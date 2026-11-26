На этой неделе премьер-министр Никол Пашинян заявил о планах вывести всех российских пограничников страны и передать охрану государственных границ армянской стороне. Конкретных сроков он не назвал. О том, что сейчас происходит на армянской границе, расскажем в этом материале.

Российские пограничники несут службу в Армении с 1992 года по межгосударственному договору. Подразделения Пограничного управления ФСБ вместе с армянскими военными охраняют границы с Турцией и Ираном. С 2024 года начался процесс постепенного вывода российского контингента и его замены армянскими пограничниками.

Где в Армении служат российские пограничники?

Структура сохранилась еще с советских времен и включает четыре пограничных отряда:

Гюмри. Северо-запад, участок армяно-турецкой границы. Армавир. Турецкая граница по реке Араз. Арташат. Участок границы с Турцией и азербайджанским Нахчываном. Мегри. Крайний юг Сюника, граница с Ираном.

Силы погрануправления ФСБ остались только на линейных участках границы, в отрядах и на совместных патрулируемых участках.

Откуда уже вывели российских пограничников?

Процесс вывода два года назад.

Август 2024. Российские пограничники покинули аэропорт Звартноц в Ереване.

Январь 2025. Армянская сторона взяла под полный контроль КПП «Агарак» на границе с Ираном.

Февраль 2025. Российские сотрудники ушли из пункта пропуска «Маргара» на границе с Турцией.

Январь 2026. Армения взяла под свой контроль КПП «Ахурик» на турецкой границе.

Все действующие пункты пропуска находятся в ведении СНБ Армении. В отчете СНБ Армении за 2025 год прямо сказано, что ни один КПП на границе с Турцией и Ираном не обслуживается российской стороной.

Кем Армения заменит российских пограничников?

Пашинян подчеркивает, что Ереван «не стремится нанести ущерб интересам России» и благодарит пограничников за службу. В Армении ситуацию видят не как не разрыв, а как управляемый демонтаж без активного участия любых других военно-политических структур.

Почему Армения прощается с российскими пограничниками?

Официальная аргументация Еревана – реформа погранслужбы в рамках подготовки к либерализации визового режима с ЕС. В действительности это часть масштабного поворота Армении на Запад, предусматривающего постепенный выход республики из российской системы коллективной безопасности.

Что на практике означает вывод российских пограничников?

Формально Армения из ОДКБ не вышла и юридических процедур не инициировала. Для России уход с армянских границ не повлечет серьезных геостратегических последствий, поскольку российское военное (как и пограничное) – невелико. Численность дислоцируемой в стране 102-й базы в Гюмри, в том числе авиабазы «Эребуни» в Ереване, около 4 тысяч контрактников. Стратегических задач такими силами не решить. Соглашение о нахождении российской базы в Армении действует до 2044 года и, вероятно, Ереван не будет подавать запрос на продление действия документа.

С другой стороны, вывод российских пограничников (как и военных) может сказаться на обороноспособности Армении, так как она оказывается во внеблоковом статусе. Однако Ереван действует осторожно: сворачивает то, что можно свернуть без формального разрыва договоров (погранслужба), а в тех ситуациях, где нужен договор и большое политическое решение, выдерживает паузу и перекладывает инициативу на российскую сторону.

Ключевой фактор последовательного вывода российских пограничников – доверительный характер армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. Очевидно, Пашинян уверен, что миротворческий процесс между Арменией и Азербайджаном продолжиться, а процессы по интеграции энергосистем республик и транспортной инфраструктуры будут набирать обороты. Поэтому успехи в региональной внешней политике позволяют армянскому премьеру нивелировать острые вопросы многолетнего сотрудничества в области безопасности.

Что может повлиять на процесс и сроки вывода пограничников?