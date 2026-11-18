Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил российских пограничников за службу, заявив, что Ереван постепенно полностью возьмет на себя ответственность за охрану государственных границ страны.

Со временим российские пограничники покинут Армению, а границы страны будут охранять армянские пограничники, заявил сегодня после заседания правительства премьер-министр станы Никол Пашинян.

"Мы благодарны российским пограничникам за то, что они все эти годы стояли на наших границах. Но, думаю, что в ближайшие годы мы должны в полной мере взять на себя ответственность за охрану границ"

- Никол Пашинян

Сейчас охрану границ республики с Турцией и Ираном на основании договора от 1992 года обеспечивают совместные наряды российских и армянских пограничников, однако государство должно постепенно взять на себя всю ответственность за охрану государственной границы, - пояснил армянский премьер, отметив: пока четкого плана, на каких участках границы российские пограничники будут заменены армянскими, нет.

Со времен СССР система охраны государственной границы Армении с Турцией и Ираном осуществлялась пограничным управлением ФСБ России в Армении, которое включает четыре пограничных отряда: оин дислоцированы в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

Еще 30 апреля премьер-министр Армении заявил, что армянские пограничники будут в дальнейшем замещать пограничников РФ, охраняющих границу республики, а Ереван готов обсуждать оба варианта – и сохранение российского военного присутствия, и вывод российских военных из Армении. При этом власти Армении были не против, если соответствующее решение примет сама Москва.

Пашинян все больше уводит Армению от России

Директор Каспийского института стратегических исследований Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что это решение Никола Пашиняна было ожидаемым в рамках его курса на ослабление российско-армянских связей.

"Это очередной недружественный жест Еревана в адрес Москвы. Предпринимается он, безусловно, в координации с нынешними стратегическими партнерами Никола Пашиняна в лице Парижа и Брюсселя. Вывод российских пограничников с армянских границ – один из элементов происходящего в наши дни политического расставания Армении с Россией. Пашинян недаром объявляет об этом накануне визита в Москву – тем самым он поднимает ставки, демонстрирует свою непримиримость и неготовность учитывать аргументы России. Поэтому остается в силе прогноз на дальнейшее ухудшение и даже обострение отношений между Москвой и Ереваном", - прежде всего сказал он.

Эксперт напомнил, что российские пограничники на протяжении 34 лет обеспечивали защиту Армении. "Они были и все еще остаются надежным щитом, защищающим республику от проникновения различного рода враждебных элементов. Российские пограничники внесли ключевой вклад в обеспечение и укрепление суверенитета Армении. Их работа велась в тесной координации между ФСБ РФ и СНБ Армении", - сообщил Игорь Коротченко.

"Курс Пашиняна в сторону Европы будет обусловливать дальнейшие недружественные решения. Очевидно, что мы не можем исключать и конфискацию российских железнодорожных активов. Произойти может уже что угодно из-за того, что власти Армении выбрали курс на Запад, и никаких иллюзий здесь быть не должно. Мы должны оценивать ситуацию предельно прагматично. Все заявления о вечной нерушимой дружбе двух стран и Армении как форпосте России на Кавказе были не более чем прикрытием для обделывания своих делишек как прошлыми, так и нынешними армянскими элитами. Поскольку Запад дает Пашиняну гарантии сохранения власти в его руках, он будет делать то, что требует от него Запад", - продолжил он.

"Нынешняя ситуация пока не окончательно, но все-таки показывает дрейф Еревана в лице нынешнего армянского руководства на Запад. Удастся ли этот дрейф затормозить либо обратить вспять - вопрос открытый. Пока прогноз неблагоприятный, и именно из этого прогноза надо исходить для реалистичных оценок происходящих на Южном Кавказе событий", - добавил директор Каспийского института стратегических исследований.

Эксперт предложил в качестве ответного шага ввести визовый режим для армянских граждан. "Я полагаю, что политическим последствием данного решения Пашиняна должен стать визовый режим России с Арменией. Дело в том, что армянская диаспора присутствует достаточно масштабно по всему миру, и часть этих людей работает на западные спецслужбы и недружественные нам страны. Имея в кармане паспорт гражданина Армении, они могут приезжать в Россию без визы с различного рода недружественными миссиями. Визовый режим между Россией и Арменией – это необходимая перспектива", - заявил Игорь Коротченко.

"Среди других вариантов ответа на намерение вывести российских пограничников из Армении стоит назвать закрытие российского рынка для армянской плодоовощной и алкогольной продукции. Пашинян должен ориентироваться теперь на поставку коньяка, мандаринов и других плодоовощных культур в Париж и Брюссель. Нужны меры реагирования на антироссийские шаги Никола Пашиняна, поскольку любое политическое решение имеет экономическую цену", - заключил директор Каспийского института стратегических исследований.

Напомним, ранее мы писали: отношения между Россией и Арменией вскоре ожидают перемены, заявил в интервью армянскому телеканалу Boon TV премьер Никол Пашинян, отметив, что изменения не связаны с каким-либо человеком или политической силой. Ереван не собирается конфликтовать с Москвой, а хочет углубить отношения, но по-новому.

Сейчас Армения сознательно переводит отношения из формата стратегического союзничества в формат прагматичного партнерства. Новый формат предполагает отсутствие общей идеологической связки, но с сохранением тех сфер экономического, энергетического и транспортного сотрудничества, выгодных обеим сторонам.