Ресурсы Центральной Азии - стратегический резерв или новый центр силы?

Обладающая колоссальными запасами минеральных ресурсов Центральная Азия превращается в арену дипломатической и инвестиционной борьбы. Какие минералы есть в Центральной Азии, почему возрос интерес к региону, какова геополитическая расстановка сил в ЦА, что мешает ей стать новым глобальным хабом и каковы экономические перспективы Центральной Азии?

На фоне углубляющегося геополитического и технологического соперничества мировые державы переосмысливают карту стратегических ресурсов. Доминирование Китая в цепочках поставок редкоземельных элементов и критически важных минералов, контроль России над ключевыми транспортными артериями и "зеленая" повестка вывели на авансцену новый регион - Центральную Азию.

Какие минералы есть в Центральной Азии?

Центральная Азия обладает не просто значительными, а во многих случаях - ведущими в мире запасами критически важного сырья. Регион представляет собой протяженный минеральный пояс, проходящий через Тянь-Шань и Памир, где сосредоточены разнообразные месторождения.

Казахстан - безусловный региональный лидер. Помимо того, что он является крупнейшим в мире производителем урана (около 40% мировой добычи в 2023 году), его недра содержат одни из крупнейших в мире запасов хрома (около 230 млн тонн), цинка, меди и редкоземельных элементов (РЗЭ). По некоторым оценкам, Казахстан обладает третьими по величине в мире запасами РЗЭ. В апреле 2025 года казахстанские геологи объявили об обнаружении месторождения РЗЭ с запасами в 20 млн тонн, что в случае независимого подтверждения может кардинально изменить глобальный баланс.

Узбекистан выступает в роли многоресурсного центра. Страна является пятым по величине глобальным поставщиком урана и обладает подтвержденными запасами меди, золота, серебра и стратегических металлов, включая молибден, селен, кадмий и литий. По оценкам, при геологоразведке лишь 20% территории потенциал минеральных ресурсов страны может достигать $5,7 трлн. В Чирчике при поддержке Южной Кореи был открыт первый в Центральной Азии специализированный научно-исследовательский центр по РЗЭ.

Киргизия и Таджикистан располагают исторически значимыми и перспективными активами. В Кыргызстане находится бывший советский рудник Кутессай II, который в свое время обеспечивал до 80% потребностей СССР в РЗЭ и до сих пор содержит ценные запасы диспрозия и тербия. Таджикистан обладает примерно одной пятой мировых запасов сурьмы - критически важного для оборонной промышленности и огнеупорных сплавов металла, который в 2024 году составил 97% экспорта страны в США. Обе страны также рассматриваются как перспективные с точки зрения запасов лития.

Туркменистан, экономика которого завязана на углеводородах, обладает значительными, но менее известными запасами неметаллических полезных ископаемых, таких как сера, бром и йод, необходимых для химической промышленности и фармацевтики.

Почему возрос интерес к Центральной Азии?

Интерес мировых экономик к странам Центральной Азии не случаен и обусловлен взаимосвязанными факторами:

Стремление к диверсификации и снижение стратегических рисков. Китай контролирует около 60% мировой добычи и более 85% мощностей по переработке РЗЭ. Такая концентрация создает огромные риски для цепочек поставок, что было продемонстрировано во время торговых споров с США и неофициального эмбарго на экспорт РЗЭ в Японию в 2010 году. Санкции, введенные против РФ после 2022 года, также ограничили доступ к значительным минеральным ресурсам страны. В этих условиях Центральная Азия, не находящаяся под полным контролем ни одной из сверхдержав, видится одной из альтернатив для Запада;

Нужды "зеленого" и цифрового перехода. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что глобальный спрос на критические минералы вырастет в четыре раза к 2040 году для достижения целей по нулевым выбросам. РЗЭ, литий, кобальт, медь будут ключевыми элементами для экономики будущего. Они незаменимы в производстве магнитов для ветрогенераторов и электромобилей, аккумуляторов, солнечных панелей и силовой электроники. Минеральное богатство Центральной Азии идеально соответствует этой повестке.

Изменение политики центральноазиатских государств. Страны региона проводят масштабные экономические реформы, направленные на модернизацию горнодобывающего сектора, привлечение прямых иностранных инвестиций и развитие перерабатывающих мощностей внутри стран, чтобы экспортировать не сырье, а продукцию с более высокой добавленной стоимостью.

Какова геополитическая расстановка сил в Центральной Азии?

Традиционно Центральная Азия находилась в сфере влияния России, а в последние два десятилетия все более глубоко вовлекалась в орбиту Китая через инициативу "Один пояс, один путь". Однако сегодня регион переживает период многовекторной дипломатии, балансируя между крупными игроками.

Китай сохраняет доминирующие позиции, особенно в Киргизии и Таджикистане, где китайские компании контролируют почти все действующие участки добычи РЗЭ. Китай остается ключевым инвестором, потребителем сырья и владельцем критической транспортной инфраструктуры;

Россия, несмотря на ослабление экономического влияния из-за санкций, сохраняет значительное политическое и культурное присутствие, доминирует в сфере обогащения урана и остается важным транзитным коридором;

ЕС также сделал решительную ставку на регион. Принятый в 2024 году Закон о критически важном сырье обозначил Центральную Азию как приоритет для диверсификации. В апреле 2025 года в Самарканде состоялся первый в истории саммит ЕС - Центральная Азия, за которым последовал запуск инвестиционного пакета ЕБРР на $2,5 млрд. Ярким примером является совместное предприятие французской Orano и узбекской "Навоийуран" по добыче урана;

США активизируют взаимодействие через формат C5+1. В ноябре 2025 года встреча лидеров в Белом доме и подписание меморандумов о взаимопонимании по критическим минералам с Казахстаном продемонстрировала новый уровень вовлеченности Вашингтона. США рассматривают регион как элемент своей стратегии по обеспечению безопасности цепочек поставок для оборонного и технологического секторов.

Таким образом, Казахстан и Узбекистан, как наиболее развитые экономики региона, целенаправленно строят широкую сеть партнерств, стремясь извлекать максимальную выгоду из конкуренции, отстаивая свою стратегическую автономию.

Что мешает Центральной Азии стать новым глобальным хабом?

Несмотря на оптимистичные прогнозы, путь Центральной Азии к статусу надежного глобального поставщика пока сопряжен со структурными и политическими вызовами:

Инфраструктурные и логистические ограничения. Регион не имеет выхода к Мировому океану и расположен рядом со странами, находящимися в зоне нестабильности (Афганистан) или под санкциями (РФ, Иран). Поэтому очевидна важность Срединного коридора, также известного как Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), связывающего Китай и ЦА с Европой через Каспийское море и Кавказ. Однако обмеление Каспия ставит под угрозу дальнейшее расширение пропускной способности этого маршрута;

Дефицит перерабатывающих мощностей. Большая часть минерального сырья по-прежнему экспортируется в необработанном виде, часто в Китай для дальнейшей переработки. Это лишает страны региона значительной доли добавленной стоимости и экономической выгоды. Создание собственных металлургических, химических и магнитоизготовительных заводов требует колоссальных инвестиций, технологий и времени;

Геополитические риски. Регион имеет историю внутренней нестабильности, включая этнические конфликты (например, на границе Киргизии и Таджикистана в Ферганской долине), протесты, связанные с добычей ресурсов, и проблемы с коррупцией;

Экологические и климатические вызовы. Горнодобывающая отрасль является водо- и энергоемкой. Центральная Азия уже сталкивается с острым дефицитом водных ресурсов, который усугубляют климатические изменения. Устойчивое развитие сектора невозможно без внедрения наилучших доступных технологий и строгого экологического контроля, что также увеличивает капитальные затраты.

Каковы экономические перспективы Центральной Азии?