно новым праздником, он уже успел приобрести свои традиции. Всё больше россиян знают о празднике, не в последнюю очередь благодаря соцсетям и в целом коммерциализации праздника. Сегодня на День матери в России традиционно:

ходят в гости к матерям/бабушкам - это главная традиция русского Дня матери;

дарят подарки;

поздравляют женщин-матерей, а также тех, кого можно назвать матерью в более широком смысле;

в больших городах местные власти устраивают торжества ко Дню матери, в том числе концерты, мастер-классы и другие мероприятия.

Символ Дня матери в России - простой синего цвета полевой цветок незабудка, символизирующий память, нежность и верность.

Что можно подарить маме на День матери?

Подарки на День матери - хорошая, но не обязательная традиция. Важно понимать, что любой подарок в этот праздник, каким бы он ни был, должен быть искренним и от души и еще лучше, если он сопровождается личным визитом и временем, проведённым с самой главной женщиной в жизни практически каждого человека. Выбирая подарок маме, не стоит гнаться за навязанными неизменной коммерциализацией праздника трендами: лучше отдать предпочтение тому, что может порадовать или пригодиться маме.

Среди универсальных подарков для мамы, можно выделить следующие:

цветы, которые всегда на первом месте, поскольку большинство женщин мира любят, когда им дарят цветы. Стоимость букета совершенно не важна, главное, чтобы он состоял из цветов, которые любит мама;

фотография семьи в красивой рамке. Сентиментальные подарки всегда в топе самых хранимых;

ювелирные украшения с памятной гравировкой, если мама любит украшения;

хороший шоколад/кофе, как и цветы, всегда приветствуются в качестве подарка;

открытка, в том числе, если позволяет фантазия и время, сделанная своими руками вне зависимости от вашего возраста: она и умилит, и позабавит маму, напомнив о том, как в детстве вы ей дарили самодельные подарки;

видео с памятными моментами. Очень многие любят пересматривать видео, на которых запечатлена вся семья. Сегодня возможностей для монтажа огромное множество и любой, при желании, сможет сделать видео для мамы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поздравления на День матери

Самое лучшее, что можно сделать на День мамы, это поздравить маму тёплыми искренними словами, по возможности, лично. Ведь внимание детей всегда дорого для большинства матерей. Слова на День матери не должны быть формальными: помните о том, что вы поздравляете самого близкого и дорогого человека в своей жизни. Желайте то, что вы действительно хотите пожелать своей маме, помимо традиционных здоровья и счастья, пусть даже поздравление получится весьма оригинальным.

Стихотворение ко Дню матери - хороший вариант поздравления, особенно если вы его напишете сами. Не стоит отмахиваться от одной из самых важных женщин в жизни четверостишием, скачанным из интернета.

Что касается слезных поздравлений на День матери - это на любителя. Здесь нужно понимать, насколько сентиментальны ваша мама и вы сами, и готовы ли вы плакать в такой замечательный день.

Как провести День матери?

Определенных сценариев в отношении того, как провести День матери нет: по большому счёту, каждая семья создаёт и придерживается своих традиций в этот праздник. Кто-то обязательно идёт в гости к маме, кто-то вместе с мамой отправляется на прогулку или в ресторан, кто-то просто звонит и поздравляет. День матери как праздник служит, в первую очередь, напоминаем о том, насколько важна роль мамы, без которой ребёнку попросту не выжить. К сожалению, бывает так, что люди воспринимают своих мам как должное, хотя, на самом деле, величайшая радость и счастье, когда рядом заботливый и любящий человек.